Взглянула на молодую зелень, лучек, укропчик и как то потянуло на чебуречки. Начнём помолясь :)? Вперёд!
Домашние Чебуреки
Для фарша: - непосредственно фарш (я делаю 50/50, говядина/свинина) - лук (репчатый) - зелень (Дело вкуса. У меня лук порей и укроп) - приправки, соль (тоже по вкусу)
Берём заранее охлаждённую в морозилке воду. Ледяной воды, добавляем стакан. Вымешиваем фарш до однородного состояния.
Готовим тесто:
В пол литре (500 мл.) горячей воды нужно растопить одну столовую ложку (с горкой) сливочного масла. Добавляем столовую ложку растительного масла. Соль (по вкусу). Чуть-чуть остужаем и вбиваем одно яйцо. Перемешиваем. Муки берём столько, что бы получилось эластичное, нелипкое тесто. (примерно 6 - 6,5 стаканов)
Из теста катаем лепешку. На одну сторону ложим тонким (не из жадности :D, а что бы чебуреки не разошлись и сок не вытек) слоем фарш. На фарш я кладу маленький кусочек сливочного масла. Обжимаем края, классическим инструментом - вилка металлическая-столовая, четырёхзубчатая.
Ну и как водится, жарим в растительном масле, на среднем можно сказать огне.
На здоровье, Друзья! Приятного аппетита!
О! А вот и первые помошники появились :). Запахло жареным и они тут, как тут
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