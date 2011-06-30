Осень
Среда, 24.04.2024, 21:04

gsvg.usoz.ru
графика, софт, видео, игры
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
МЕНЮ
Выпадающее меню Javascript DHTML . Издатель dhtml-menu-builder.com
Наш опрос
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Дешевый хостинг
Анкетка.ру
Программа для публикации на DLE
Статистика
» Зарег. на сайте
Всего: 3973
Новых за месяц: 0
Новых за неделю: 0
Новых вчера: 0
Новых сегодня: 0
» Из них
Администраторов: 1
Модераторов: 1
Модератор форума:
Журналистов: 27
Обычных юзеров: 3944
» Из них
Парней: 2897
Девушек: 1076
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Пользователи, посетившие
сайт за текущий день :


free counters
Free counters
СЧЕТЧИКИ

Яндекс.Метрика

Каталог файлов
Главная » Файлы » Игры » "Маленькие" игры
В категории материалов: 33
Показано материалов: 1-33
Сортировать по: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Загрузкам · Просмотрам

Игры - Шашки


Шашки - одна из древнейших восточных интеллектуальных игр. Теперь ты можешь играть в нее на своем компьютере и не беспокоиться по поводу соперника. Им будет сам компьютер. С помощью этого скачиваемого шашечного симулятора ты сможешь усовершенствовать навыки игры, натренировать свой интеллект и просто получить удовольствие от процесса. Однако тебе придется поломать голову!

.


.
"Маленькие" игры | Просмотров: 4536 | Загрузок: 4529 | Добавил: Arkadievich | Дата: 23.11.2014 | Комментарии (0)

Octodad: Dadliest Catch (2014)


Octodad: Dadliest Catch — это игра о разрушении, хитрости и отцовстве. Игроку предстоит управлять Осьмипапой, проворным осьминогом, притворяющимся человеком. Жизнь Осьмипапы проходит в постоянной борьбе, в которой ему приходится справляться с повседневными задачами при помощи своих бескостных щупалец, держа при этом свою осминожью сущность втайне от своей человеческой семьи.

.
"Маленькие" игры | Просмотров: 1020 | Загрузок: 1013 | Добавил: Rigl | Дата: 02.02.2014 | Комментарии (0)

A-Men (2014/Multi) (v1.0) Repack R.G. Механики


A-men это головоломка платформер с очень специфической и слегка олдскул атмосферой. Игра была создана для хардкорных игроков, которые любят сложность, но придется по душе геймерам, которые чувствуют ностальгию.

.
"Маленькие" игры | Просмотров: 724 | Загрузок: 717 | Добавил: Rigl | Дата: 01.02.2014 | Комментарии (0)

Craft The World v0.9 (015 - 2013)


Craft The World это уникальная песочница с элементами стратегии, а так же компиляция таких игр как Dungeon Keeper, Terraria и Dwarf Fortress.

.
"Маленькие" игры | Просмотров: 1682 | Загрузок: 1675 | Добавил: Rigl | Дата: 31.01.2014 | Комментарии (0)

Violett (2013) (Mac OS X Native game)


Действие приключенческой игры Violett происходит в параллельном мире. Девочку подросткового возраста, Вайолетт, родители поместили в устрашающий старый дом, находящийся посреди ничего. Вайолетт очень зла из-за этого, ведь ее лишили друзей и социальной жизни.

.
"Маленькие" игры | Просмотров: 1260 | Загрузок: 1253 | Добавил: Rigl | Дата: 08.01.2014 | Комментарии (0)

Angry Birds Seasons 4.0.1 (2013/PC/ENG) - новогодние приключения



Angry Birds Seasons - вновь открывает перед вами огромный мир, в котором баталии сердитых птичек и вороватых хрюшек продолжается в нескольких праздничных темах, посвященных Рождеству, Китайскому Новому Году, Дню Св. Патрика, Дню Св. Валентина, Пасхе, Хэллоуину. Вам предстоит принять участие в специальной Арктической Свинопедиции, где в зимнем ледовом антураже развернутся боевые действия известных персонажей .
Наслаждайтесь новой версией этой веселой свинокрушительной игры на протяжении более чем 300 бонусных уровней и регулярными бесплатными обновлениями!

