



Юмор на грани пошлости, особо впечатлительным - не смотреть! Смешные рекламные ролики. В изложении Леры Кудрявцевой.

Даже если у Вас, нет чувства юмора - Вы обязательно посмеётесь!



Ночные пожиратели рекламы, сегодня Вы:

увидите" "американские горки", с настоящим поездом,

научитесь, обманывать полицейских,

узнаете, о похождениях малыша, - которому можно всё!

Увидите, грандиозную битву полов (мужчины против женщин),

посмотрите, крутой отжиг сумасшедших черепашек,

узнаете, как сделать грязный бизнес на красотках,

увидите, запредельную силу фаст-фуда,

просмотрите, ужасающий сюжет о том, почему нельзя писить на, что попало,

будете в курсе, как развести полицейского на дороге,

поймёте, что с улыбкой, Вы можете сказать всё, что угодно,

примите участие, в нетрадиционном воспитании малыша,

узнаете, о тотальном устранении конкурентов. Оригинальное название: «10 самых» смешных рекламных роликов

Жанр: ТВ-Шоу

Год выхода: 2011

Выпущено: МузТВ

Ведущая: Лера Кудрявцева Качество: IPTVRip

Видео: 720x544 (1.32:1), 25 fps, ~1331 kbps avg, 0.14 bit/pixel

Аудио: 48 kHz, MPEG Layer 3, 2 ch, ~112.00 kbps avg

Продолжительность: 00:22:41

Размер файла: 259 Mb





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