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Главная » Статьи » Чебурешник » Выпечка (с фото)

Домашние Чебуреки с фото

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Домашние Чебуреки с фото бесплатно и без регистрации

Домашние Чебуреки с фото to read free

Источник: Домашние Чебуреки с фото


Взглянула на молодую зелень, лучек, укропчик и как то потянуло на чебуречки.
Начнём помолясь :)? Вперёд!

Домашние Чебуреки

Для фарша:
- непосредственно фарш (я делаю 50/50, говядина/свинина)
- лук (репчатый)
- зелень (Дело вкуса. У меня лук порей и укроп)
- приправки, соль (тоже по вкусу)



Берём заранее охлаждённую в морозилке воду.
Ледяной воды, добавляем стакан. Вымешиваем фарш до однородного состояния.



Готовим тесто:

В пол литре (500 мл.) горячей воды нужно растопить одну столовую ложку (с горкой) сливочного масла.
Добавляем столовую ложку растительного масла. Соль (по вкусу).
Чуть-чуть остужаем и вбиваем одно яйцо. Перемешиваем.
Муки берём столько, что бы получилось эластичное, нелипкое тесто. (примерно 6 - 6,5 стаканов)



Из теста катаем лепешку. На одну сторону ложим тонким (не из жадности :D, а что бы чебуреки не разошлись и сок не вытек) слоем фарш. На фарш я кладу маленький кусочек сливочного масла. Обжимаем края, классическим инструментом - вилка металлическая-столовая, четырёхзубчатая.



Ну и как водится, жарим в растительном масле, на среднем можно сказать огне.



На здоровье, Друзья! Приятного аппетита!



О! А вот и первые помошники появились :). Запахло жареным и они тут, как тут wink
Категория: Выпечка (с фото) | Добавил: Galla (03.06.2011)
Просмотров: 4093 | Теги: с фото, сочные, вкусные, домашние, чебуреки, ароматные, пышные | Рейтинг: 5.0/2

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