.
"Маленькие" игры | Просмотров: 1651 | Загрузок: 1644 | Добавил: poststrel | Дата: 21.12.2013 | Комментарии (0)

Bad Piggies 1.5.1 (2013 / PC / ENG)



В новой игре от компании Rovio Entertainment прожорливые и желчные свиньи, оказывается, могут быть вполне покладистыми и миролюбивыми, но не очень - то смышленными. Плохие свиньи - Bad Piggies по прежнему охотятся за яйцами, но теперь они нуждаются в вашей помощи! Проверьте ваши конструкторские способности и ловкость, чтобы смастерить машину для необыкновенных полетов хрюшек к месту назначения. Вам предстоит пройти более 114 уровней, решить 21 дополнительную головоломку, заставьте удачу улыбнуться вам, переделайте устройство или управляйте им по-другому!

.
"Маленькие" игры | Просмотров: 1397 | Загрузок: 1390 | Добавил: poststrel | Дата: 16.12.2013 | Комментарии (0)

Идеальная ферма (2013/L/ENG/RUS/PC)


Помогите Эмили защитить свою ферму от злобного м-ра Бига, который хочет устроить полигон химических отходов на ее земле.

.
"Маленькие" игры | Просмотров: 847 | Загрузок: 840 | Добавил: Rigl | Дата: 14.12.2013 | Комментарии (0)

Angry Birds Star Wars II 1.0 (2013)



Angry Birds Star Wars II - не просто очередной выпуск легендарной игры, хотя за основу взято хрестоматийное полотно " Звездных войн", где по прежнему идет борьба сил добра с угрозой злых Имперских Свиней. Но здесь ( и это Сенсация!) впервые за всю историю эпопеи возможен ... переход на сторону темных сил!

.
"Маленькие" игры | Просмотров: 1106 | Загрузок: 1099 | Добавил: poststrel | Дата: 30.10.2013 | Комментарии (0)

Angry Birds Space 1.6.0 (PC/2013/ENG) - космические приключения



Angry Birds Space продолжаются в бескрайних космических просторах . Храбрые сердитые птички теперь преследуют в удаленной галактике наглых зеленых хрюшек, которые находятся под защитой неведомых планет. Попробуйте использовать неповторимую физику этих планет для прицельных выстрелов! Окунитесь в захватывающий геймплей на девяти таинственных планетах (PIG BANG ,COLD CUTS,FRY ME TO THE MOON,UTOPIA,RED PLANET,PIG DIPPER,COSMIC CRYSTALS, EGGSTEROIDS,DANGER ZONE ) в более 60 космических межзвездных уровнях.

.
"Маленькие" игры | Просмотров: 1874 | Загрузок: 1867 | Добавил: poststrel | Дата: 21.09.2013 | Комментарии (0)

Angry Birds 3.3.0 (PC/ 2013/ Eng)



Angry Birds - превосходная аркадная игра - стрелялка от финских разработчиков Rovio Mobile, которую можно без преувеличения назвать самой увлекательной игрой для множества ее верных приверженцев по всему свету . В этой обновленной версии вас ждет ее продолжение в десяти новых увлекательнейших эпизодах на протяжении более 160 уровней .

.
"Маленькие" игры | Просмотров: 1225 | Загрузок: 1218 | Добавил: poststrel | Дата: 19.09.2013 | Комментарии (0)

Freetanks by chang (PC /ENG/2013)



Freetanks by chang - бесплатная 3D openGL версия танкового шутера , где можно принять участие в реалистичных сражениях против нескольких танков противника. Дополнительно к танкам добавлены симуляторы - автомобиль и самолет , где можно почувствовать себя крутым пилотом . Приятно удивят фантастические сменяемые ландшафты с мчащимися табунами диких лошадей и зебр, шарообразными объектами, легкими строениями в европейском стиле ...

.
"Маленькие" игры | Просмотров: 763 | Загрузок: 756 | Добавил: poststrel | Дата: 21.08.2013 | Комментарии (0)

Карманные танки /Pocket Tanks v1.6 ( PC/ ENG/2013)



Pocket Tanks - это обновленная версия аркадной артиллерийской дуэли , в которой главными действующими лицами являются два танка, стреляющие по очереди друг в друга разными видами оружия. Кто играл ранее, не забудут насколько она увлекает , захватывает все внимание, хочется получше прицелиться да запулить из фантастического оружия по сопернику ( это может быть ваш компьютер или второй игрок).

