Windows 7 Codecs - набор кодеков и декодеров от разработчиков Vista Codec Package, предназначенный для беспроблемного проигрывания видео в новой ОС Windows 7.
В отличие от аналогичного пакета кодеков для Windows Vista, Win7codecs не содержит никаких дополнительных проигрывателей и не меняет системные ассоциации файлов по умолчанию. Кроме того, при установке он автоматически удалит уже установленные кодеки и заменит их собственными из комплекта для обеспечения лучшей совместимости.
Статус программы: Бесплатная
Операционка: Windows 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик: Shark007
Последнее обновление: 31.05.2011
Категории программы: Кодеки, декодеры
Размер файла: 24.9 Mb
Восстановление: 10%
MD5: 345A99E87B0FD9895DD2617F6CCAB532
Скачать бесплатно: Windows 7 Codecs 2.8.9
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