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Главная » Файлы » Софт » Переводчики

Client for Google Translate 5.1.551

Загрузить, скачать Переводчики, Client for Google Translate 5.1.551 бесплатно.

Скачать Client for Google Translate 5.1.551 бесплатно

Client for Google Translate 5.1.551 бесплатно и без регистрации

Client for Google Translate 5.1.551 download free
20.06.2011, 11:27


Client for Google Translate - очень удобная и практичная программа,которая моментально переводит выделенный в окне браузера текст с более 50 языков. Client for Google Translate работает также в приложениях Windows таких как Outlook, MS Word и пр. После установки вы увидите иконку Client for Google Translate в системном трее и каждый раз, когда вы хотите перевести некоторый текст, все что вам нужно сделать, это выбрать (выделить) текст и все будет переведено мгновенно! Перевод можно скопировать в буфер обмена. Также можно скопировать текст в буфер обмена и вcтавить в окно программы, вызываемое щелчком мыши по иконкe программы в трее.

Для перевода достаточно просто выделить мышкой текст и кликнуть на появившейся иконке. Язык исходного текста определяется автоматически, перевод осуществляется на язык, выбранный в качестве «родного» при первом запуске программы. При этом, есть возможность жестко определить направление перевода, открыв главное окно Переводчика.

После установки Переводчик прописывается в автозагрузку, доступ к основным функциям осуществляется с помощью иконки в системном трее. Одиночный клик по иконке включает/отключает перевод в текущем приложении. Это значит, что вы можете отключить перевод при выделении текста в браузере, но продолжить переводить, например, в почтовом клиенте. По умолчанию, Переводчик включен (активен) во всех популярных браузерах. Чтобы активировать Переводчик в другом приложении, запустите приложение (или переключитесь на окно приложения, если оно уже запущено) и кликните по иконке Переводчика в трее. Оранжевая иконка — активен, синяя — неактивен.

Клик правой кнопкой открывает меню Переводчика — таким образом вы сможете открыть главное окно программы (имитирует страницу Google Translate), изменить настройки или выгрузить Переводчик.

Естественно, Переводчик работает только при активном интернет-соединении, но при этом потребляет минимальное количество трафика и только во время перевода.

Client for Google Translate позволит сократить время, затрачиваемое на описанные выше процедуры, на порядок. Утилита может запускаться вместе с Windows и находиться в системном трее в ожидании сигнала к переводу. Для ее активации предусмотрены несколько разных триггеров, например выделение текста и нажатие на специальную всплывающую иконку – после чего во всплывающей подсказке отобразится необходимый перевод.

Программу также можно вызывать двойным кликом на клавише Ctrl – в результате появляется специальное окно, куда нужно ввести текст. Если перед нажатием горячей клавиши в активном приложении был выделен фрагмент текста, то он будет переведен автоматически.

При первом запуске утилита попросит указать предпочитаемые языки. Советуем поставить AutoDetect для исходного языка, английский для Translate to и в пункте Если перевод с английского, то переводить на выбрать русский.

Особенности:
• Мгновенный перевод выделенного текста в большинстве программ.
• Поддержка 51 языкa, автоматическое определение языка.
• Быстрый вызова переводчика с помощью горячих клавиш.
• Функция "Добавить лучший вариант перевода".
• Автоматический контроль за новостями и обновлениями.
• PRO версия дает быстрый доступ к Википедии и возможность установить словари XDXF.

О версии PRO:
- Изучение иностранных слов
Learner - гаджет на рабочий стол для эффективного заучивания иностранных слов. С его помощью вы сможете ненавязчиво пополнять свой словарный запас.
- Поддержка Википедии
Client for Google Translate Pro позволит вам получать определения различных терминов и другую полезную информацию из Википедии так же быстро и просто, как перевод текста. Достаточно выделить термин и нажать иконку W. Выдержка из Википедии откроется во всплывающем окне под курсором!
- Поддержка словарей XDXF
XDXF (XML Dictionary eXchange Format) - проект, объединяющий все существующие открытые словари.

Статус программы: Бесплатная
Операционка: Windows 7, Vista, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик: Alexey ILJIN | Еще программ: 1
Последнее обновление: 18.06.2011
Категории программы: Переводчики
Размер файла: 2.62 Mb
Восстановление: 10%
MD5: 2710B906BB39B4D4476A9FB91D1CC4A8


Скачать бесплатно: Client for Google Translate 5.1.551



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Категория: Переводчики | Добавил: Arkadievich | Теги: Google, ms word, Outlook, for, Internet Explorer, client, текста, firefox, translate, перевод
Просмотров: 1855 | Загрузок: 1848 | Рейтинг: 5.0/1 |

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перевод текста в Outlook, MS Word, Internet Explorer, Firefox и др.
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