



Ничего проще — посолил и съел.



Мойва печеная. Просто и вкусно.



Ничего проще — посолил и съел.



Конечно Вы уже догадались, об чём речь - об ней родимой, об мойве. Рыбка вкусненькая, но меленькая. Приготовление мойвы обычно долгий и мелочный процесс. Запашок расходящийся по квартире, тоже на любителя. Но этим рецептом, мы убиваем сразу двух зайцев: Мойва запекается оптом и уменьшаем нежелательную "ароматизацию" квартиры.



Для шедевра кулинарного искусства нам понадобятся:



1. Мойва (на противень примерно 1 кг.)

2. Соль

3. Пекарская бумага или фальга (Бумага для выпечки, пергамент)



Накрываем противень пергаментом и красиво укладываем, оттаявшую и промытую, мойву (можно, как потрошенную, так и нет).







Присаливаем по верху







и закладываем в духовку, предварительно нагретую до 200 градусов. Время приготовления 20-25 минут.







Стремимся получить эффект "золотой рыбки" т.е. лёгкий румянец мойвы.







Приятного аппетита!





Присаливаем по верхуи закладываем в духовку, предварительно нагретую до 200 градусов. Время приготовления 20-25 минут.Стремимся получить эффект "золотой рыбки" т.е. лёгкий румянец мойвы.