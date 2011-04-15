КВН. Премьер-лига / Второй полуфинал (24.08.2013) HDTVRip

Что такое КВН - знают, без сомнения, все. В КВН играют во всем мире, это прежде всего молодежная игра. Постоянные конкурсные задания - "Визитная карточка", "Разминка", "Конкурс капитанов", "Музыкальный конкурс", "Домашнее задание". Игру команд оценивает профессиональное жюри - люди, у которых с чувством юмора все в порядке, многие из них раньше сами играли в КВН. Что такое- знают, без сомнения, все. В КВН играют во всем мире, это прежде всего молодежная игра. Постоянные конкурсные задания - "Визитная карточка", "Разминка", "Конкурс капитанов", "Музыкальный конкурс", "Домашнее задание". Игру команд оценивает профессиональное жюри - люди, у которых с чувством юмора все в порядке, многие из них раньше сами играли в КВН.

. 25.08.2013 | Комментарии (0) TV-шоу | Просмотров: 908 | Загрузок: 901 | Добавил: Rigl | Дата: