Мухомор-целитель и другие ядовитые лекари. Александр Кородецкий
09.07.2011, 21:53
Эту книгу известный фитоэнергетик посвятил ядовитым целителям — растениям, лечебная сила которых уникальна, если обращаться с ними с должным почтением, ни на минуту не забывая об осторожности.
Помните: никакой самодеятельности!
Только строгое следование рекомендациям опытного травника убережет Вас и Ваших близких от ошибок и избавит от многих казавшихся неизлечимыми болезней.
Вновь обрести здоровье Вам помогут, как уже хорошо зарекомендовавшие себя растения: аконит, болиголов, так и пока менее известные: алоказия и барвинок. И конечно же, главным вашим лекарем станет лесной царь мухомор. Издательство: Питер Год издания: 2005 Количество страниц: 128 Язык: русский Формат: djvu
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