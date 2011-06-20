Free Language Translator 3.3 Portable

Free Language Translator - удобный и простой переводчик, который может осуществлять перевод нужного вам текста на разных языках, а использует он для этого сервис Google. Применений программе много, например удобно переводить субтитры, если конечно вы смотрите фильм на иностранном языке, или вам просто лень открывать Интернет страницу для перевода текста. , который может осуществлять перевод нужного вам текста на разных языках, а использует он для этого сервис Google. Применений программе много, например удобно переводить субтитры, если конечно вы смотрите фильм на иностранном языке, или вам просто лень открывать Интернет страницу для перевода текста.

. 14.06.2013 | Комментарии (0) Переводчики | Просмотров: 708 | Загрузок: 701 | Добавил: BySoft | Дата: