





Эту книгу известный фитоэнергетик посвятил ядовитым целителям — растениям, лечебная сила которых уникальна, если обращаться с ними с должным почтением, ни на минуту не забывая об осторожности.



Помните: никакой самодеятельности!



Только строгое следование рекомендациям опытного травника убережет Вас и Ваших близких от ошибок и избавит от многих казавшихся неизлечимыми болезней.



Вновь обрести здоровье Вам помогут, как уже хорошо зарекомендовавшие себя растения: аконит, болиголов, так и пока менее известные: алоказия и барвинок. И конечно же, главным вашим лекарем станет лесной царь мухомор .



Издательство: Питер

Год издания: 2005

Количество страниц: 128

Язык: русский

Формат: djvu



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