Зеленая аптека Кородецкого против диабета. Александр Кородецкий
08.07.2011, 22:56
В своей книге Александр Кородецкий расскажет вам о том, как бороться с диабетом — заболеванием, считающимся неизлечимым. Однако природа создала множество растений-целителей, которые успешно справляются с этим недугом. Вас ждет множество уникальных рецептов и методик, а также письма читателей, сумевших победить болезнь. Эта книга дарит надежду, а значит — выздоровление.
Издательство: Питер Год издания: 2006 Язык: русский Количество страниц: 96 Формат: djvu Качество: хорошее
Скачать книгу "Зеленая аптека Кородецкого против диабета" (20.06 Mb):
Для более комфортного чтения, могу посоветовать Вам следующие программы (вьюверы): • STDU Viewer (читает DjVu, PDF и TIFF файлы) - не требует установки. • PDF XChange Viewer Pro (читает и редактирует PDF файлы) - не требует установки.
.
.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вамзарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Загрузить, скачать Медицинские, Зеленая аптека Кородецкого против диабета. Александр Кородецкий бесплатно.
Скачать Зеленая аптека Кородецкого против диабета. Александр Кородецкий бесплатно
Зеленая аптека Кородецкого против диабета. Александр Кородецкий бесплатно и без регистрации
Зеленая аптека Кородецкого против диабета. Александр Кородецкий download free
ДРУЗЬЯ, ЕСЛИ ВЫ ВСТРЕТИЛИ БИТУЮ ССЫЛКУ СООБЩИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОБ ЭТОМ В КОММЕНТАРИЯХ (СПАСИБО)