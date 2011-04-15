Осень
Среда, 24.04.2024, 21:32

gsvg.usoz.ru
графика, софт, видео, игры
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
МЕНЮ
Выпадающее меню Javascript DHTML . Издатель dhtml-menu-builder.com
Наш опрос
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Дешевый хостинг
Анкетка.ру
Программа для публикации на DLE
Статистика
» Зарег. на сайте
Всего: 3973
Новых за месяц: 0
Новых за неделю: 0
Новых вчера: 0
Новых сегодня: 0
» Из них
Администраторов: 1
Модераторов: 1
Модератор форума:
Журналистов: 27
Обычных юзеров: 3944
» Из них
Парней: 2897
Девушек: 1076
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Пользователи, посетившие
сайт за текущий день :


free counters
Free counters
СЧЕТЧИКИ

Яндекс.Метрика

Каталог файлов
Главная » Файлы » Видео » TV-шоу
В категории материалов: 16
Показано материалов: 1-16
Сортировать по: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Загрузкам · Просмотрам

Валерия - 20 лет на сцене - Грандиозный концерт в Кремле (2012) SATRip



Валерия - 20 лет на сцене!


Двадцать лет назад с победы Валерии на конкурсе "Утренняя звезда" начался путь певицы на большую эстраду. Свою музыкальную карьеру она начинала с исполнения русских романсов и, в честь юбилея творческой деятельности, в декабре 2011 года решила сделать поклонникам подарок, выступив с уникальной концертной программой. "Валерия. 20 лет на сцене" - смелый эксперимент, беспрецедентный по масштабу и оформлению.

.
 


.
TV-шоу | Просмотров: 3926 | Загрузок: 3919 | Добавил: Arkadievich | Дата: 04.05.2015 | Комментарии (0)

Сказ про Федота Стрельца, удалого молодца (1988) DVDRip читает Леонид Филатов


Русская классика. Передача  «Театр одного актёра» с Леонидом Филатовым в главной и единственной, но многоликой роли. Леонид Филатов читает своё самое известное и разлетевшееся отрывками, фразами и цитатами в народ произведение.

Сделано много вариантов прочтения, театральные постановки, кинофильм, мультфильм, но никто, кроме автора, не смог так колоритно, с такой любовью к красоте русского языка прочитать знаменитую сказку про Федота - Стрельца. Кто помнит - вспомните, как до слез, мы смеялись над собой, слушая о приключениях Федота при дворе царя,- который воплощал в себе все черты, присущие российским правителям в любом веке. С каким изяществом, с какой виртуозностью Леонид Филатов преподносит нам своё творение, играя словами раскрывает глубину своих персонажей, как жонглёр.

03.09.2011


.
Фильмы | Просмотров: 33816 | Загрузок: 33809 | Добавил: Arkadievich | Дата: 25.01.2015 | Комментарии (0)

КВН-2013. Высшая лига. Голосящий КиВиН в Юрмале / 01-02 из 02 (2014) SATRip


Лучшие команды КВН встретятся на сцене Юрмалы в жаркой, бескомпромиссной, но веселой и искрометной борьбе за главные призы музыкального фестиваля "Голосящий КиВиН"!

.
TV-шоу | Просмотров: 908 | Загрузок: 901 | Добавил: Rigl | Дата: 08.01.2014 | Комментарии (0)

Концерт М. Задорнова. Не дай себя опокемонить (2014) SATRip


В новом концерте Михаил Задорнов призывает зрителей противостоять общей тенденции бескультурья, необразованности и безнравственности.

.
TV-шоу | Просмотров: 991 | Загрузок: 984 | Добавил: Rigl | Дата: 04.01.2014 | Комментарии (0)

Военная тайна (эфир от 25.11.2013) SATRip



Информация о фильме:
Название: Военная тайна
Год выпуска: 2013
Жанр: тв передача, документальный
Режиссер: Александр Агеев
Руководитель и ведущий: Игорь Прокопенко

На прошлой неделе Грузия получила нового президента. У руля страны стал Георгий Маргвелашвили. Политик уже заявил, что хочет наладить отношения с Россией, которые были испорчены во время президентства Михаила Саакашвили. Правда исправлять придется очень многое.

