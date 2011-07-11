Скачать Жил человек. Сборник христианских притч и сказаний. 101 притча бесплатно

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Притчи передавались из уст в уста, из поколения в поколение у разных народов, но при этом не утратили своей мудрости и простоты. Они всегда побуждают человека к размышлению, несут в себе доброту и любовь, учат находить ответы на вопросы бытия. В разные времена в разных странах многие люди ищут совета в притчах, историях из жизни святых и в устных преданиях. В сборник вошла лишь сотня притч, возникших на протяжении двух тысяч лет существования христианства. Это неотъемлемая часть человеческой культуры, мудрость многих поколений, попадающая прямо в сердце.
- О вере и неверии
- О молитве и прмысле Божием
- Об искушении, грехе и покаянии
- Об исправлении своей жизни
- О милосердии, скупости и богатстве
- О мудрости и простодушии
- О любви, доброте и прощении
- Об истинной и мнимой дружбе
- О правде, лжи и обмане
- О цели и смысле жизни
- О зависти, терпении и труде
- Об осуждении и празднословии
- О гордости и смирении
Автор: Ольга Клюева
Издательство: ООО "НИКЕЯ"
Год выпуска: 2011
Жанр: религия, философия, притчи, мудрость
Аудио кодек: MP3
Битрейт аудио: 320 kbps
Исполнитель: Игорь Сидорчик
Продолжительность: 02:13:32
Скачать аудиокнигу Жил человек. Сборник христианских притч и сказаний. 101 притча (242 Mb):
11.07.2011
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