



Домашняя библиотека салатов - 72 книги. Велико разнообразие салатов: это и любимые с детства фруктово-ягодные, и овощные, и изысканные грибные, и ни с чем не сравнимые рыбные и мясные. В этих книгах представлены лучшие из них.



Салаты — одна из самых просторных групп поварских изделий, они украшают стол, возбуждают аппетит и разнообразят еду. И в будни, и в праздники обед начинается с салата. Салаты умеют готовить все. Эти книги подскажут Вам, какие продукты лучше сочетаются и какие пропорции оптимальны. Особое место занимают полезные советы, которые помогут сэкономить время и сделать блюдо более аппетитным. Эта уникальная библиотека поможет Вам готовить салаты как в будни, так и в праздники. Вы сможете подобрать себе блюдо в соответствии с сезоном и бюджетом Вашей семьи.



Здесь Вы найдёт рецепты оригинальных соусов и заправок, а красочные иллюстрации помогут подобрать к салату соответствующую посуду и украсить блюдо.



Список книг:

50 рецептов корейских салатов

50 рецептов оригинальных салатов

99 салатов

100 золотых рецептов. От салата до десерта.Тыква

100 лучших рецептов салатов

100 рецептов оливье

300 рецептов. Салаты и закуски

500 рецептов холодных закусок и салатов

Великолепные салаты

Винегреты и овощные салаты

Вкуснейшие салаты

Все салаты

Домашние салаты

Зимние салаты

Изысканные салаты

Китайские, корейские, японские салаты и закуски

Корейские салаты

Корейские салаты 2

Кулинарная прелюдия. Салаты.Закуски.Десерты

Летние салаты

Любимые салаты

Мясные салаты

Мясные салаты и винегреты. Молоховец А

Новые праздничные салаты

Овощные салаты

От салата до десерта

Полезные салаты

Праздничные салаты

Праздничные салаты 2

Русские салаты

Рецепты салатов от Ю. Высоцкой

Салаты, закуски, десерты

Салаты, холодные закуски из мяса, рыбы, морепродуктов

Салаты-сюрпризы для исполнения желаний

Салаты. 750 рецептов мировой кухни

Салаты. Лучшие рецепты

Салаты. Любимые рецепты

Салаты для праздника и на каждый день

Салаты и бутерброды

Салаты и другие блюда с селедкой

Салаты и закуски

Салаты и закуски. Кулинария от А до Я

Салаты и закуски на каждый день

Салаты из картофеля

Салаты из крабовых палочек и кукурузы

Салаты из рыбы и морепродуктов. Молоховец А

Салаты к празднику

Салаты от К.Ирины v2.0.0.3

Самые вкусные салаты

Соло для салата

Фруктовые салаты

Автор: разные

Название: Салаты. Домашняя библиотека салатов и закусок

Издательство: разные

Год: 2000 — 2011

Формат: DJV, PDF

Размер: 420 Mb

Восстановление: 5%



Скачать Салаты. Домашняя библиотека салатов и закусок:



Скачать с Upload24.net - быстро, удобно и бесплатно!

Скачать с Скачать с DepositFiles.com

Скачать с Turbobit.net



Для более комфортного чтения, могу посоветовать Вам следующие программы (вьюверы):

•

• PDF XChange Viewer Pro (читает и редактирует PDF файлы) - не требует установки.



.

STDU Viewer (читает DjVu, PDF и TIFF файлы) - не требует установки.- не требует установки.



. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель,зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.