





Печально, что инфаркт миокарда часто поражает людей среднего и даже молодого возраста, находящихся в расцвете физических и творческих сил. Одной из причин является недостаточная медицинская грамотность населения, неинформированность об основных ранних проявлениях инфаркта миокарда, стенокардии, атеросклероза, гипертонии, неинформированность о профилактике этих заболеваний. А ведь профилактику необходимо начинать именно тогда, когда человек хорошо себя чувствует и считает здоровым, то есть с молодого возраста.



Издательство: Нация

Год издания: 2008

Язык: русский

Количество страниц: 33

Формат: pdf



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