



Opera 10.50 Final официальная стабильная версия



Представляю вам очередной релиз от Opera Software - веб-браузер Opera 10.50. Что поменялось? Чем она лучше? Над чем так долго трудились разработчики? Ответы на все эти вопросы, по поводу последней версии Opera 10.50.



Был внесен колоссальный ряд внутренних изменений. Самым, пожалуй, важным изменением можно назвать - написанный совершенно с нуля javascript-движок Carakan. Заявление разработчиков приводит в «ужас», поскольку они утверждают, что он работает в 8 разбыстрее нынешнего движка, используемого в Opera 10.10. В саму основу браузера заложили движок Presto, последней версии 2.5, которая также отличается своей быстротой, а именно усовершенствованной системой работы с кэшем. Изменения также не обошли пользовательский интерфейс и дополнительные возможности.



Новая Opera 10.50 получила улучшенный и наиболее компактный интерфейс, благодаря, так званой буковке «О» в левой части браузера, которая заменила традиционное верхнее меню, что позволило освободить рабочее пространство в новой опере. При желании, всем привычное меню можно вернуть на место. Появилась система виджетов. Они могут работать даже вне браузера, и находится прямо на вашем рабочем столе. Виджеты для Opera 10.50 имеют совершенно независимый от браузера процесс и не отличаются от обычных приложений для Windows, которые помогут вам быстро узнать погоду, новости, получить поток с rrs, поставить календарь или еще что-то в этом роде. Новая версия Opera получила улучшенную интеграцию с Windows 7 и Vista. Наконец-то полностью реализована возможность интегрирования сторонних менеджеров для загрузок, интегрирован клиент для P2P-сетей типа «BitTorrent» и уникальная система обмена файлами Opera Unite. В общем, я считаю, что каждый пользователь просто обязан скачать последнюю версию Opera и ощутить отличия «на своей шкуре».



О программе Opera 10.50:

Операционная система: Windows XP/2000/Vista/Windows 7

Язык интерфейса: Русский

Лекарство: не требуется

Размер: 38.5 Mb

Восстановление: 10%



Архив для скачивания Opera 10.50 (русская версия, final) не содержит вирусов (проверено NOD32.4 и KAV2011)



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