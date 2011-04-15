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Валерия - 20 лет на сцене!
Двадцать лет назад с победы Валерии на конкурсе "Утренняя звезда" начался путь певицы на большую эстраду. Свою музыкальную карьеру она начинала с исполнения русских романсов и, в честь юбилея творческой деятельности, в декабре 2011 года решила сделать поклонникам подарок, выступив с уникальной концертной программой. "Валерия. 20 лет на сцене" - смелый эксперимент, беспрецедентный по масштабу и оформлению.
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Русская классика. Передача «Театр одного актёра» с Леонидом Филатовым в главной и единственной, но многоликой роли. Леонид Филатов читает своё самое известное и разлетевшееся отрывками, фразами и цитатами в народ произведение.
Сделано много вариантов прочтения, театральные постановки, кинофильм, мультфильм, но никто, кроме автора, не смог так колоритно, с такой любовью к красоте русского языка прочитать знаменитую сказку про Федота - Стрельца. Кто помнит - вспомните, как до слез, мы смеялись над собой, слушая о приключениях Федота при дворе царя,- который воплощал в себе все черты, присущие российским правителям в любом веке. С каким изяществом, с какой виртуозностью Леонид Филатов преподносит нам своё творение, играя словами раскрывает глубину своих персонажей, как жонглёр.
03.09.2011
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Информация о фильме: Название:
Военная тайна Год выпуска:
2013 Жанр:
тв передача, документальный Режиссер:
Александр Агеев Руководитель и ведущий:
Игорь Прокопенко
На прошлой неделе Грузия получила нового президента. У руля страны стал Георгий Маргвелашвили. Политик уже заявил, что хочет наладить отношения с Россией, которые были испорчены во время президентства Михаила Саакашвили. Правда исправлять придется очень многое.
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Что такое КВН
- знают, без сомнения, все. В КВН играют во всем мире, это прежде всего молодежная игра. Постоянные конкурсные задания - "Визитная карточка", "Разминка", "Конкурс капитанов", "Музыкальный конкурс", "Домашнее задание". Игру команд оценивает профессиональное жюри - люди, у которых с чувством юмора все в порядке, многие из них раньше сами играли в КВН.
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Что такое КВН
, знают, без сомнения, все. В КВН играют во всем мире, это прежде всего молодежная игра. Постоянные конкурсные задания: "Визитная карточка", "Разминка", "Конкурс капитанов", "Музыкальный конкурс", "Домашнее задание". Игру команд оценивает профессиональное жюри — люди, у которых с чувством юмора все в порядке, многие из них раньше сами играли в КВН.
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Кто не знает мировых комиков Вуди Аллена, Эдди Мерфи, Вупи Голдберг и Джима Керри? А ведь они начинали строить свою карьеру в стендап-шоу! Нас приглашает мистер Билли Новик в зрительный зал первого российского стендап-шоу «Центральный микрофон».
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«ХБ»
- комедийная программа, которая помогает молодым людям принимать правильные решения даже в самых сложных жизненных ситуациях, а также отличать Х от Б. По своей форме" ХБ "-это скетч шоу.
Мы познакомимся с человеком, впервые оказавшемся в тайге, нас ждут истории о свихнувшемся натуралисте,о малыше и бойфренде его мамы и множество других образов,рожденных неистощимой фантазией авторов.
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Один из самых известных юмористов нашей страны это артист Игорь Маменко! На его талант трудно не обратить внимание. Он превращает в миниспектакль каждое своё выступление. Игорь Маменко может представить с неожиданной стороны свои персонажи, проиграть любой сюжет, интонацию. Он неподражаемый комедийный артист!
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Всем знакомое высказывание, что кролики – это не только ценный мех, известно, наверно, каждому. Владимир Моисеенко и Владимир Данилец 30 -лет на нашей сцене. Нам предоставляется возможность посмеяться от души. Ведь пять минут смеха продлевают жизнь на целый час, так что смейтесь на здоровье и не упускайте эту возможность.
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Самое скандальное на сегодняшний день стендап-шоу “Комедии Клаб” вобрал в себя самых лучших представителей игры “КВН” и других способных парней, из уст которых шутки так и сыплются. Отличительной особенностью этой передачи, пожалуй, является возможность использовать ненормативную лексику. Ни для одного из резидентов шоу нет запретных тем, и более того они не стыдятся высмеивать советских персонажей и гостей студии.
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Человек из деревни пришел в супермаркет покупать ноутбук... Вы уже в предвкушении смеха? Предчувствия вас не подвели - будет очень весело! Вообщем, качайте и смотрите.
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