



Надежда Стогова — известная травница, автор двух десятков книг по фитотерапии. После публикации нескольких своих статей в «Вестнике ЗОЖ» Надежда получила более тысячи писем. Во многих из них люди благодарили ее за то, что в своих рецептах травница приводила противопоказания к применению тех или иных растений. Ведь действительно, то, что является лекарством для одного, может стать ядом для другого.

И прежде чем начинать лечение, нужно обязательно ознакомиться с побочными эффектами от лекарств, оценить индивидуальную переносимость средства вашим организмом. Данная книга поможет вам это сделать правильно и предостережет от ошибок в лечении травами.



Название: Осторожно! Растения-целители: противопоказания к применению

Автор: Стогова Н.

Издательство: Питер

Год: 2007

Серия: Против 100 болезней

Кол-во страниц: 128

Формат: djvu

Язык: русский

Размер: 28.61 Мб

Восстановление: 10%

MD5: 6B07F3C288FFF25496F981C8511FEDEB



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