



Само блюдо, является, корейским, но так как в Казахстане, где мы долгое время прожили, корейцев великое множество, то блюдо достаточно легко перешло и в наш арсенал и заняло там свое, достойное место. Корейскую кухню обожаю, но истинно корейских рецептов мало.







Что нам необходимо: мантоварка (она же мантница, она же пароварка), кило свежей капусты, 3-4 луковицы, 3-4 морковки, грамм эдак 300-500 мяса, мука, дрожжи, специи.



Готовим начинку. Шинкуем соломкой лук, морковь, капусту.







На мелкие кусочки рубим мясо (1-2 см). В нашем случае это куриное филе (как вариант). Отменно получается из говядины, свинины. Баранина, немного суховата, но смешанных фаршах занимает достойное место.



На подсолнечном масле обжариваем сначала мясо:







Далее добавляем лук.







Морковь и капусту кладем позже.







Хорошенько обживаем, периодично помешивая и доводим до состояния готовности как на фото (капусточка должна стать золотистой). Безусловно всё это дело перчим, солим, по вкусу добавляем свои любимые приправки и т.д. Тут то и задается стержневой запах и "самый цинус" блюда, по Вашему выбору делаете острее, или слабее. Всё таки блюдо, как ни крути заморское, и лучше не переусердствовать, тем паче, что перец, приправы и соусы можно добавить и позднее... Фантазия подскажет :), главное, что бы Вам было вкусно.







Падаем на тесто: на пол литра теплой воды, половину чайной ложки соли, две столовых ложки сахара, 100 грамм свежих дрожжей и примерно 1 кг муки (смотрим по замесу, тесто не должно быть сильно крутым). Основательно вымешиваем (экстрим для дряблых мышц), добавляем немного растительного масла (я просто периодически смазываю руки) и даём подойти.







Пока все жарится, парится и расстаивается можно конечно и пивка попить, но нет.., я решил наваять корейско-японско-китайский (в инете так правды и не добился,- чей он) соус — Тирей. Главное, что очень вкусный. За основу берём - 5 зубчиков чеснока, красный жгучий перец - 2 чайные ложки, семяна кинзы и кориандра(молотые) - 3 чайные ложки, соевый соус (Увы в данный момент из магазина, но я предпочитаю сырец. Его можно найти на рынках Казахстана, Узбекистана) - 200 мл., черный перец - 1 чайная ложка, сахар — 1 столовая ложка, уксус (70%) — 1 столовая ложка. Конечно же за Вами остаётся право регулировать остроту и соленость по Вашему вкусу. И так...







Кинза и чеснок мелко рубятся, перетираются или перемалываются на бленде.

Смешиваем всё с соевым соусом, сахаром, уксусом. Даём настоятся около 1 часа, (можно подавать к мясу, рыбе, рису, макаронам, или просто в него хлеб макать :D)







В итоге получаем вот такую штуку. Получился в меру острый.







Но все-таки соевый соус имеет специфический вкус и кому не по нраву, то можно использовать любые другие, привычные Вам соусы, классический безфантазийный набор — кетчуп and майонез :)







Вот и тесточко подошло и начинка остыла. Ляпи!

Делим на небольшие (см 15) лепешечки и раскладываем на столе, пусть полежат минут 5, на отдушку:



Раскладываем начинку







И лепим.















Выкладываем на листы мантницы (! листы предварительно смазываем растительным маслом!). Укладываем свободно, пигоди во время варки хорошо поднимаются.







И ставим варится на 45 минут. Ну.., как то так.







Финал:

С пылу с жару!







Вариант с соусом Тирей







Это с кетчупом



С майонезом сфоткать не успел, слопали... :) Вкусно, поверьте. А лучше проверьте.



Если у Вас есть другие рецепты "пигоди", делитесь, не жадничайте, все Вам будут благодарны.





