





В своей книге Александр Кородецкий расскажет вам о том, как бороться с диабетом — заболеванием, считающимся неизлечимым. Однако природа создала множество растений-целителей, которые успешно справляются с этим недугом. Вас ждет множество уникальных рецептов и методик, а также письма читателей, сумевших победить болезнь. Эта книга дарит надежду, а значит — выздоровление.





Издательство: Питер

Год издания: 2006

Язык: русский

Количество страниц: 96

Формат: djvu

Качество: хорошее



Скачать книгу "Зеленая аптека Кородецкого против диабета" (20.06 Mb):





Download Turbobit.net

Download UniBytes.com

Download GigaBase.com

Download DepositFiles.com



Для более комфортного чтения, могу посоветовать Вам следующие программы (вьюверы):

• STDU Viewer (читает DjVu, PDF и TIFF файлы) - не требует установки.

• PDF XChange Viewer Pro (читает и редактирует PDF файлы) - не требует установки.



.



. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель,зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.