Королева Вампиров вернулась и настроена разрушить мир! Граф Дракула все еще слаб, после своего последнего сражения с Ван Хельсингом. Но, чтобы победить Королеву, им придется объединить свои силы...
Год выпуска: 2011
Жанр: квест, головоломка
Язык: русский
Издатель: Big Fish Games
Лекарство: не требуется (полная версия)
Скачать игру "Дракула: Любовь убивает. Коллекционное издание" (491.71 Mb):
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