.
"Маленькие" игры | Просмотров: 2784 | Загрузок: 2777 | Добавил: poststrel | Дата: 21.08.2013 | Комментарии (0)

Angry Birds: Anthology (2009-2013) PC | RePack by KloneB@DGuY


Angry Birds выглядит как забавная версия классических "городков". Игроку предстоит из рогатки стрелять птицами по замысловатым вражеским укреплениям, разрушая их. Разрушая замки , игрок зарабатывает очки. Чем больше очков за пройденный уровень - тем лучше.

.
"Маленькие" игры | Просмотров: 1453 | Загрузок: 1446 | Добавил: Rigl | Дата: 19.08.2013 | Комментарии (0)

DuckTales: Remastered (2013/PC/EN) Repack от R.G. Механики


DuckTales: Remastered - это красочный, нарисованный вручную ремейк одной из самых милых сердцу 8-битных игр всех времен. Возвращайтесь в золотую эру видеоигр, но с таким уровнем детализации, который удовлетворит в равной мере как самых ярых поклонников диснеевских мультиков, так и фанатов ретро-игр от Capcom.

.
"Маленькие" игры | Просмотров: 1178 | Загрузок: 1171 | Добавил: Rigl | Дата: 14.08.2013 | Комментарии (0)

Fire & Forget : The Final Assault (PC /ENG/2013)



Fire & Forget : The Final Assault - очень заводная , аркадная 3D -гонка на выживание и ремейк одноименной игры, вышедшей в далеких восьмидесятых на игровых автоматах. Это шутерная игра, в которой вы управляете гоночным и умеющим летать бронемобилем, оснащенным смертоносным плазменным оружием. Вас поразят супертехнологии той эпохи, которые были воплощены при создании автомобилей и вооружений, во многом превосходящие нынешние . Сюжет игры разворачивается в далеком будущем, после ядерной войны...

.
"Маленькие" игры | Просмотров: 1515 | Загрузок: 1508 | Добавил: poststrel | Дата: 10.08.2013 | Комментарии (0)

Петька и Василий Иванович спасают галактику ( PC/Rus)



Добротный отечественный юмористический квест от русского разработчика о приключениях Петьки и Василия Ивановича (В.И.Ч.), в котором главным героям предстоит спасать галактику от нашествия инопланетян . Действие круто замешано на самых разных событиях и персонажах, на первый взгляд , не связанных между собой : галактические просторы, деревня Гадюкино , выстрел крейсера " Аврора " , красноармейцы, инопланетяне , белогвардейцы , матросы , проститутки , кришнаит , программист - все это свалено в один бурлящий котел .

.
"Маленькие" игры | Просмотров: 1603 | Загрузок: 1596 | Добавил: poststrel | Дата: 04.08.2013 | Комментарии (0)

Angry Birds Star Wars 1.3.1 (2013/ENG)



Эпическое продолжение Angry Birds Star Wars , ставшей для миллионов любителей по всему миру самой лучшей и увлекательной игрушкой, где птицы - повстанцы яростно сражаются с имперскими свиньями - штурмовиками . Примите участие для оказания поддержки отважным пернатым , которым удалось раскрыть коварные планы злых хрюшек о применении сверхсекретного супероружия Империи.

.
"Маленькие" игры | Просмотров: 1348 | Загрузок: 1341 | Добавил: poststrel | Дата: 01.08.2013 | Комментарии (0)

PaintBall v 2.0 ( 2013/ PC/ ENG)



Вышел новый релиз игры PaintBall 2 , который даст Вам полное ощущение реальной схватки , где игроки смогут отточить своё мастерство в меткой стрельбе и тактике , как на других игроках, так и на ботах. Здесь можно принять участие в настоящих пейнтбольных баталиях , окунувшись с головой в эти потрясные перестрелки цветными шариками на захватывающих картах .

.
"Маленькие" игры | Просмотров: 4651 | Загрузок: 4644 | Добавил: poststrel | Дата: 30.07.2013 | Комментарии (0)

Battle Tank v1.0.1- инди - игра



Первая техно - демка аркадного танкового симулятора Battle Tank, где есть возможность покататься и пострелять. Разработчик поставил себе целью сделать динамичную action-игру, в которую будет интересно играть, как одному, так и вместе с другими игроками по онлайну , планируется добавить динамичный сюжет и кооперативный режим игры. А у Вас есть реальная возможность быть первыми геймерами этой увлекательной реалистичной игрушки .

