Квас ржаной. С букетом мяты. Как в детстве, в деревне – у бабушки с дедушкой.



Что можно приготовить из вот этих продуктов? И показанного уже букетика мяты? Да вот в такой кастрюльке…. С ведро размером. Можно поставить тесто для пирогов или хлеба? Можно! Только вроде мята вовсе ни к чему.

Можно затереть брагу? Можно! Только зачем?

Можно ещё много чего…, НО!!! Нам ведь много не надо. Поэтому замастырим ка мы кваску. Настоящего, хлебного, белого, ДЕРЕВЕНСКОГО!!! Кому пришлось в детстве у бабушки с дедушкой в деревне гостить, или даже жить, то тот себе представляет – что такое кружка такого вот кваску. Из погреба, холодненького. Густого и пахучего! Резкого и ароматного!!! Помните?! Вот-вот.

А кому не пришлось, то и объяснять бесполезно. НЕ поймут с!!!

Итак, первым делом делаем закваску. Сразу скажу – последующие закладки квасные можно будет делать на той гуще, которая на дне посудины будет оставаться. А для первого захода …

Возьмём ПШЕНИЧНОЙ!!! Я не оговорился, пшеничной муки. Неполный стакан. Дрожжей полпакетика (тех, что на картинке, или живых – как посчитаете нужным) и сахару – тоже неполный стакан. Муку в охлажденной кипяченной воде разболтать, так, чтобы без комочков. Высыпать туда дрожжи, сахар, снова размешать.

и на сутки – полтора поставить где-нибудь в уголок. При комнатной температуре.

Вот что получится, когда готово будет.

Да…, изюмчику, если немного бросите – не испортите. Как только закваска будет готова, берём кастрюльку нашу махонькую и высыпаем в неё кило ржаной муки. И добавляем в неё водичку кипяченную, НО охлаждённую. Потихоньку льём и перемешиваем. Перемешиваем … перемешиваем … и снова добавляем воду.

Размешиваем, растираем, добавляем водички и перетираем. Чтобы без комочков было. Когда кастрюля уже наполнится, кинем туда мятку и хорошо перемешаем. Потом, примерно в литре воды растворим – разведём килограмм сахара. Не бойтесь – сладко не будет. А потом этот, извините, сиропчик, выльём в нашу кастрюльку с размешанной мукой. И опять-таки снова хорошо перемешаем. И уже тогда выливаем в ведеркокастрюлёк закваску. И снова перемещать. И опять-таки очень очень ХОРОШО!!!

Ещё горсточку изюма добавьте. Лишним не будет.

И поставьте кастрюлю с уже почти квасом куда-нибудь в нехолодное место. За печку, например. И пусть стоит. Через сутки попробуйте. Если не укис, пусть ещё постоит. Первый заход – он всегда непредсказуем. НО!!! Раньше, чем сутки вряд ли закиснет до нужного состояния.

И вот (у меня прошло почти двое суток) получаем вот такое…. Вот такой ВИДДД!!!