Осень
Среда, 24.04.2024, 21:33

gsvg.usoz.ru
графика, софт, видео, игры
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
МЕНЮ
Выпадающее меню Javascript DHTML . Издатель dhtml-menu-builder.com
Наш опрос
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Дешевый хостинг
Анкетка.ру
Программа для публикации на DLE
Статистика
» Зарег. на сайте
Всего: 3973
Новых за месяц: 0
Новых за неделю: 0
Новых вчера: 0
Новых сегодня: 0
» Из них
Администраторов: 1
Модераторов: 1
Модератор форума:
Журналистов: 27
Обычных юзеров: 3944
» Из них
Парней: 2897
Девушек: 1076
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Пользователи, посетившие
сайт за текущий день :


free counters
Free counters
СЧЕТЧИКИ

Яндекс.Метрика

Каталог статей
Главная » Статьи » Чебурешник » A компот? - Десерты (с фото)

Квас - мятный, ржаной

Читать, смотреть A компот? - Десерты (с фото), Квас - мятный, ржаной бесплатно.

Читать Квас - мятный, ржаной бесплатно

Квас - мятный, ржаной бесплатно и без регистрации

Квас - мятный, ржаной to read free

Источник: Как в детстве, в деревне – у бабушки с дедушкой

Квас ржаной. С букетом мяты. Как в детстве, в деревне – у бабушки с дедушкой.

Что можно приготовить из вот этих продуктов? И показанного уже букетика мяты? Да вот в такой кастрюльке…. С ведро размером.

Можно поставить тесто для пирогов или хлеба? Можно! Только вроде мята вовсе ни к чему.
Можно затереть брагу? Можно! Только зачем?
Можно ещё много чего…, НО!!! Нам ведь много не надо. Поэтому замастырим ка мы кваску. Настоящего, хлебного, белого, ДЕРЕВЕНСКОГО!!! Кому пришлось в детстве у бабушки с дедушкой в деревне гостить, или даже жить, то тот себе представляет – что такое кружка такого вот кваску. Из погреба, холодненького. Густого и пахучего! Резкого и ароматного!!! Помните?! Вот-вот.
А кому не пришлось, то и объяснять бесполезно. НЕ поймут с!!!
Итак, первым делом делаем закваску. Сразу скажу – последующие закладки квасные можно будет делать на той гуще, которая на дне посудины будет оставаться. А для первого захода …
Возьмём ПШЕНИЧНОЙ!!! Я не оговорился, пшеничной муки. Неполный стакан. Дрожжей полпакетика (тех, что на картинке, или живых – как посчитаете нужным) и сахару – тоже неполный стакан. Муку в охлажденной кипяченной воде разболтать, так, чтобы без комочков. Высыпать туда дрожжи, сахар, снова размешать.
и на сутки – полтора поставить где-нибудь в уголок. При комнатной температуре.
Вот что получится, когда готово будет.
Да…, изюмчику, если немного бросите – не испортите.

Как только закваска будет готова, берём кастрюльку нашу махонькую и высыпаем в неё кило ржаной муки. И добавляем в неё водичку кипяченную, НО охлаждённую. Потихоньку льём и перемешиваем.

Перемешиваем … перемешиваем … и снова добавляем воду.
Размешиваем, растираем, добавляем водички и перетираем. Чтобы без комочков было.

Когда кастрюля уже наполнится, кинем туда мятку и хорошо перемешаем.

Потом, примерно в литре воды растворим – разведём килограмм сахара. Не бойтесь – сладко не будет. А потом этот, извините, сиропчик, выльём в нашу кастрюльку с размешанной мукой. И опять-таки снова хорошо перемешаем.

И уже тогда выливаем в ведеркокастрюлёк закваску. И снова перемещать. И опять-таки очень очень ХОРОШО!!!
Ещё горсточку изюма добавьте. Лишним не будет.
И поставьте кастрюлю с уже почти квасом куда-нибудь в нехолодное место. За печку, например.

И пусть стоит. Через сутки попробуйте. Если не укис, пусть ещё постоит. Первый заход – он всегда непредсказуем. НО!!! Раньше, чем сутки вряд ли закиснет до нужного состояния.
И вот (у меня прошло почти двое суток) получаем вот такое….

Вот такой ВИДДД!!!

Категория: A компот? - Десерты (с фото) | Добавил: Galla (10.07.2011) W
Просмотров: 7801 | Теги: квас, Фото, мятный, ржаной | Рейтинг: 0.0/0

Не стесняйтесь, высказывайте свое отношение к публикациям. Этим вы поддержите авторов и хорошие материалы.

Квас - мятный, ржаной (с фото)
Всего комментариев: 0
 

Понравилось? Плюсани! .

Нравится
0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
 
Copyright GSVG © 2024
МИНИ-ПРОФИЛЬ
SELECT LANGUAGE
НАБОР ЖУРНАЛИСТОВ
www.warezokey.com
ТОП СТАТЕЙ
[16.02.2012]

[Смешное]

Ода Закону об авторских правах в интернете (2)
[10.09.2011]

[Интересное]

Стрит-арт. Уличное искусство - публичные шедевры или Красота спасет мир (0)
[08.09.2011]

[На второе (с фото)]

Кукуруза вареная. Вкусная. Рецепт с фото (0)
[03.09.2011]

[Смешное]

ТАНЦУЮТ ВСЕ!! - танцут, красивые, дети, танго, рокнролл, твист, вальс (0)
[24.07.2011]

[Всё, о диетах. Худеем. Фото]

Лишний вес: плюсы и минусы, или как определить «вредный» лишний вес (0)
ТОП ПРОГРАММ
[14.04.2016]

[Клипы]

Клип: Молитва песня Ты прости нас Господь (Валерия Стебловская) (0)
[14.04.2016]

[Фильмы]

Притчи - два православных фильма для семейного просмотра (2011-2012) (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Метелица - мега сборник новогодних хитов (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние песни - Веселись! (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние Минусовки для Детей (0)
ФАЙЛООБМЕННИКИ
depositfiles.com
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Сделать бесплатный сайт с uCoz
сейчас присутствуют:
free counters
Яндекс цитирования
view pagerank