Конечно
Вы уже догадались, об чём речь - об ней родимой, об мойве. Рыбка
вкусненькая, но меленькая. Приготовление мойвы обычно долгий и мелочный
процесс. Запашок расходящийся по квартире, тоже на любителя. Но этим
рецептом, мы убиваем сразу двух зайцев: Мойва запекается оптом и
уменьшаем нежелательную "ароматизацию" квартиры.
Для шедевра кулинарного искусства нам понадобятся:
1. Мойва (на противень примерно 1 кг.) 2. Соль 3. Пекарская бумага или фальга (Бумага для выпечки, пергамент)
Накрываем противень пергаментом и красиво укладываем, оттаявшую и промытую, мойву (можно, как потрошенную, так и нет).
Присаливаем по верху
и закладываем в духовку, предварительно нагретую до 200 градусов. Время приготовления 20-25 минут.
Стремимся получить эффект "золотой рыбки" т.е. лёгкий румянец мойвы.
Приятного аппетита!
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