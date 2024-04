Client for Google Translate - очень удобная и практичная программа,которая моментально переводит выделенный в окне браузера текст с более 50 языков. Client for Google Translate работает также в приложениях Windows таких как Outlook, MS Word и пр. После установки вы увидите иконку Client for Google Translate в системном трее и каждый раз, когда вы хотите перевести некоторый текст, все что вам нужно сделать, это выбрать (выделить) текст и все будет переведено мгновенно! Перевод можно скопировать в буфер обмена. Также можно скопировать текст в буфер обмена и вcтавить в окно программы, вызываемое щелчком мыши по иконкe программы в трее.



Для перевода достаточно просто выделить мышкой текст и кликнуть на появившейся иконке. Язык исходного текста определяется автоматически, перевод осуществляется на язык, выбранный в качестве «родного» при первом запуске программы. При этом, есть возможность жестко определить направление перевода, открыв главное окно Переводчика.



После установки Переводчик прописывается в автозагрузку, доступ к основным функциям осуществляется с помощью иконки в системном трее. Одиночный клик по иконке включает/отключает перевод в текущем приложении. Это значит, что вы можете отключить перевод при выделении текста в браузере, но продолжить переводить, например, в почтовом клиенте. По умолчанию, Переводчик включен (активен) во всех популярных браузерах. Чтобы активировать Переводчик в другом приложении, запустите приложение (или переключитесь на окно приложения, если оно уже запущено) и кликните по иконке Переводчика в трее. Оранжевая иконка — активен, синяя — неактивен.



Клик правой кнопкой открывает меню Переводчика — таким образом вы сможете открыть главное окно программы (имитирует страницу Google Translate), изменить настройки или выгрузить Переводчик.



Естественно, Переводчик работает только при активном интернет-соединении , но при этом потребляет минимальное количество трафика и только во время перевода.



Client for Google Translate позволит сократить время, затрачиваемое на описанные выше процедуры, на порядок. Утилита может запускаться вместе с Windows и находиться в системном трее в ожидании сигнала к переводу. Для ее активации предусмотрены несколько разных триггеров, например выделение текста и нажатие на специальную всплывающую иконку – после чего во всплывающей подсказке отобразится необходимый перевод.



Программу также можно вызывать двойным кликом на клавише Ctrl – в результате появляется специальное окно, куда нужно ввести текст. Если перед нажатием горячей клавиши в активном приложении был выделен фрагмент текста, то он будет переведен автоматически.



При первом запуске утилита попросит указать предпочитаемые языки. Советуем поставить AutoDetect для исходного языка, английский для Translate to и в пункте Если перевод с английского, то переводить на выбрать русский.



Особенности:

• Мгновенный перевод выделенного текста в большинстве программ.

• Поддержка 51 языкa, автоматическое определение языка.

• Быстрый вызова переводчика с помощью горячих клавиш.

• Функция "Добавить лучший вариант перевода".

• Автоматический контроль за новостями и обновлениями.

• PRO версия дает быстрый доступ к Википедии и возможность установить словари XDXF.



О версии PRO:

- Изучение иностранных слов

Learner - гаджет на рабочий стол для эффективного заучивания иностранных слов. С его помощью вы сможете ненавязчиво пополнять свой словарный запас.

- Поддержка Википедии

Client for Google Translate Pro позволит вам получать определения различных терминов и другую полезную информацию из Википедии так же быстро и просто, как перевод текста. Достаточно выделить термин и нажать иконку W. Выдержка из Википедии откроется во всплывающем окне под курсором!

- Поддержка словарей XDXF

XDXF (XML Dictionary eXchange Format) - проект, объединяющий все существующие открытые словари.



