Само блюдо, является, корейским, но так как в Казахстане, где мы долгое
время прожили, корейцев великое множество, то блюдо достаточно легко
перешло и в наш арсенал и заняло там свое, достойное место. Корейскую
кухню обожаю, но истинно корейских рецептов мало.
Что нам необходимо: мантоварка (она же мантница, она
же пароварка), кило свежей капусты, 3-4 луковицы, 3-4 морковки, грамм
эдак 300-500 мяса, мука, дрожжи, специи.
На мелкие кусочки рубим мясо (1-2 см). В нашем случае это куриное филе
(как вариант). Отменно получается из говядины, свинины. Баранина,
немного суховата, но смешанных фаршах занимает достойное место.
На подсолнечном масле обжариваем сначала мясо:
Далее добавляем лук.
Морковь и капусту кладем позже.
Хорошенько обживаем, периодично помешивая и доводим до состояния
готовности как на фото (капусточка должна стать золотистой). Безусловно
всё это дело перчим, солим, по вкусу добавляем свои любимые приправки и
т.д. Тут то и задается стержневой запах и "самый цинус" блюда, по Вашему
выбору делаете острее, или слабее. Всё таки блюдо, как ни крути
заморское, и лучше не переусердствовать, тем паче, что перец, приправы и
соусы можно добавить и позднее... Фантазия подскажет :), главное, что
бы Вам было вкусно.
Падаем на тесто: на пол литра теплой воды, половину чайной ложки соли,
две столовых ложки сахара, 100 грамм свежих дрожжей и примерно 1 кг муки
(смотрим по замесу, тесто не должно быть сильно крутым). Основательно
вымешиваем (экстрим для дряблых мышц), добавляем немного растительного
масла (я просто периодически смазываю руки) и даём подойти.
Пока все жарится, парится и расстаивается можно конечно и пивка попить,
но нет.., я решил наваять корейско-японско-китайский (в инете так правды
и не добился,- чей он) соус — Тирей. Главное, что очень вкусный. За
основу берём - 5 зубчиков чеснока, красный жгучий перец - 2 чайные
ложки, семяна кинзы и кориандра(молотые) - 3 чайные ложки, соевый соус
(Увы в данный момент из магазина, но я предпочитаю сырец. Его можно
найти на рынках Казахстана, Узбекистана) - 200 мл., черный перец - 1
чайная ложка, сахар — 1 столовая ложка, уксус (70%) — 1 столовая ложка.
Конечно же за Вами остаётся право регулировать остроту и соленость по
Вашему вкусу. И так...
Кинза и чеснок мелко рубятся, перетираются или перемалываются на бленде. Смешиваем
всё с соевым соусом, сахаром, уксусом. Даём настоятся около 1 часа,
(можно подавать к мясу, рыбе, рису, макаронам, или просто в него хлеб
макать :D)
В итоге получаем вот такую штуку. Получился в меру острый.
Но все-таки соевый соус имеет специфический вкус и кому не по нраву, то
можно использовать любые другие, привычные Вам соусы, классический
безфантазийный набор — кетчуп and майонез :)
Вот и тесточко подошло и начинка остыла. Ляпи! Делим на небольшие (см 15) лепешечки и раскладываем на столе, пусть полежат минут 5, на отдушку:
Раскладываем начинку
И лепим.
Выкладываем на листы мантницы (! листы предварительно смазываем
растительным маслом!). Укладываем свободно, пигоди во время варки хорошо
поднимаются.
И ставим варится на 45 минут. Ну.., как то так.
Финал: С пылу с жару!
Вариант с соусом Тирей
Это с кетчупом
С майонезом сфоткать не успел, слопали... :) Вкусно, поверьте. А лучше проверьте.
Если у Вас есть другие рецепты "пигоди", делитесь, не жадничайте, все Вам будут благодарны.
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