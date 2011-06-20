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Главная » Файлы » Софт » Переводчики
В категории материалов: 12
Показано материалов: 1-12
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ABBYY Lingvo х5 / 20 языков Professional 15.0.826.5 (2013) RePack by D!akov


В ABBYY Lingvo представлены обширная лексическая база и множество функций для удобного и качественного перевода. С ABBYY Lingvo миллионы пользователей убедились в возможностях профессионального перевода слов и фраз за считанные секунды.

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Переводчики | Просмотров: 812 | Загрузок: 805 | Добавил: Rigl | Дата: 08.01.2014 | Комментарии (0)

Free Language Translator 3.3 Portable


Free Language Translator - удобный и простой переводчик, который может осуществлять перевод нужного вам текста на разных языках, а использует он для этого сервис Google. Применений программе много, например удобно переводить субтитры, если конечно вы смотрите фильм на иностранном языке, или вам просто лень открывать Интернет страницу для перевода текста.

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Переводчики | Просмотров: 708 | Загрузок: 701 | Добавил: BySoft | Дата: 14.06.2013 | Комментарии (0)

Free Language Translator 3.2 Portable


Удобный и простой переводчик, который может осуществлять перевод нужного вам текста на разных языках, а использует он для этого сервис Google. Применений программе много, например удобно переводить субтитры, если конечно вы смотрите фильм на иностранном языке, или вам просто лень открывать Интернет страницу для перевода текста.

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Переводчики | Просмотров: 714 | Загрузок: 707 | Добавил: BySoft | Дата: 30.05.2013 | Комментарии (0)

Cloud Translator 2.3.34 Rus Portable


Переводчик текстов и элементов пользовательского интерфейса других программ. Кроме непосредственно функций переводчика, программа имеет несколько сервисных функций, делающих ее незаменимым помощником в повседневной работе. Позволяет использовать несколько онлайн-переводчиков для перевода текста. Программа не требует установки, может запускаться с флешки, и очень проста в использовании.

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Переводчики | Просмотров: 1329 | Загрузок: 1322 | Добавил: BySoft | Дата: 30.05.2013 | Комментарии (0)

Free Language Translator 3.0 Final Portable


Удобный и простой переводчик, который может осуществлять перевод нужного вам текста на разных языках, а использует он для этого сервис Google. Применений программе много, например удобно переводить субтитры, если конечно вы смотрите фильм на иностранном языке, или вам просто лень открывать Интернет страницу для перевода текста.

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Переводчики | Просмотров: 687 | Загрузок: 680 | Добавил: BySoft | Дата: 12.05.2013 | Комментарии (0)

ABBYY Lingvo х5 Professional 20 языков 15.0.826.5 Portable



ABBYY Lingvo- это обширная лексическая база и множество функций для удобного и качественного перевода. С ABBYY Lingvo миллионы пользователей убедились в возможностях профессионального перевода слов и фраз за считанные секунды. Новая версия словаря ABBYY Lingvo x5 воплотила расширенные, в том числе и интерактивные, возможности для полноценного и динамичного изучения языка, работы и отдыха.

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Переводчики | Просмотров: 1021 | Загрузок: 1014 | Добавил: galich1374 | Дата: 03.05.2013 | Комментарии (0)

Promt Professional 9.5 (9.0.514) Giant (2012/RUS) + Коллекция словарей



Программа переводчик PROMT Professional 9.5 – это простой и быстрый способ перевода текстов для среднего и малого бизнеса. PROMT Professional 9.5 позволяет легко и с хорошим качеством перевести любой документ, письмо или сообщение, сайт. C данной программой нет необходимости тратить много время на поиски необходимого слова в словарях, можно залить текст целиком и получить осмысленный перевод, а также исчерпывающую справку по отдельным словосочетаниям и словам.

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Переводчики | Просмотров: 1349 | Загрузок: 1342 | Добавил: Блохин1 | Дата: 06.08.2012 | Комментарии (0)

Сократ Персональный 4.1 rus



Сократ Персональный - система автоматического перевода текстов с Английского языка на Русский язык и с Русского язык на Английский язык.
Сократ Персональный это 2 в одном переводчик текстов и словарь, легко разобраться во всех функциях программы, всё понятно даже не профессионалам. Сократ Персональный предназначен для работы с текстами общей тематики. Интуитивно понятные способы использования, удобный интерфейс и гибкие настройки, низкие системные требования, разные варианты ввода текстов.

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Переводчики | Просмотров: 28924 | Загрузок: 28917 | Добавил: Ген | Дата: 04.06.2012 | Комментарии (0)

PROMT Professional Rus 9.0.443+ключ (профессиональный переводчик)



PROMT Professional позволяет качественно и быстро перевести слова и документы, веб-сайт либо сообщение, а также создавать и объединять корпоративные базы переведенных текстов, что удобно при работе с типовыми документами – например, договорами либо инструкциями.

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Переводчики | Просмотров: 14171 | Загрузок: 14164 | Добавил: Ген | Дата: 04.06.2012 | Комментарии (0)

Punto Switcher 3.2.6 Build 72



Punto Switcher — лучший автоматический переключатель английской и русской раскладок клавиатуры. Вы периодически забываете переключить раскладку с английской на русскую или наоборот, и вместо «GSVG.ucoz.ru» получаете «ПЫМПюгсщяюкг», а вместо «хороший сайт» — «[jhjibq cfqn». Punto Switcher это легко исправит — раскладка будет переключаться автоматически, не отвлекая Вас на такую мелочь.

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Рабочий стол | Просмотров: 1942 | Загрузок: 1935 | Добавил: Arkadievich | Дата: 20.11.2011 | Комментарии (0)

Ace Translator v.9 (2011)

Новая версия интернет-переводчика - Ace Translator.
Ace Translator – программа для перевода любых текстов с иностранных языков на русский и обратно. Новый интерфейс в стиле Ace Translator. Улучшенный механизм перевода гарантирует более высокое качество перевода благодаря обновленным лингвистическим алгоритмам хотя какие они при одном метре данных.

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Переводчики | Просмотров: 1659 | Загрузок: 1652 | Добавил: Galla | Дата: 22.08.2011 | Комментарии (0)

Client for Google Translate 5.1.551



Client for Google Translate - бесплатная утилита, позволяющая быстро перевести текст в большинстве приложений (Outlook, MS Word, Internet Explorer, Firefox и др.), при помощи одного из самых популярных сервисов машинного перевода Google Translate.

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Переводчики | Просмотров: 1854 | Загрузок: 1847 | Добавил: Arkadievich | Дата: 20.06.2011 | Комментарии (0)

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