.
TV-шоу | Просмотров: 782 | Загрузок: 775 | Добавил: Hottei | Дата: 28.11.2013 | Комментарии (0)

Уральские Пельмени. На Гоа бобра не ищут (1 часть) (04.10.2013) SatRip


Летние каникулы закончились. Но «Шоу «Уральских пельменей» продолжает дарить позитивное настроение и сеять любовь и веселье! На этот раз речь пойдет о летних отпусках и отдыхе в жарких странах.

.
TV-шоу | Просмотров: 1378 | Загрузок: 1371 | Добавил: Rigl | Дата: 05.10.2013 | Комментарии (0)

КВН. Премьер-лига / Второй полуфинал (24.08.2013) HDTVRip


Что такое КВН - знают, без сомнения, все. В КВН играют во всем мире, это прежде всего молодежная игра. Постоянные конкурсные задания - "Визитная карточка", "Разминка", "Конкурс капитанов", "Музыкальный конкурс", "Домашнее задание". Игру команд оценивает профессиональное жюри - люди, у которых с чувством юмора все в порядке, многие из них раньше сами играли в КВН.

.
TV-шоу | Просмотров: 908 | Загрузок: 901 | Добавил: Rigl | Дата: 25.08.2013 | Комментарии (0)

КВН-2013. Высшая лига. Вторая 1/4 финала (28.04.2013) SATRip



Что такое КВН, знают, без сомнения, все. В КВН играют во всем мире, это прежде всего молодежная игра. Постоянные конкурсные задания: "Визитная карточка", "Разминка", "Конкурс капитанов", "Музыкальный конкурс", "Домашнее задание". Игру команд оценивает профессиональное жюри — люди, у которых с чувством юмора все в порядке, многие из них раньше сами играли в КВН.

.
TV-шоу | Просмотров: 1241 | Загрузок: 1234 | Добавил: Rigl | Дата: 03.05.2013 | Комментарии (0)

Центральный микрофон (2013) SATRip



Кто не знает мировых комиков Вуди Аллена, Эдди Мерфи, Вупи Голдберг и Джима Керри? А ведь они начинали строить свою карьеру в стендап-шоу! Нас приглашает мистер Билли Новик в зрительный зал первого российского стендап-шоу «Центральный микрофон».

.
TV-шоу | Просмотров: 825 | Загрузок: 818 | Добавил: poststrel | Дата: 02.05.2013 | Комментарии (0)

ХБ 1 cезон (2013) SATRip



«ХБ» - комедийная программа, которая помогает молодым людям принимать правильные решения даже в самых сложных жизненных ситуациях, а также отличать Х от Б. По своей форме" ХБ "-это скетч шоу. Мы познакомимся с человеком, впервые оказавшемся в тайге, нас ждут истории о свихнувшемся натуралисте,о малыше и бойфренде его мамы и множество других образов,рожденных неистощимой фантазией авторов.

.
TV-шоу | Просмотров: 2051 | Загрузок: 2044 | Добавил: poststrel | Дата: 20.04.2013 | Комментарии (0)

Игорь Маменко - Сборник выступлений (2005-2011) SATRip



Один из самых известных юмористов нашей страны это артист Игорь Маменко! На его талант трудно не обратить внимание. Он превращает в миниспектакль каждое своё выступление. Игорь Маменко может представить с неожиданной стороны свои персонажи, проиграть любой сюжет, интонацию. Он неподражаемый комедийный артист!

