Салаты. Домашняя библиотека салатов и закусок - 72 книги
17.07.2011, 03:16
Домашняя библиотека салатов - 72 книги. Велико разнообразие салатов: это и любимые с детства фруктово-ягодные, и овощные, и изысканные грибные, и ни с чем не сравнимые рыбные и мясные. В этих книгах представлены лучшие из них.
Салаты — одна из самых просторных групп поварских изделий, они украшают стол, возбуждают аппетит и разнообразят еду. И в будни, и в праздники обед начинается с салата. Салаты умеют готовить все. Эти книги подскажут Вам, какие продукты лучше сочетаются и какие пропорции оптимальны. Особое место занимают полезные советы, которые помогут сэкономить время и сделать блюдо более аппетитным. Эта уникальная библиотека поможет Вам готовить салаты как в будни, так и в праздники. Вы сможете подобрать себе блюдо в соответствии с сезоном и бюджетом Вашей семьи.
Здесь Вы найдёт рецепты оригинальных соусов и заправок, а красочные иллюстрации помогут подобрать к салату соответствующую посуду и украсить блюдо.
Список книг:
50 рецептов корейских салатов
50 рецептов оригинальных салатов
99 салатов
100 золотых рецептов. От салата до десерта.Тыква
100 лучших рецептов салатов
100 рецептов оливье
300 рецептов. Салаты и закуски
500 рецептов холодных закусок и салатов
Великолепные салаты
Винегреты и овощные салаты
Вкуснейшие салаты
Все салаты
Домашние салаты
Зимние салаты
Изысканные салаты
Китайские, корейские, японские салаты и закуски
Корейские салаты
Корейские салаты 2
Кулинарная прелюдия. Салаты.Закуски.Десерты
Летние салаты
Любимые салаты
Мясные салаты
Мясные салаты и винегреты. Молоховец А
Новые праздничные салаты
Овощные салаты
От салата до десерта
Полезные салаты
Праздничные салаты
Праздничные салаты 2
Русские салаты
Рецепты салатов от Ю. Высоцкой
Салаты, закуски, десерты
Салаты, холодные закуски из мяса, рыбы, морепродуктов
Салаты-сюрпризы для исполнения желаний
Салаты. 750 рецептов мировой кухни
Салаты. Лучшие рецепты
Салаты. Любимые рецепты
Салаты для праздника и на каждый день
Салаты и бутерброды
Салаты и другие блюда с селедкой
Салаты и закуски
Салаты и закуски. Кулинария от А до Я
Салаты и закуски на каждый день
Салаты из картофеля
Салаты из крабовых палочек и кукурузы
Салаты из рыбы и морепродуктов. Молоховец А
Салаты к празднику
Салаты от К.Ирины v2.0.0.3
Самые вкусные салаты
Соло для салата
Фруктовые салаты
Автор: разные Название: Салаты. Домашняя библиотека салатов и закусок Издательство: разные Год: 2000 — 2011 Формат: DJV, PDF Размер: 420 Mb Восстановление: 5%
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