Юмор на грани пошлости, особо впечатлительным - не смотреть! Смешные рекламные ролики. В изложении Леры Кудрявцевой.
Даже если у Вас, нет чувства юмора - Вы обязательно посмеётесь!
Ночные пожиратели рекламы, сегодня Вы:
увидите" "американские горки", с настоящим поездом,
научитесь, обманывать полицейских,
узнаете, о похождениях малыша, - которому можно всё!
Увидите, грандиозную битву полов (мужчины против женщин),
посмотрите, крутой отжиг сумасшедших черепашек,
узнаете, как сделать грязный бизнес на красотках,
увидите, запредельную силу фаст-фуда,
просмотрите, ужасающий сюжет о том, почему нельзя писить на, что попало,
будете в курсе, как развести полицейского на дороге,
поймёте, что с улыбкой, Вы можете сказать всё, что угодно,
примите участие, в нетрадиционном воспитании малыша,
узнаете, о тотальном устранении конкурентов.
Оригинальное название: «10 самых» смешных рекламных роликов
Жанр: ТВ-Шоу
Год выхода: 2011
Выпущено: МузТВ
Ведущая: Лера Кудрявцева
Качество: IPTVRip
Видео: 720x544 (1.32:1), 25 fps, ~1331 kbps avg, 0.14 bit/pixel
Аудио: 48 kHz, MPEG Layer 3, 2 ch, ~112.00 kbps avg
Продолжительность: 00:22:41
Размер файла: 259 Mb
Download free 10 самых смешных рекламных роликов (2011) IPTVRip:
.
Уважаемый посетитель, Вы
зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.