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Главная » Статьи » Чебурешник » На второе (с фото)

Мойва печеная. Просто и вкусно с фото

Читать, смотреть На второе (с фото), Мойва печеная. Просто и вкусно с фото бесплатно.

Читать Мойва печеная. Просто и вкусно с фото бесплатно

Мойва печеная. Просто и вкусно с фото бесплатно и без регистрации

Мойва печеная. Просто и вкусно с фото to read free

Источник: Золотистая, рецепты, Быстрые, просто, Мойва, от друзей, печеная, и вкусно


Ничего проще — посолил и съел.

Мойва печеная. Просто и вкусно.

Ничего проще — посолил и съел.

Конечно Вы уже догадались, об чём речь - об ней родимой, об мойве. Рыбка вкусненькая, но меленькая. Приготовление мойвы обычно долгий и мелочный процесс. Запашок расходящийся по квартире, тоже на любителя. Но этим рецептом, мы убиваем сразу двух зайцев: Мойва запекается оптом и уменьшаем нежелательную "ароматизацию" квартиры.

Для шедевра кулинарного искусства нам понадобятся:

1. Мойва (на противень примерно 1 кг.)
2. Соль
3. Пекарская бумага или фальга (Бумага для выпечки, пергамент)

Накрываем противень пергаментом и красиво укладываем, оттаявшую и промытую, мойву (можно, как потрошенную, так и нет).



Присаливаем по верху



и закладываем в духовку, предварительно нагретую до 200 градусов. Время приготовления 20-25 минут.



Стремимся получить эффект "золотой рыбки" т.е. лёгкий румянец мойвы.



Приятного аппетита!


Категория: На второе (с фото) | Добавил: Arkadievich (03.06.2011)
Просмотров: 4939 | Комментарии: 2 | Теги: Золотистая, рецепты, Быстрые, просто, Мойва, от друзей, печеная, и вкусно | Рейтинг: 5.0/1

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Всего комментариев: 2
Ну дык! Темка то больная, для организма измученного водопроводной водой biggrin
Тематика, поближе к пивку? biggrin
 

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