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Главная » Статьи » Чебурешник » На второе (с фото)

Карп запеченный с зеленью с фото




На дысь карпик подвернулся аппетитный и ну его к столу.

Карпик у нас потянул эдак, кило на два (кому против сердца тщательная чистка,  то предпочтение отдавайте, карпу зеркальному ибо, чистить его легче), разумеется мы берём укропчик, кинзу или петрушку, пару-тройку зубчиков чеснока, перец, соль и майонез для украшения (не ахти какого, но всё же). В общем классический вариант, когда тебе неожиданно приносят карпа, а в магазин за разностями бежать не хочется, а рыбки хочется всё равно, короче итог: Я его слепила из того, что было.





Удаляем чешую, тщательно потрошим.





Без вариантов, вырезаем жабры.



Карпика подготовили, рубим зелень и давим  чеснок. Смешиваем зелень с чесноком, эта смесь уберёт речной запах у рыбы.

Берём глубокий противень, выкладываем нашего карпа (пришлось ему от.., об.., в общем лишить его задних перьев - не поместились), тщательно со всех сторон, натираем перцем и солью , внутри тоже (ручками после перца в глазки не лезем - вава).
Брюшко наполняем нашей зелёной смесью.



Обливаем карпика растительным маслом, у кого духовой шкаф не конвекционный, под противень ставим ёмкость с водой дабы рыбка не пригорела (поглядываем за водичкой, чтоб не выкипела) штрих по рыбке майонезом, и туды яё в качель, то есть в духовку. Огонёк, средненький пусть будет.



Конечно же, можно было бы обложить карпика, смесью паприки, баклажанов, лука и картошки, сбрызнуть лимонным соком и т.д. Но повторюсь - я его слепила из того, что было :D

А по сему, вокруг рыбы будет картошка. Что тоже является полноценным гарниром и явно скрашивает одиночество карпика на противне.

Итог:



Вкусно, поверьте. А лучше проверьте.

Если у Вас есть другие рецепты "пигоди", делитесь, не жадничайте, все Вам будут благодарны.
Категория: На второе (с фото) | Добавил: Arkadievich (03.06.2011)
Просмотров: 3081 | Теги: золотистый, с зеленью, запеченный, Румяный, карп, вкусный, с корочкой | Рейтинг: 5.0/2
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