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Целебные средства. Природные

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Скачать Целебные средства. Природные бесплатно

Целебные средства. Природные бесплатно и без регистрации

Целебные средства. Природные download free
28.07.2011, 09:43


Автор рассматривает возможность применения природных целебных средств — климатических условий и физических факторов (тепло, ветер, холод, влага, солнечная радиация, грязи, минеральные воды, органические и неорганические соли и минеральные вещества), физических упражнений, массажа, гидротерапии, целебных свойств широко распространенных растений (капуста, дыня, абрикос, можжевельник, облепиха, щавель, шиповник и др.) для профилактики и лечения тех или иных заболеваний. Отдельный раздел отведен целебным свойствам продуктов животного происхождения (мед, прополис, кумыс, мумие, мясо и т. д.).

Содержание

Введение

Раздел I. Физические целебные факторы
  • Климат и здоровье
  • Физическая культура и здоровье
  • Самолечение «Ха-Ру-Фот» (долголетие)
  • Общее о массаже
  • Вода и ее целебные свойства. Ванны. Баня
  • Целебные грязи, минеральные воды и другие
  • Соли
  • Микроэлементы и здоровье
  • Влияние радиоактивных эманации на организм

Раздел II. Целебные средства растительного происхождения
  • Абрикос обыкновенный
  • Айва продолговатая (айва обыкновенная)
  • Алоэ древовидное
  • Алтей лекарственный
  • Анис обыкновенный
  • Арбуз съедобный (арбуз обыкновенный)
  • Бадан толстолистный
  • Барбарис (барбарис обыкновенный, барбарис амурский)
  • Береза бородавчатая
  • Березовый гриб (чага)
  • Валериана лекарственная
  • Верблюжья колючка
  • Виноград
  • Вишня обыкновенная
  • Гвоздика голландская
  • Гледичия обыкновенная
  • Горец почечуйный (геморройная трава, или почечуйник)
  • Горох посевной
  • Гранат (гранатик)
  • Гречиха посевная
  • Груша обыкновенная
  • Девясил высокий
  • Дуб летний, дуб обыкновенный
  • Душица обыкновенная
  • Дыня обыкновенная
  • Ель обыкновенная (ель европейская)
  • Зверобой продырявленный
  • Земляника
  • Ива
  • Инжир обыкновенный
  • Калина обыкновенная
  • Капуста огородная, капуста кочанная
  • Картофель, паслен клубненосный
  • Клевер
  • Клюква обыкновенная
  • Крапива двудомная
  • Крушина слабительная
  • Кукуруза
  • Лук репчатый
  • Малина
  • Мать-и-мачеха обыкновенная
  • Морковь посевная (огородная)
  • Мята перечная
  • Облепиха крушеновая
  • Овес посевной
  • Огурец посевной
  • Одуванчик лекарственный
  • Орех (орех волошский)
  • Перец красный стручковый
  • Персик обыкновенный
  • Петрушка огородная, петрушка' кудрявая
  • Пижма обыкновенная, дикая рябина
  • Подорожник блошный (блошник, блошная трава, блошница)
  • Подсолнечник обыкновенный
  • Полынь обыкновенная, чернобыльник
  • Пшеница
  • Ревень тангутский
  • Редька посевная (редька огородная)
  • Рис посевной
  • Ромашка аптечная
  • Ромашка персидская, кавказская
  • Рябина обыкновенная
  • Свекла обыкновенная
  • Синюха голубая
  • Сирень обыкновенная
  • Слива домашняя
  • Смородина черная
  • Солодка гладкая
  • Сосна обыкновенная
  • Стальник колючий
  • Сферофиза солонцовая
  • Табак настоящий, папиросный
  • Термопсис ланцетный (мышатник, пьяная трава)
  • Тмин обыкновенный
  • Тополь черный, осокорь
  • Тыква обыкновенная
  • Тысячелистник обыкновенный
  • Фасоль обыкновенная
  • Фенхель обыкновенный (волошский укроп)
  • Хвощ полевой (земляной орех)
  • Хлопчатник
  • Хмель
  • Хрен обыкновенный
  • Чемерица Лобеля
  • Череда трехраздельная
  • Черемуха обыкновенная
  • Чеснок посевной
  • Шалфей лекарственный
  • Шиповник
  • Шпинат огородный
  • Щавель конский (щавель густой)
  • Яблоня домашняя
  • Ячмень обыкновенный

Раздел III. Чай — напиток и лекарство
  • Чай
  • Воздействие чая на организм
  • Лекарственные чаи
  • Народные способы приготовления чайного напитка
  • Напитки, созданные на основе чая
  • Целебные бальзамы

Раздел IV. Сбор лекарственного сырья и приготовление целебного препарата

  • Способы приготовления простых лекарственных препаратов

Раздел V. Целебные средства животного происхождения
  • О некоторых компонентах, участвующих в обмене веществ
  • Мясопродукты
  • О продуктах моря
  • Молоко
  • Кумыс (кымыз)
  • Мед
  • Прополис (пчелиный клей)
  • Пчелиный яд
  • Мумие

Автор: Алтымышев А.А.
Издательство: Профиздат
Год издания: 1992
Страниц: 272
Формат: pdf
Качество: хорошее

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Категория: Медицинские | Добавил: Arkadievich | Теги: соли, мумие, массаж, природные, целебные, чай, баня, средства, лечение, здоровье
Просмотров: 2096 | Загрузок: 2089 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 0.0/0 |
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Автор рассматривает возможность применения природных целебных средств
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