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Главная » Файлы » Видео » TV-шоу

«10 самых» смешных рекламных роликов (2011) IPTVRip

Загрузить, скачать TV-шоу, «10 самых» смешных рекламных роликов (2011) IPTVRip бесплатно.

Скачать «10 самых» смешных рекламных роликов (2011) IPTVRip бесплатно

«10 самых» смешных рекламных роликов (2011) IPTVRip бесплатно и без регистрации

«10 самых» смешных рекламных роликов (2011) IPTVRip download free
15.04.2011, 00:58
10 самых смешных рекламных роликов. Ведущая: Лера Кудрявцева

Юмор на грани пошлости, особо впечатлительным - не смотреть! Смешные рекламные ролики. В изложении Леры Кудрявцевой.
Даже если у Вас, нет чувства юмора - Вы обязательно посмеётесь!

Ночные пожиратели рекламы, сегодня Вы:
увидите" "американские горки", с настоящим поездом,
научитесь, обманывать полицейских,
узнаете, о похождениях малыша, - которому можно всё!
Увидите, грандиозную битву полов (мужчины против женщин),
посмотрите, крутой отжиг сумасшедших черепашек,
узнаете, как сделать грязный бизнес на красотках,
увидите, запредельную силу фаст-фуда,
просмотрите, ужасающий сюжет о том, почему нельзя писить на, что попало,
будете в курсе, как развести полицейского на дороге,
поймёте, что с улыбкой, Вы можете сказать всё, что угодно,
примите участие, в нетрадиционном воспитании малыша,
узнаете, о тотальном устранении конкурентов.

Оригинальное название: «10 самых» смешных рекламных роликов
Жанр: ТВ-Шоу
Год выхода: 2011
Выпущено: МузТВ
Ведущая: Лера Кудрявцева

Качество: IPTVRip
Видео: 720x544 (1.32:1), 25 fps, ~1331 kbps avg, 0.14 bit/pixel
Аудио: 48 kHz, MPEG Layer 3, 2 ch, ~112.00 kbps avg
Продолжительность: 00:22:41
Размер файла:  259 Mb




Download free 10 самых смешных рекламных роликов (2011) IPTVRip:



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Категория: TV-шоу | Добавил: Arkadievich
Просмотров: 3294 | Загрузок: 3287 | Рейтинг: 5.0/1 |
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Юмор на грани пошлости, особо впечатлительным - не смотреть. Ведущая: Лера Кудрявцева
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