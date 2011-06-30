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Шашки - одна из древнейших восточных интеллектуальных игр. Теперь ты можешь играть в нее на своем компьютере и не беспокоиться по поводу соперника. Им будет сам компьютер. С помощью этого скачиваемого шашечного симулятора ты сможешь усовершенствовать навыки игры, натренировать свой интеллект и просто получить удовольствие от процесса. Однако тебе придется поломать голову!
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Octodad: Dadliest Catch
— это игра о разрушении, хитрости и отцовстве. Игроку предстоит управлять Осьмипапой, проворным осьминогом, притворяющимся человеком. Жизнь Осьмипапы проходит в постоянной борьбе, в которой ему приходится справляться с повседневными задачами при помощи своих бескостных щупалец, держа при этом свою осминожью сущность втайне от своей человеческой семьи.
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Действие приключенческой игры Violett происходит в параллельном мире. Девочку подросткового возраста, Вайолетт, родители поместили в устрашающий старый дом, находящийся посреди ничего. Вайолетт очень зла из-за этого, ведь ее лишили друзей и социальной жизни.
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Angry Birds Seasons
- вновь открывает перед вами огромный мир, в котором баталии сердитых птичек и вороватых хрюшек продолжается в нескольких праздничных темах, посвященных Рождеству, Китайскому Новому Году, Дню Св. Патрика, Дню Св. Валентина, Пасхе, Хэллоуину. Вам предстоит принять участие в специальной Арктической Свинопедиции, где в зимнем ледовом антураже развернутся боевые действия известных персонажей .
Наслаждайтесь новой версией этой веселой свинокрушительной игры на протяжении более чем 300 бонусных уровней и регулярными бесплатными обновлениями!
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В новой игре от компании Rovio Entertainment прожорливые и желчные свиньи, оказывается, могут быть вполне покладистыми и миролюбивыми, но не очень - то смышленными. Плохие свиньи - Bad Piggies
по прежнему охотятся за яйцами, но теперь они нуждаются в вашей помощи! Проверьте ваши конструкторские способности и ловкость, чтобы смастерить машину для необыкновенных полетов хрюшек к месту назначения. Вам предстоит пройти более 114 уровней, решить 21 дополнительную головоломку, заставьте удачу улыбнуться вам, переделайте устройство или управляйте им по-другому!
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Angry Birds Star Wars II
- не просто очередной выпуск легендарной игры, хотя за основу взято хрестоматийное полотно " Звездных войн", где по прежнему идет борьба сил добра с угрозой злых Имперских Свиней. Но здесь ( и это Сенсация!) впервые за всю историю эпопеи возможен ... переход на сторону темных сил!
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Angry Birds Space
продолжаются в бескрайних космических просторах . Храбрые сердитые птички теперь преследуют в удаленной галактике наглых зеленых хрюшек, которые находятся под защитой неведомых планет. Попробуйте использовать неповторимую физику этих планет для прицельных выстрелов! Окунитесь в захватывающий геймплей на девяти таинственных планетах (PIG BANG ,COLD CUTS,FRY ME TO THE MOON,UTOPIA,RED PLANET,PIG DIPPER,COSMIC CRYSTALS, EGGSTEROIDS,DANGER ZONE ) в более 60 космических межзвездных уровнях.
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Angry Birds
- превосходная аркадная игра - стрелялка от финских разработчиков Rovio Mobile, которую можно без преувеличения назвать самой увлекательной игрой для множества ее верных приверженцев по всему свету . В этой обновленной версии вас ждет ее продолжение в десяти новых увлекательнейших эпизодах на протяжении более 160 уровней .
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Freetanks by chang
- бесплатная 3D openGL версия танкового шутера , где можно принять участие в реалистичных сражениях против нескольких танков противника. Дополнительно к танкам добавлены симуляторы - автомобиль и самолет , где можно почувствовать себя крутым пилотом . Приятно удивят фантастические сменяемые ландшафты с мчащимися табунами диких лошадей и зебр, шарообразными объектами, легкими строениями в европейском стиле ...
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Pocket Tanks
- это обновленная версия аркадной артиллерийской дуэли , в которой главными действующими лицами являются два танка, стреляющие по очереди друг в друга разными видами оружия. Кто играл ранее, не забудут насколько она увлекает , захватывает все внимание, хочется получше прицелиться да запулить из фантастического оружия по сопернику ( это может быть ваш компьютер или второй игрок).
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DuckTales: Remastered
- это красочный, нарисованный вручную ремейк одной из самых милых сердцу 8-битных игр всех времен. Возвращайтесь в золотую эру видеоигр, но с таким уровнем детализации, который удовлетворит в равной мере как самых ярых поклонников диснеевских мультиков, так и фанатов ретро-игр от Capcom.
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Fire & Forget : The Final Assault
- очень заводная , аркадная 3D -гонка на выживание и ремейк одноименной игры, вышедшей в далеких восьмидесятых на игровых автоматах. Это шутерная игра, в которой вы управляете гоночным и умеющим летать бронемобилем, оснащенным смертоносным плазменным оружием. Вас поразят супертехнологии той эпохи, которые были воплощены при создании автомобилей и вооружений, во многом превосходящие нынешние . Сюжет игры разворачивается в далеком будущем, после ядерной войны...
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Добротный отечественный юмористический квест от русского разработчика о приключениях Петьки и Василия Ивановича (В.И.Ч.)
