



На сцене фокусница Ursula Martinez

Фокус с красным платочком на Фестивале Смеха в Монреале 2007



Героиня клипа Ursula Martinez — стриптизерша-фокусница, артистка кабаре и писатель.





Урсула Мартинез на свои выступления собирает целые залы нехитрым, казалось бы, номером — пряча в кулак красный платочек, а потом доставая его из разных предметов одежды (которых, кстати, по ходу действия на ней оказывается все меньше и меньше). А когда одежды не остается совсем, напряжение достигает пика – ну куда, куда она на этот раз спрячет платок? Несмотря на то, что результат предсказуем, а девушка не отличается особой красотой или сексуальностью, да и фокус прост, как полтинник,- видео-обрело безумную популярность в интернете

Статус: 18+

Размер: 118 Mb

Перевод: Я Вас умоляю... ;)



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