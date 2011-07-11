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Главная » Файлы » Книги » Обучающие

Жил человек. Сборник христианских притч и сказаний. 101 притча

Загрузить, скачать Обучающие, Жил человек. Сборник христианских притч и сказаний. 101 притча бесплатно.

Скачать Жил человек. Сборник христианских притч и сказаний. 101 притча бесплатно

Жил человек. Сборник христианских притч и сказаний. 101 притча бесплатно и без регистрации

Жил человек. Сборник христианских притч и сказаний. 101 притча download free
11.07.2011, 13:23


Притчи передавались из уст в уста, из поколения в поколение у разных народов, но при этом не утратили своей мудрости и простоты. Они всегда побуждают человека к размышлению, несут в себе доброту и любовь, учат находить ответы на вопросы бытия. В разные времена в разных странах многие люди ищут совета в притчах, историях из жизни святых и в устных преданиях. В сборник вошла лишь сотня притч, возникших на протяжении двух тысяч лет существования христианства. Это неотъемлемая часть человеческой культуры, мудрость многих поколений, попадающая прямо в сердце.

 

 

  • О вере и неверии
  • О молитве и прмысле Божием
  • Об искушении, грехе и покаянии
  • Об исправлении своей жизни
  • О милосердии, скупости и богатстве
  • О мудрости и простодушии
  • О любви, доброте и прощении
  • Об истинной и мнимой дружбе
  • О правде, лжи и обмане
  • О цели и смысле жизни
  • О зависти, терпении и труде
  • Об осуждении и празднословии
  • О гордости и смирении


Автор: Ольга Клюева
Издательство: ООО "НИКЕЯ"
Год выпуска: 2011
Жанр: религия, философия, притчи, мудрость
Аудио кодек:  MP3
Битрейт аудио: 320 kbps
Исполнитель: Игорь Сидорчик
Продолжительность: 02:13:32

Скачать аудиокнигу Жил человек. Сборник христианских притч и сказаний. 101 притча (242 Mb):

 

 

 

 


11.07.2011



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Категория: Обучающие | Добавил: Arkadievich | Теги: бог, Покаяние, зло, доброта, притча, христианство, Сказания, мудрость, любовь, культура
Просмотров: 4197 | Загрузок: 4190 | Рейтинг: 5.0/2 |

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мудрость многих поколений, попадающая прямо в сердце
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