, в котором главным героям предстоит спасать галактику от нашествия инопланетян . Действие круто замешано на самых разных событиях и персонажах, на первый взгляд , не связанных между собой : галактические просторы, деревня Гадюкино , выстрел крейсера " Аврора " , красноармейцы, инопланетяне , белогвардейцы , матросы , проститутки , кришнаит , программист - все это свалено в один бурлящий котел .
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Эпическое продолжение Angry Birds Star Wars
, ставшей для миллионов любителей по всему миру самой лучшей и увлекательной игрушкой, где птицы - повстанцы яростно сражаются с имперскими свиньями - штурмовиками . Примите участие для оказания поддержки отважным пернатым , которым удалось раскрыть коварные планы злых хрюшек о применении сверхсекретного супероружия Империи.
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Вышел новый релиз игры PaintBall 2
, который даст Вам полное ощущение реальной схватки , где игроки смогут отточить своё мастерство в меткой стрельбе и тактике , как на других игроках, так и на ботах. Здесь можно принять участие в настоящих пейнтбольных баталиях , окунувшись с головой в эти потрясные перестрелки цветными шариками на захватывающих картах .
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Первая техно - демка аркадного танкового симулятора Battle Tank,
где есть возможность покататься и пострелять. Разработчик поставил себе целью сделать динамичную action-игру, в которую будет интересно играть, как одному, так и вместе с другими игроками по онлайну , планируется добавить динамичный сюжет и кооперативный режим игры. А у Вас есть реальная возможность быть первыми геймерами этой увлекательной реалистичной игрушки .
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Испытываете ностальгию по своему детству - юности или по прошедшей эпохе ? Хотите сыграть в "самые лучшие в мире " игровые автоматы всего за 15 копеек ? Советские игровые автоматы - уникальный сборник , в который вошли самые популярные электронные игры тех незабываемых времен.
Каждый виртуальный автомат является точной копией оригинала, где бережно соблюдены все нюансы , при том , что графика, звук и ощущения целиком игрового зала полностью идентичны!
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Minecraft
- строительная компьютерная игра от первого лица жанра "песочница", созданная Маркусом Перссоном (известен как Notch - Нотч), основателем компании Mojang AB. Игра позволяет игрокам создавать и разрушать различные блоки и использовать предметы в трехмерной окружающей среде. Игрок управляет персонажем, который может разрушать или устанавливать блоки, формируя фантастические структуры...
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Поклонники Angry Birds Seasons
снова вознаграждены за свое ожидание - вышло очередное продолжение этой свинокрушительной игры , в которой противостояние сердитых птичек и вороватых хрюшек продолжается на протяжении более чем 300 бонусных уровней ! От праздника всех влюбленных и Хэллоуина до китайского Нового года, птицы отмечают различные праздничные сезоны по всему миру!
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Angry Birds
- теперь на русском в полной версии! Простоватая и безыскусная, но волшебная аркадная игра - стрелялка стала еще доступнее и привлекательней для миллионов его фанатов по всему свету, у которых твердая рука и острый глаз. Помогите разъяренным птичкам спасти своих птенцов, которых похитили злобные свиньи. Для успешного прохождения каждого уровня необходимо уничтожить всех свиней на нем. Помимо увлекательно геймплея игроки могут насладиться отличным музыкальным сопровождением, приятной глазу анимацией и превосходной графикой.
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Fez -
долгожданная PC-версия гениального платформера от компании Polytron Corporation, в котором двумерное существо по имени Гомез, узнает о существовании третьего измерения! Гомез становится свидетелем того, что золотой куб разбивается на сотни фрагментов, тем самым нарушая хрупкий баланс этого мира.
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Независимый разработчик Dima Kiva
порадовал своих почитателей еще одной инди игрой, где будут развернуты танковые баталии. Танки v1.0
- полный адреналина тактический шутер, в котором игрок управляет танком, выполняя различные миссии, максимально приближенные к реальной действительности.
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К радости миллионов приверженцев Angry Birds Seasons
, история птичек , у которых плохие хрюшки воруют яйца,продолжается. Единственное, что остается для птиц – это запускать себя из рогатки и лишать жизни, по возможности, как можно большее количество наглых свиней.
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Плохие свиньи -Bad Piggies
снова охотятся за яйцами, но теперь они нуждаются в вашей помощи! У коварных свиней есть набор предметов, которые они могут использовать, , чтобы превратить их в идеальное транспортное средство! Проверьте ваши способности и ловкость, чтобы создать машину для головокружительных полетов хрюшек к месту назначения.
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Продолжение захватывающей игры Angry Birds
- продукт партнерства Rovio и 20th Century Fox. В Angry Birds Rio
действие происходит в волшебном городе Рио . Злые Птички очень разгневаны, после того как были похищены и доставлены сюда в клетке . В конечном итоге они уходят от похитителей и отправляются спасать своих друзей - забавных попугаев и героев мультфильма" Рио" .
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В 2097 году была найдена жизнь на Марсе. Вас посылают на Красную Планету, чтобы исследовать жизнь там, но когда вы оказываетесь в обрушившейся пещере, вы будете вынуждены стать мастером местной флоры и фауны, чтобы выжить на чужеродной планете.
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Ваша задача - любой ценой спасти, последних выживших из целой рассы, маленьких, но сильных духом, очаровательных зелёных человечков. В Ваших руках подарить им надежду на будущее.
Спастись от бушующих природных катаклизмов можно в недрах родного мира! Так и решили поступить маленькие, но отважные зеленые человечки, живущие на обреченной планете, в очень далекой галактике. Но через несколько сотен лет ресурсы в пещерах подошли к концу.
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