.
TV-шоу | Просмотров: 7938 | Загрузок: 7931 | Добавил: Блохин1 | Дата: 28.01.2013 | Комментарии (0)

Урсула Мартинез - Стрип-фокус с красным платочком (Ursula Martinez)

Несмотря на то, что результат предсказуем, а девушка не отличается особой красотой или сексуальностью, да и фокус прост, как полтинник,- видео-обрело безумную популярность в интернете

На сцене фокусница Ursula Martinez
Фокус с красным платочком на Фестивале Смеха в Монреале 2007
Героиня клипа — стриптизерша-фокусница, артистка кабаре и писатель Урсула Мартинез на свои выступления собирает целые залы нехитрым, казалось бы, номером — пряча в кулак красный платочек, а потом доставая его из разных предметов одежды (которых, кстати, по ходу действия на ней оказывается все меньше и меньше)

14.07.2011


.
TV-шоу | Просмотров: 18403 | Загрузок: 18396 | Добавил: Galla | Дата: 14.10.2012 | Комментарии (0)

В. Данилец и В. Моисеенко. Сборник выступлений (2009-2011) SATRip



Всем знакомое высказывание, что кролики – это не только ценный мех, известно, наверно, каждому. Владимир Моисеенко и Владимир Данилец 30 -лет на нашей сцене. Нам предоставляется возможность посмеяться от души. Ведь пять минут смеха продлевают жизнь на целый час, так что смейтесь на здоровье и не упускайте эту возможность.

.
TV-шоу | Просмотров: 3478 | Загрузок: 3471 | Добавил: Блохин1 | Дата: 20.07.2012 | Комментарии (0)

Новый Комеди Клаб 78 выпуск от 25.05.2012 (SATRip)


Самое скандальное на сегодняшний день стендап-шоу “Комедии Клаб” вобрал в себя самых лучших представителей игры “КВН” и других способных парней, из уст которых шутки так и сыплются. Отличительной особенностью этой передачи, пожалуй, является возможность использовать ненормативную лексику. Ни для одного из резидентов шоу нет запретных тем, и более того они не стыдятся высмеивать советских персонажей и гостей студии.

.
TV-шоу | Просмотров: 1292 | Загрузок: 1285 | Добавил: uNet | Дата: 07.07.2012 | Комментарии (0)

Покупка ноутбука. Видеоприкол


Человек из деревни пришел в супермаркет покупать ноутбук... Вы уже в предвкушении смеха? Предчувствия вас не подвели - будет очень весело! Вообщем, качайте и смотрите.

.
TV-шоу | Просмотров: 949 | Загрузок: 942 | Добавил: uNet | Дата: 02.07.2012 | Комментарии (0)

«10 самых» смешных рекламных роликов (2011) IPTVRip

Юмор на грани пошлости, особо впечатлительным - не смотреть! Смешные рекламные ролики. В изложении Леры Кудрявцевой.
Даже если у Вас, нет чувства юмора - Вы обязательно посмеётесь!

.


.

 


.
TV-шоу | Просмотров: 3293 | Загрузок: 3286 | Добавил: Arkadievich | Дата: 15.04.2011 | Комментарии (0)

Copyright GSVG © 2024
МИНИ-ПРОФИЛЬ
SELECT LANGUAGE
НАБОР ЖУРНАЛИСТОВ
www.warezokey.com
ТОП СТАТЕЙ
[16.02.2012]

[Смешное]

Ода Закону об авторских правах в интернете (2)
[10.09.2011]

[Интересное]

Стрит-арт. Уличное искусство - публичные шедевры или Красота спасет мир (0)
[08.09.2011]

[На второе (с фото)]

Кукуруза вареная. Вкусная. Рецепт с фото (0)
[03.09.2011]

[Смешное]

ТАНЦУЮТ ВСЕ!! - танцут, красивые, дети, танго, рокнролл, твист, вальс (0)
[24.07.2011]

[Всё, о диетах. Худеем. Фото]

Лишний вес: плюсы и минусы, или как определить «вредный» лишний вес (0)
ТОП ПРОГРАММ
[14.04.2016]

[Клипы]

Клип: Молитва песня Ты прости нас Господь (Валерия Стебловская) (0)
[14.04.2016]

[Фильмы]

Притчи - два православных фильма для семейного просмотра (2011-2012) (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Метелица - мега сборник новогодних хитов (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние песни - Веселись! (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние Минусовки для Детей (0)
ФАЙЛООБМЕННИКИ
depositfiles.com
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Сделать бесплатный сайт с uCoz
сейчас присутствуют:
free counters
Яндекс цитирования
view pagerank