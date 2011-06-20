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Free Language Translator - удобный и простой переводчик
, который может осуществлять перевод нужного вам текста на разных языках, а использует он для этого сервис Google. Применений программе много, например удобно переводить субтитры, если конечно вы смотрите фильм на иностранном языке, или вам просто лень открывать Интернет страницу для перевода текста.
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Удобный и простой переводчик
, который может осуществлять перевод нужного вам текста на разных языках, а использует он для этого сервис Google. Применений программе много, например удобно переводить субтитры, если конечно вы смотрите фильм на иностранном языке, или вам просто лень открывать Интернет страницу для перевода текста.
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Переводчик текстов и элементов пользовательского интерфейса других программ.
Кроме непосредственно функций переводчика, программа имеет несколько сервисных функций, делающих ее незаменимым помощником в повседневной работе. Позволяет использовать несколько онлайн-переводчиков для перевода текста. Программа не требует установки, может запускаться с флешки, и очень проста в использовании.
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Удобный и простой переводчик
, который может осуществлять перевод нужного вам текста на разных языках, а использует он для этого сервис Google. Применений программе много, например удобно переводить субтитры, если конечно вы смотрите фильм на иностранном языке, или вам просто лень открывать Интернет страницу для перевода текста.
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ABBYY Lingvo-
это обширная лексическая база и множество функций для удобного и качественного перевода. С ABBYY Lingvo миллионы пользователей убедились в возможностях профессионального перевода слов и фраз за считанные секунды. Новая версия словаря ABBYY Lingvo x5 воплотила расширенные, в том числе и интерактивные, возможности для полноценного и динамичного изучения языка, работы и отдыха.
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Программа переводчик PROMT Professional 9.5 – это простой и быстрый способ перевода текстов для среднего и малого бизнеса. PROMT Professional 9.5 позволяет легко и с хорошим качеством перевести любой документ, письмо или сообщение, сайт. C данной программой нет необходимости тратить много время на поиски необходимого слова в словарях, можно залить текст целиком и получить осмысленный перевод, а также исчерпывающую справку по отдельным словосочетаниям и словам.
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Сократ Персональный
- система автоматического перевода текстов с Английского языка на Русский язык и с Русского язык на Английский язык. Сократ Персональный
это 2 в одном переводчик текстов и словарь, легко разобраться во всех функциях программы, всё понятно даже не профессионалам. Сократ Персональный предназначен для работы с текстами общей тематики. Интуитивно понятные способы использования, удобный интерфейс и гибкие настройки, низкие системные требования, разные варианты ввода текстов.
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Новая версия интернет-переводчика - Ace Translator.
Ace Translator – программа для перевода любых текстов с иностранных языков на русский и обратно. Новый интерфейс в стиле Ace Translator. Улучшенный механизм перевода гарантирует более высокое качество перевода благодаря обновленным лингвистическим алгоритмам хотя какие они при одном метре данных.
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