На сцене фокусница Ursula Martinez
Фокус с красным платочком на Фестивале Смеха в Монреале 2007 Урсула Мартинез на
свои выступления собирает целые залы нехитрым, казалось бы, номером —
пряча в кулак красный платочек, а потом доставая его из разных предметов
одежды (которых, кстати, по ходу действия на ней оказывается все меньше
и меньше). А когда одежды не остается совсем, напряжение
достигает пика – ну куда, куда она на этот раз спрячет платок? Несмотря
на то, что результат предсказуем, а девушка не отличается особой
красотой или сексуальностью, да и фокус прост, как полтинник,-
видео-обрело безумную популярность в
интернете
Героиня клипа Ursula Martinez — стриптизерша-фокусница, артистка кабаре и писатель.
Статус: 18+
Размер: 118 Mb
Перевод: Я Вас умоляю... ;)
Скачать бесплатно Стриптиз-фокус с красным платочком:
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