



Взглянула на молодую зелень, лучек, укропчик и как то потянуло на чебуречки.

Начнём помолясь :)? Вперёд!



Домашние Чебуреки



Для фарша:

- непосредственно фарш (я делаю 50/50, говядина/свинина)

- лук (репчатый)

- зелень (Дело вкуса. У меня лук порей и укроп)

- приправки, соль (тоже по вкусу)







Берём заранее охлаждённую в морозилке воду.

Ледяной воды, добавляем стакан. Вымешиваем фарш до однородного состояния.







Готовим тесто:



В пол литре (500 мл.) горячей воды нужно растопить одну столовую ложку (с горкой) сливочного масла.

Добавляем столовую ложку растительного масла. Соль (по вкусу).

Чуть-чуть остужаем и вбиваем одно яйцо. Перемешиваем.

Муки берём столько, что бы получилось эластичное, нелипкое тесто. (примерно 6 - 6,5 стаканов)







Из теста катаем лепешку. На одну сторону ложим тонким (не из жадности :D, а что бы чебуреки не разошлись и сок не вытек) слоем фарш. На фарш я кладу маленький кусочек сливочного масла. Обжимаем края, классическим инструментом - вилка металлическая-столовая, четырёхзубчатая.







Ну и как водится, жарим в растительном масле, на среднем можно сказать огне.







На здоровье, Друзья! Приятного аппетита!







О! А вот и первые помошники появились :). Запахло жареным и они тут, как тут