.
"Маленькие" игры | Просмотров: 1238 | Загрузок: 1231 | Добавил: poststrel | Дата: 27.07.2013 | Комментарии (0)

Советские игровые автоматы (PC/2009/RUS)



Испытываете ностальгию по своему детству - юности или по прошедшей эпохе ? Хотите сыграть в "самые лучшие в мире " игровые автоматы всего за 15 копеек ? Советские игровые автоматы - уникальный сборник , в который вошли самые популярные электронные игры тех незабываемых времен. Каждый виртуальный автомат является точной копией оригинала, где бережно соблюдены все нюансы , при том , что графика, звук и ощущения целиком игрового зала полностью идентичны!

.
"Маленькие" игры | Просмотров: 2740 | Загрузок: 2733 | Добавил: poststrel | Дата: 23.07.2013 | Комментарии (0)

Minecraft v1.6.1



Minecraft - строительная компьютерная игра от первого лица жанра "песочница", созданная Маркусом Перссоном (известен как Notch - Нотч), основателем компании Mojang AB. Игра позволяет игрокам создавать и разрушать различные блоки и использовать предметы в трехмерной окружающей среде. Игрок управляет персонажем, который может разрушать или устанавливать блоки, формируя фантастические структуры...

.
"Маленькие" игры | Просмотров: 1390 | Загрузок: 1383 | Добавил: poststrel | Дата: 12.07.2013 | Комментарии (0)

Europa Mr Cashback 2.5 (2013)



Europa Mr Cashback - захватывающая все ваше внимание игра , которая не требует установки . Скачал на компьютер и играй ! Цель Mr.Cashback - получить выигрышную комбинацию символов , вращая барабаны .

.
"Маленькие" игры | Просмотров: 742 | Загрузок: 735 | Добавил: poststrel | Дата: 13.06.2013 | Комментарии (0)

Angry Birds Seasons 3.3.0 (2013)



Поклонники Angry Birds Seasons снова вознаграждены за свое ожидание - вышло очередное продолжение этой свинокрушительной игры , в которой противостояние сердитых птичек и вороватых хрюшек продолжается на протяжении более чем 300 бонусных уровней ! От праздника всех влюбленных и Хэллоуина до китайского Нового года, птицы отмечают различные праздничные сезоны по всему миру!

.
"Маленькие" игры | Просмотров: 1557 | Загрузок: 1550 | Добавил: poststrel | Дата: 12.06.2013 | Комментарии (0)

Angry Birds v3.0.0 Rus



Angry Birds - теперь на русском в полной версии! Простоватая и безыскусная, но волшебная аркадная игра - стрелялка стала еще доступнее и привлекательней для миллионов его фанатов по всему свету, у которых твердая рука и острый глаз. Помогите разъяренным птичкам спасти своих птенцов, которых похитили злобные свиньи. Для успешного прохождения каждого уровня необходимо уничтожить всех свиней на нем. Помимо увлекательно геймплея игроки могут насладиться отличным музыкальным сопровождением, приятной глазу анимацией и превосходной графикой.

.
"Маленькие" игры | Просмотров: 1435 | Загрузок: 1428 | Добавил: poststrel | Дата: 31.05.2013 | Комментарии (0)

Fez



Fez - долгожданная PC-версия гениального платформера от компании Polytron Corporation, в котором двумерное существо по имени Гомез, узнает о существовании третьего измерения! Гомез становится свидетелем того, что золотой куб разбивается на сотни фрагментов, тем самым нарушая хрупкий баланс этого мира.

.
"Маленькие" игры | Просмотров: 899 | Загрузок: 892 | Добавил: galich1374 | Дата: 12.05.2013 | Комментарии (0)

Танки v1.0



Независимый разработчик Dima Kiva порадовал своих почитателей еще одной инди игрой, где будут развернуты танковые баталии. Танки v1.0 - полный адреналина тактический шутер, в котором игрок управляет танком, выполняя различные миссии, максимально приближенные к реальной действительности.

.
"Маленькие" игры | Просмотров: 1682 | Загрузок: 1675 | Добавил: poststrel | Дата: 13.04.2013 | Комментарии (0)

Angry Birds Seasons 3.2.0 (2013)



К радости миллионов приверженцев Angry Birds Seasons , история птичек , у которых плохие хрюшки воруют яйца,продолжается. Единственное, что остается для птиц – это запускать себя из рогатки и лишать жизни, по возможности, как можно большее количество наглых свиней.

