



Мясо! Опять мясо. Везде мясо. Утром - мясо, в обед - мясо, на ужин - мясо, к чаю - мясо, на бутерброд с вареньем и то мясо! Хватит! Давайте, хотя бы разбавим его чем ни будь? :D



Лютым, вьюжным, февральским вечером, надумали мы с супругой удивить себя мантами. Почему удивить - потому, что "не такими, как всегда". Должность репортёра, я конечно взял на себя. Тяжелая это работёнка я Вам доложу, это Вам не тесто месить, раз-два и готово, это процесс творческий и требует всяческого уважения к себе окружающих. Пожалуйста поддержите меня в комментариях, а то до жёнки пункт, "...это процесс творческий и требует всяческого уважения к себе окружающих", как то туго доходит. Ну ладно, то что Вы видите - это моя работа, а то что съелось,- её. И чья работа была важней? Вот, где эти манты? Стоп! (не уточняем) А моя работа, вот она, туточки.



Готовим фарш.

В оригинальном исполнении это рубленная жирная баранина, много лука и зелени. Но всё дело в том, что это блюдо, до такой степени полюбилось нашему многонацианальному народу, что использование его накрыло всю территорию СССР. А по сему манты в разных регионах приобрели свой окрас и можно так сказать, самобытность, что не в коей мере, не умоляет вкусовых качеств данного блюда.



Довелось мне откушать, за мою жисть кучерявую, мантики с:



- олениной (на Дальнем Востоке и Белоруссии),

- лосятиной (на Алтае и Кустанае (в Боровском р-оне КазССР),

- с кобанчиком (первый раз в армии будучи дембелями, браконьерничали с прапорщиками в дремучих лесах под Вюнсдорфом ГДР),

- с осетринкой (на Каспии, под Гурьевом Каз.ССР, а ныне Атырау),

- с сайгачатиной (в Кустанае и под Семипалатинском, Каз.ССР),

- "зелёные" (в Самарканде Уз.ССР, баранина и.., ну очень много зелени)

- даже с нутрией (в Кустанае, очень вкусные и нежные).



Чёт меня понесло. Так бы и строчил, если б не предобморочное состояние от захлестнувшей слюны :).



Далее :) Мой стандартный фарш - это говядина, свинина, баранина, в равных пропорциях. Рубленный фарш составляет 50% от всей начинки. Остальные 50% - это, репчатый лук 2/3 и зелень 1/3 (укроп, лук-порей, кинза или петрушка), ну и конечно, чёрный перец (крупного помола). Всё.



Но нынче, за неимением в холодильнике вышеперечисленных продуктов, мы обойдемся одной свининкой и дабы она не заскучала, во вкусовой букет добавим кортошечки, с её неповторимым нежным и манящим голодные желудки ароматом.



Мясо на манты не терпит мясорубки! Рубим только в ручную.







Слышу ехидненькое,- "Щас! Всё бросили и стали в ручную рубить". Ладно, только ради Вас, позволительно применить мясорубку. Но! Исключительно с подрезными решетками (смотрим фото). В этом случае, мясо должно быть хорошо охлаждённым (на грани замерзания), дабы сок не теряло.







Свининка довольно жирненькая, не беда, мы ведь к ней добавляем мелко нарубленной картошечки, которая заберёт в себя излишки жира.







Лук, тоненько, полукольцами. Конечно не так тоненько, как делаю я, но попробуй критикани и всё, хана моему репортёрству, тут же окажусь у станка :) Молчим, через тряпочку, похваливаем, вытираем слёзки, гладим по головке. Нравится.







Всё тщательно смешиваем, перчим, солим, добавляем зиру (на любителя,- я любитель)







Замешиваем тесто как на обычные пельмени,







порционим на кусочки и катаем - весело и бодро, а я обливаясь потом веду репортаж.







Начинаем лепить манты, и укладывать фарш







Сначала склеиваем противоположные стороны







Потом другие стороны и защипываем боковушки. Получаем заготовку манта.







Теперь смазываем противени мантоварки растительным маслом, что бы донышки на прилипали и не рвались (сок вытечет и это уже будут недо манты) Укладываем в мантоварку (держим дистанцию, что б не слиплись) и ждём минут 40 - 45. Хотя жизненный опыт подсказывает, что когда комнату наполняет насыщенный мантный запах,- манты готовы, по опыту 30 - 35 минут. Всё, на последних кадрах, изнемогаю, теряю силы. Иду на свежий воздух, во двор, легонечко снежок покидаю.







Сытная концовка:



Очередь за сметанкой, перчиком, уксусом, "огоньком", ну и (сам Бог велел) запотевшей с морозца бутылочкой. А Вы и правда подумали, что я снег ходил кидать? :)



Теряя сознание, делаю последний кадр. Но надежда ещё есть. Может быть силы вернутся, после ...дцати проглоченных без аппетита мант? Как Вы думаете?







Ну всё. Ребята, спасибо за внимание и на, и за Здоровье.



Приятного аппетита!

