Angry Birds Space 1.6.0 (PC/2013/ENG) - космические приключения



Angry Birds Space продолжаются в бескрайних космических просторах . Храбрые сердитые птички теперь преследуют в удаленной галактике наглых зеленых хрюшек, которые находятся под защитой неведомых планет. Попробуйте использовать неповторимую физику этих планет для прицельных выстрелов! Окунитесь в захватывающий геймплей на девяти таинственных планетах (PIG BANG ,COLD CUTS,FRY ME TO THE MOON,UTOPIA,RED PLANET,PIG DIPPER,COSMIC CRYSTALS, EGGSTEROIDS,DANGER ZONE ) в более 60 космических межзвездных уровнях.