.
"Маленькие" игры | Просмотров: 1065 | Загрузок: 1058 | Добавил: poststrel | Дата: 10.04.2013 | Комментарии (0)

Bad Piggies 1.2.0 (2013)



Плохие свиньи -Bad Piggies снова охотятся за яйцами, но теперь они нуждаются в вашей помощи! У коварных свиней есть набор предметов, которые они могут использовать, , чтобы превратить их в идеальное транспортное средство! Проверьте ваши способности и ловкость, чтобы создать машину для головокружительных полетов хрюшек к месту назначения.

.
"Маленькие" игры | Просмотров: 1346 | Загрузок: 1339 | Добавил: poststrel | Дата: 07.04.2013 | Комментарии (0)

Angry Birds Rio 1.6.1



Продолжение захватывающей игры Angry Birds - продукт партнерства Rovio и 20th Century Fox. В Angry Birds Rio действие происходит в волшебном городе Рио . Злые Птички очень разгневаны, после того как были похищены и доставлены сюда в клетке . В конечном итоге они уходят от похитителей и отправляются спасать своих друзей - забавных попугаев и героев мультфильма" Рио" .

.
"Маленькие" игры | Просмотров: 892 | Загрузок: 885 | Добавил: poststrel | Дата: 03.04.2013 | Комментарии (0)

Waking Mars (2012/ENG/PC)



В 2097 году была найдена жизнь на Марсе. Вас посылают на Красную Планету, чтобы исследовать жизнь там, но когда вы оказываетесь в обрушившейся пещере, вы будете вынуждены стать мастером местной флоры и фауны, чтобы выжить на чужеродной планете.

.
"Маленькие" игры | Просмотров: 984 | Загрузок: 977 | Добавил: Rigl | Дата: 13.01.2013 | Комментарии (0)

Планета зеленых человечков - Planet of green little men (2011)

Ваша задача - любой ценой спасти, последних выживших из целой рассы, маленьких, но сильных духом, очаровательных зелёных человечков. В Ваших руках подарить им надежду на будущее.

Спастись от бушующих природных катаклизмов можно в недрах родного мира! Так и решили поступить маленькие, но отважные зеленые человечки, живущие на обреченной планете, в очень далекой галактике. Но через несколько сотен лет ресурсы в пещерах подошли к концу.

.


.
"Маленькие" игры | Просмотров: 1483 | Загрузок: 1476 | Добавил: Galla | Дата: 18.09.2011 | Комментарии (0)

Игра Дракула: Любовь убивает. Коллекционное издание

Королева Вампиров вернулась и настроена разрушить мир! Граф Дракула все еще слаб, после своего последнего сражения с Ван Хельсингом. Но, чтобы победить Королеву, им придется объединить свои силы...


.


.
"Маленькие" игры | Просмотров: 2532 | Загрузок: 2525 | Добавил: Galla | Дата: 30.06.2011 | Комментарии (0)

Copyright GSVG © 2024
МИНИ-ПРОФИЛЬ
SELECT LANGUAGE
НАБОР ЖУРНАЛИСТОВ
www.warezokey.com
ТОП СТАТЕЙ
[16.02.2012]

[Смешное]

Ода Закону об авторских правах в интернете (2)
[10.09.2011]

[Интересное]

Стрит-арт. Уличное искусство - публичные шедевры или Красота спасет мир (0)
[08.09.2011]

[На второе (с фото)]

Кукуруза вареная. Вкусная. Рецепт с фото (0)
[03.09.2011]

[Смешное]

ТАНЦУЮТ ВСЕ!! - танцут, красивые, дети, танго, рокнролл, твист, вальс (0)
[24.07.2011]

[Всё, о диетах. Худеем. Фото]

Лишний вес: плюсы и минусы, или как определить «вредный» лишний вес (0)
ТОП ПРОГРАММ
[14.04.2016]

[Клипы]

Клип: Молитва песня Ты прости нас Господь (Валерия Стебловская) (0)
[14.04.2016]

[Фильмы]

Притчи - два православных фильма для семейного просмотра (2011-2012) (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Метелица - мега сборник новогодних хитов (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние песни - Веселись! (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние Минусовки для Детей (0)
ФАЙЛООБМЕННИКИ
depositfiles.com
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Сделать бесплатный сайт с uCoz
сейчас присутствуют:
free counters
Яндекс цитирования
view pagerank