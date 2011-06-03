Карп запеченный с зеленью с фото



На дысь карпик подвернулся аппетитный и ну его к столу.



Карпик у нас потянул эдак, кило на два (кому против сердца тщательная чистка, то предпочтение отдавайте, карпу зеркальному ибо, чистить его легче), разумеется мы берём укропчик, кинзу или петрушку, пару-тройку зубчиков чеснока, перец, соль и майонез для украшения (не ахти какого, но всё же). В общем классический вариант, когда тебе неожиданно приносят карпа, а в магазин за разностями бежать не хочется, а рыбки хочется всё равно, короче итог: Я его слепила из того, что было.

На дысь карпик подвернулся аппетитный и ну его к столу.Карпик у нас потянул эдак, кило на два (кому против сердца тщательная чистка, то предпочтение отдавайте, карпу зеркальному ибо, чистить его легче), разумеется мы берём укропчик, кинзу или петрушку, пару-тройку зубчиков чеснока, перец, соль и майонез для украшения (не ахти какого, но всё же). В общем классический вариант, когда тебе неожиданно приносят карпа, а в магазин за разностями бежать не хочется, а рыбки хочется всё равно, короче итог: Я его слепила из того, что было. 03.06.2011 | Комментарии (0) На второе (с фото) | Просмотров: 3080 | Добавил: Arkadievich | Дата: