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Firefox 5.0 Final + плагин FlashGot

Загрузить, скачать Интернет, Firefox 5.0 Final + плагин FlashGot бесплатно.

Скачать Firefox 5.0 Final + плагин FlashGot бесплатно

Firefox 5.0 Final + плагин FlashGot бесплатно и без регистрации

Firefox 5.0 Final + плагин FlashGot download free
19.06.2011, 09:19

Доступна для загрузки финальная версия веб-браузера Firefox 5.

Firefox 5 не такое крупное обновление как это было с версиями 3.5 или 4.0. После смены цикла разработки и перехода на стратегию частых релизов (как у Google Chrome), пользователям не стоит ожидать от каждой новой версии значительных изменений и новых функций.

В общем и целом, Firefox 5 включает лишь набор внутренних улучшений, а также массу исправлений для повышения общей стабильности работы:


Добавлена поддержка CSS-анимации;
Добавлена функция переключения между каналами разработки (Firefox > Справа > О Firefox);
Настройки заголовков Do-Not-Track перенесены для лучшего обнаружения (DNT, блокировка отслеживания пользовательской информации);
Улучшена производительность при обработке: Canvas, JavaScript, памяти (заявлено значительно сниженное потребление) и сети;
Улучшена и расширена поддержка веб-стандартов: HTML5, XHR, MathML, SMIL и Canvas;
Улучшена проверка орфографии на некоторых языках;
Улучшена интеграция с операционной системой Linux;
Исправлено множество ошибок.

Firefox — это мощнейший веб-браузер от сообщества Mozilla. Данный браузер имеет открытый исходный код и разрабатывается огромным сообществом, что в итоге, наверное, и дает программе значительное преимущество перед конкурентами. Очень быстро обрабатывает веб-страницы с самым разнообразным контентом. В общем: быстр, удобен и стабилен. Необходимо отметить и то, что Firefox поддерживает мощнейшую систему плагинов (расширений), благодаря которым можно в значительной степени расширить функционал браузера, добавив множество самых разнообразных возможностей.

Как итог: высочайшее качество исполнения, поддержка всех на данный момент востребованных www-стандартов, удобный интерфейс, стабильная работа, высокая скорость — это тот список характеристик, благодаря которым браузер имеет полное право считаться лучшим.

В архиве так же - FlashGot 1.3.0.1
FlashGot - плагин к FireFox, который после установки позволяет одним кликом мышки закачивать все, или выборочно, файлы или картинки, адреса которых находятся на вебстранице.

Типы файлов, которые можно скачивать при помощи этого плагина можно задавать в настройках, указав нужные расширения файлов.

После установки плагина FlashGot необходимо перезапустить браузер FireFox.

Год выпуска: 2011
ОС: Windows 2000/XP/Vista/7
Язык интерфейса: русский
Лекарство: не требуется (Freeware)
Сайт программы: mozilla.org
Размер: 16.5 Mb
Восстановление: 10%
MD5: 9E378E517687EE3C13A4C7B74C0B387F


Скачать бесплатно: Firefox 5.0 Final + плагин FlashGot 1.3.0.1



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Категория: Интернет | Добавил: Galla | Теги: FlashGot, 5.0, плагин, final, firefox, версия, Финальная
Просмотров: 2930 | Загрузок: 2923 | Рейтинг: 5.0/1 |

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Firefox, 5.0, Final, финальная, версия, плагин, FlashGot
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