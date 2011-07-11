Скачать Жил человек. Сборник христианских притч и сказаний. 101 притча бесплатно



Притчи передавались из уст в уста, из поколения в поколение у разных народов, но при этом не утратили своей мудрости и простоты. Они всегда побуждают человека к размышлению, несут в себе доброту и любовь, учат находить ответы на вопросы бытия. В разные времена в разных странах многие люди ищут совета в притчах, историях из жизни святых и в устных преданиях. В сборник вошла лишь сотня притч, возникших на протяжении двух тысяч лет существования христианства. Это неотъемлемая часть человеческой культуры, мудрость многих поколений, попадающая прямо в сердце. О вере и неверии

О молитве и прмысле Божием

Об искушении, грехе и покаянии

Об исправлении своей жизни

О милосердии, скупости и богатстве

О мудрости и простодушии

О любви, доброте и прощении

Об истинной и мнимой дружбе

О правде, лжи и обмане

О цели и смысле жизни

О зависти, терпении и труде

Об осуждении и празднословии

О гордости и смирении

Автор: Ольга Клюева

Издательство: ООО "НИКЕЯ"

Год выпуска: 2011

Жанр: религия, философия, притчи, мудрость

Аудио кодек: MP3

Битрейт аудио: 320 kbps

Исполнитель: Игорь Сидорчик

Продолжительность: 02:13:32



Скачать аудиокнигу Жил человек. Сборник христианских притч и сказаний. 101 притча (242 Mb): Скачать с Turbobit.net

11.07.2011



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