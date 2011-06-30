Bad Piggies 1.5.1 (2013 / PC / ENG)



В новой игре от компании Rovio Entertainment прожорливые и желчные свиньи, оказывается, могут быть вполне покладистыми и миролюбивыми, но не очень - то смышленными. Плохие свиньи - Bad Piggies по прежнему охотятся за яйцами, но теперь они нуждаются в вашей помощи! Проверьте ваши конструкторские способности и ловкость, чтобы смастерить машину для необыкновенных полетов хрюшек к месту назначения. Вам предстоит пройти более 114 уровней, решить 21 дополнительную головоломку, заставьте удачу улыбнуться вам, переделайте устройство или управляйте им по-другому! В новой игре от компании Rovio Entertainment прожорливые и желчные свиньи, оказывается, могут быть вполне покладистыми и миролюбивыми, но не очень - то смышленными.по прежнему охотятся за яйцами, но теперь они нуждаются в вашей помощи! Проверьте ваши конструкторские способности и ловкость, чтобы смастерить машину для необыкновенных полетов хрюшек к месту назначения. Вам предстоит пройти более 114 уровней, решить 21 дополнительную головоломку, заставьте удачу улыбнуться вам, переделайте устройство или управляйте им по-другому!

. 16.12.2013 | Комментарии (0) "Маленькие" игры | Просмотров: 1397 | Загрузок: 1390 | Добавил: poststrel | Дата: