



Автор рассматривает возможность применения природных целебных средств — климатических условий и физических факторов (тепло, ветер, холод, влага, солнечная радиация, грязи, минеральные воды, органические и неорганические соли и минеральные вещества), физических упражнений, массажа, гидротерапии, целебных свойств широко распространенных растений (капуста, дыня, абрикос, можжевельник, облепиха, щавель, шиповник и др.) для профилактики и лечения тех или иных заболеваний. Отдельный раздел отведен целебным свойствам продуктов животного происхождения (мед, прополис, кумыс, мумие, мясо и т. д.).



Содержание



Введение



Раздел I. Физические целебные факторы

Климат и здоровье

Физическая культура и здоровье

Самолечение «Ха-Ру-Фот» (долголетие)

Общее о массаже

Вода и ее целебные свойства. Ванны. Баня

Целебные грязи, минеральные воды и другие

Соли

Микроэлементы и здоровье

Влияние радиоактивных эманации на организм

Раздел II. Целебные средства растительного происхождения

Абрикос обыкновенный

Айва продолговатая (айва обыкновенная)

Алоэ древовидное

Алтей лекарственный

Анис обыкновенный

Арбуз съедобный (арбуз обыкновенный)

Бадан толстолистный

Барбарис (барбарис обыкновенный, барбарис амурский)

Береза бородавчатая

Березовый гриб (чага)

Валериана лекарственная

Верблюжья колючка

Виноград

Вишня обыкновенная

Гвоздика голландская

Гледичия обыкновенная

Горец почечуйный (геморройная трава, или почечуйник)

Горох посевной

Гранат (гранатик)

Гречиха посевная

Груша обыкновенная

Девясил высокий

Дуб летний, дуб обыкновенный

Душица обыкновенная

Дыня обыкновенная

Ель обыкновенная (ель европейская)

Зверобой продырявленный

Земляника

Ива

Инжир обыкновенный

Калина обыкновенная

Капуста огородная, капуста кочанная

Картофель, паслен клубненосный

Клевер

Клюква обыкновенная

Крапива двудомная

Крушина слабительная

Кукуруза

Лук репчатый

Малина

Мать-и-мачеха обыкновенная

Морковь посевная (огородная)

Мята перечная

Облепиха крушеновая

Овес посевной

Огурец посевной

Одуванчик лекарственный

Орех (орех волошский)

Перец красный стручковый

Персик обыкновенный

Петрушка огородная, петрушка' кудрявая

Пижма обыкновенная, дикая рябина

Подорожник блошный (блошник, блошная трава, блошница)

Подсолнечник обыкновенный

Полынь обыкновенная, чернобыльник

Пшеница

Ревень тангутский

Редька посевная (редька огородная)

Рис посевной

Ромашка аптечная

Ромашка персидская, кавказская

Рябина обыкновенная

Свекла обыкновенная

Синюха голубая

Сирень обыкновенная

Слива домашняя

Смородина черная

Солодка гладкая

Сосна обыкновенная

Стальник колючий

Сферофиза солонцовая

Табак настоящий, папиросный

Термопсис ланцетный (мышатник, пьяная трава)

Тмин обыкновенный

Тополь черный, осокорь

Тыква обыкновенная

Тысячелистник обыкновенный

Фасоль обыкновенная

Фенхель обыкновенный (волошский укроп)

Хвощ полевой (земляной орех)

Хлопчатник

Хмель

Хрен обыкновенный

Чемерица Лобеля

Череда трехраздельная

Черемуха обыкновенная

Чеснок посевной

Шалфей лекарственный

Шиповник

Шпинат огородный

Щавель конский (щавель густой)

Яблоня домашняя

Ячмень обыкновенный

Раздел III. Чай — напиток и лекарство

Чай

Воздействие чая на организм

Лекарственные чаи

Народные способы приготовления чайного напитка

Напитки, созданные на основе чая

Целебные бальзамы

Раздел IV. Сбор лекарственного сырья и приготовление целебного препарата



Способы приготовления простых лекарственных препаратов

Раздел V. Целебные средства животного происхождения

О некоторых компонентах, участвующих в обмене веществ

Мясопродукты

О продуктах моря

Молоко

Кумыс (кымыз)

Мед

Прополис (пчелиный клей)

Пчелиный яд

Мумие

Автор: Алтымышев А.А.

Издательство: Профиздат

Год издания: 1992

Страниц: 272

Формат: pdf

Качество: хорошее



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