Доступна для загрузки финальная версия веб-браузера Firefox 5.



Firefox 5 не такое крупное обновление как это было с версиями 3.5 или 4.0. После смены цикла разработки и перехода на стратегию частых релизов (как у Google Chrome), пользователям не стоит ожидать от каждой новой версии значительных изменений и новых функций.



В общем и целом, Firefox 5 включает лишь набор внутренних улучшений, а также массу исправлений для повышения общей стабильности работы:

Добавлена поддержка CSS-анимации;

Добавлена функция переключения между каналами разработки (Firefox > Справа > О Firefox);

Настройки заголовков Do-Not-Track перенесены для лучшего обнаружения (DNT, блокировка отслеживания пользовательской информации);

Улучшена производительность при обработке: Canvas, JavaScript, памяти (заявлено значительно сниженное потребление) и сети;

Улучшена и расширена поддержка веб-стандартов: HTML5, XHR, MathML, SMIL и Canvas;

Улучшена проверка орфографии на некоторых языках;

Улучшена интеграция с операционной системой Linux;

Исправлено множество ошибок.



Firefox — это мощнейший веб-браузер от сообщества Mozilla. Данный браузер имеет открытый исходный код и разрабатывается огромным сообществом, что в итоге, наверное, и дает программе значительное преимущество перед конкурентами. Очень быстро обрабатывает веб-страницы с самым разнообразным контентом. В общем: быстр, удобен и стабилен. Необходимо отметить и то, что Firefox поддерживает мощнейшую систему плагинов (расширений), благодаря которым можно в значительной степени расширить функционал браузера, добавив множество самых разнообразных возможностей.



Как итог: высочайшее качество исполнения, поддержка всех на данный момент востребованных www-стандартов, удобный интерфейс, стабильная работа, высокая скорость — это тот список характеристик, благодаря которым браузер имеет полное право считаться лучшим.



В архиве так же - FlashGot 1.3.0.1

FlashGot - плагин к FireFox, который после установки позволяет одним кликом мышки закачивать все, или выборочно, файлы или картинки, адреса которых находятся на вебстранице.



Типы файлов, которые можно скачивать при помощи этого плагина можно задавать в настройках, указав нужные расширения файлов.



После установки плагина FlashGot необходимо перезапустить браузер FireFox.



Год выпуска: 2011

ОС: Windows 2000/XP/Vista/7

Язык интерфейса: русский

Лекарство: не требуется (Freeware)

Сайт программы: mozilla.org

Размер: 16.5 Mb

Восстановление: 10%

MD5: 9E378E517687EE3C13A4C7B74C0B387F





Скачать бесплатно: Firefox 5.0 Final + плагин FlashGot 1.3.0.1



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