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Главная » Статьи » Чебурешник » На второе (с фото)

Пигоди. По нашенски с фото

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Читать Пигоди. По нашенски с фото бесплатно

Пигоди. По нашенски с фото бесплатно и без регистрации

Пигоди. По нашенски с фото to read free

Источник: корейская, вкусно, Рецепт, на пару, ароматные, кухня, Пигоди, с фотографиями, сытно, красивые


Само блюдо, является, корейским, но так как в Казахстане, где мы долгое время прожили, корейцев великое множество, то блюдо достаточно легко перешло и в наш арсенал и заняло там свое, достойное место. Корейскую кухню обожаю, но истинно корейских рецептов мало.



Что нам необходимо: мантоварка (она же мантница, она же пароварка), кило свежей капусты, 3-4 луковицы, 3-4 морковки, грамм эдак 300-500 мяса, мука, дрожжи, специи.

Готовим начинку. Шинкуем соломкой лук, морковь, капусту.



На мелкие кусочки рубим мясо (1-2 см). В нашем случае это куриное филе (как вариант). Отменно получается из говядины, свинины. Баранина, немного суховата, но смешанных фаршах занимает достойное место.

На подсолнечном масле обжариваем сначала мясо:



Далее добавляем лук.



Морковь и капусту кладем позже.



Хорошенько обживаем, периодично помешивая и доводим до состояния готовности как на фото (капусточка должна стать золотистой). Безусловно всё это дело перчим, солим, по вкусу добавляем свои любимые приправки и т.д. Тут то и задается стержневой запах и "самый цинус" блюда, по Вашему выбору делаете острее, или слабее. Всё таки блюдо, как ни крути заморское, и лучше не переусердствовать, тем паче, что перец, приправы и соусы можно добавить и позднее... Фантазия подскажет :), главное, что бы Вам было вкусно.



Падаем на тесто: на пол литра теплой воды, половину чайной ложки соли, две столовых ложки сахара, 100 грамм свежих дрожжей и примерно 1 кг муки (смотрим по замесу, тесто не должно быть сильно крутым). Основательно вымешиваем (экстрим для дряблых мышц), добавляем немного растительного масла (я просто периодически смазываю руки) и даём подойти.



Пока все жарится, парится и расстаивается можно конечно и пивка попить, но нет.., я решил наваять корейско-японско-китайский (в инете так правды и не добился,- чей он) соус — Тирей. Главное, что очень вкусный. За основу берём - 5 зубчиков чеснока, красный жгучий перец - 2 чайные ложки, семяна кинзы и кориандра(молотые) - 3 чайные ложки, соевый соус (Увы в данный момент из магазина, но я предпочитаю сырец. Его можно найти на рынках Казахстана, Узбекистана) - 200 мл., черный перец - 1 чайная ложка, сахар — 1 столовая ложка, уксус (70%) — 1 столовая ложка. Конечно же за Вами остаётся право регулировать остроту и соленость по Вашему вкусу. И так...



Кинза и чеснок мелко рубятся, перетираются или перемалываются на бленде.
Смешиваем всё с соевым соусом, сахаром, уксусом. Даём настоятся около 1 часа, (можно подавать к мясу, рыбе, рису, макаронам, или просто в него хлеб макать :D)



В итоге получаем вот такую штуку. Получился в меру острый.



Но все-таки соевый соус имеет специфический вкус и кому не по нраву, то можно использовать любые другие, привычные Вам соусы, классический безфантазийный набор — кетчуп and майонез :)



Вот и тесточко подошло и начинка остыла. Ляпи!
Делим на небольшие (см 15) лепешечки и раскладываем на столе, пусть полежат минут 5, на отдушку:

Раскладываем начинку



И лепим.







Выкладываем на листы мантницы (! листы предварительно смазываем растительным маслом!). Укладываем свободно, пигоди во время варки хорошо поднимаются.



И ставим варится на 45 минут. Ну.., как то так.



Финал:
С пылу с жару!



Вариант с соусом Тирей



Это с кетчупом

С майонезом сфоткать не успел, слопали... :) Вкусно, поверьте. А лучше проверьте.

Если у Вас есть другие рецепты "пигоди", делитесь, не жадничайте, все Вам будут благодарны.


Категория: На второе (с фото) | Добавил: Arkadievich (03.06.2011) W
Просмотров: 31580 | Теги: карейская, вкусно, Рецепт, на пару, ароматные, кухня, Пигоди, с фотографиями, сытно, красивые | Рейтинг: 5.0/8

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Пигоди. По нашенски - корейские блюда
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