



Windows 7 Codecs - набор кодеков и декодеров от разработчиков Vista Codec Package, предназначенный для беспроблемного проигрывания видео в новой ОС Windows 7.



В отличие от аналогичного пакета кодеков для Windows Vista, Win7codecs не содержит никаких дополнительных проигрывателей и не меняет системные ассоциации файлов по умолчанию. Кроме того, при установке он автоматически удалит уже установленные кодеки и заменит их собственными из комплекта для обеспечения лучшей совместимости.





Статус программы: Бесплатная

Операционка: Windows 7

Интерфейс: Английский, Русский

Разработчик: Shark007

Последнее обновление: 31.05.2011

Категории программы: Кодеки, декодеры

Размер файла: 24.9 Mb

Восстановление: 10%

MD5: 345A99E87B0FD9895DD2617F6CCAB532



Скачать бесплатно: Windows 7 Codecs 2.8.9



Download Upload24.net - Quickly, conveniently and free of charge!

Download FileSonic.com

Download Turbobit.net



.



. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель,зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.