





На дысь карпик подвернулся аппетитный и ну его к столу.



Карпик у нас потянул эдак, кило на два (кому против сердца тщательная чистка, то предпочтение отдавайте, карпу зеркальному ибо, чистить его легче), разумеется мы берём укропчик, кинзу или петрушку, пару-тройку зубчиков чеснока, перец, соль и майонез для украшения (не ахти какого, но всё же). В общем классический вариант, когда тебе неожиданно приносят карпа, а в магазин за разностями бежать не хочется, а рыбки хочется всё равно, короче итог: Я его слепила из того, что было.











Удаляем чешую, тщательно потрошим.











Без вариантов, вырезаем жабры.







Карпика подготовили, рубим зелень и давим чеснок. Смешиваем зелень с чесноком, эта смесь уберёт речной запах у рыбы.



Берём глубокий противень, выкладываем нашего карпа (пришлось ему от.., об.., в общем лишить его задних перьев - не поместились), тщательно со всех сторон, натираем перцем и солью , внутри тоже (ручками после перца в глазки не лезем - вава).

Брюшко наполняем нашей зелёной смесью.







Обливаем карпика растительным маслом, у кого духовой шкаф не конвекционный, под противень ставим ёмкость с водой дабы рыбка не пригорела (поглядываем за водичкой, чтоб не выкипела) штрих по рыбке майонезом, и туды яё в качель, то есть в духовку. Огонёк, средненький пусть будет.







Конечно же, можно было бы обложить карпика, смесью паприки, баклажанов, лука и картошки, сбрызнуть лимонным соком и т.д. Но повторюсь - я его слепила из того, что было :D



А по сему, вокруг рыбы будет картошка. Что тоже является полноценным гарниром и явно скрашивает одиночество карпика на противне.



Итог:







Вкусно, поверьте. А лучше проверьте.



Если у Вас есть другие рецепты "пигоди", делитесь, не жадничайте, все Вам будут благодарны.

