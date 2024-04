Win7codecs - это пакет кодеков предназначенный для установки в новой операционной системе Windows 7. Пакет представляет собой автоматизированное средство, предназначенное для установки основных кодеков и декодеров. Он не содержит никаких дополнительных проигрывателей и не меняет системные ассоциации файлов по умолчанию. Кроме того, при установке он автоматически удалит уже установленные кодеки и заменит их собственными из комплекта для обеспечения лучшей совместимости.



Win7codecs is an audio and video codec package for Windows 7. The installer will automatically remove most other popular codec releases from your computer before installing this concise yet comprehensive package. You won't need to make any adjustments or tweaks to enjoy your media content immediately. Windows Media Player and Media Center will instantly recognize all your files as playable.



What's New in This Release:

update ffdshow 3853

update gabest 3112

fix application hang on 1st run

add 3D playback support



Автор: Shark007

Дата: 2011-05-16

ОС: Win 7

Лицензия: Freeware

Размер: 24.9 Mb

Восстановление: 10%

MD5: C6C25C3080F82D0D5C85DD45BB7F5749

Вид архива: RAR

Пароль к архивам: Пароля нет!



