На дысь карпик подвернулся аппетитный и ну его к столу.
Карпик у
нас потянул эдак, кило на два (кому против сердца тщательная чистка, то
предпочтение отдавайте, карпу зеркальному ибо, чистить его легче),
разумеется мы берём укропчик, кинзу или петрушку, пару-тройку зубчиков
чеснока, перец, соль и майонез для украшения (не ахти какого, но всё
же). В общем классический вариант, когда тебе неожиданно приносят карпа,
а в магазин за разностями бежать не хочется, а рыбки хочется всё равно,
короче итог: Я его слепила из того, что было.
Удаляем чешую, тщательно потрошим.
Без вариантов, вырезаем жабры.
Карпика подготовили, рубим зелень и давим чеснок. Смешиваем зелень с чесноком, эта смесь уберёт речной запах у рыбы.
Берём
глубокий противень, выкладываем нашего карпа (пришлось ему от.., об.., в
общем лишить его задних перьев - не поместились), тщательно со всех
сторон, натираем перцем и солью , внутри тоже (ручками после перца в
глазки не лезем - вава). Брюшко наполняем нашей зелёной смесью.
Обливаем карпика растительным маслом, у кого духовой шкаф не
конвекционный, под противень ставим ёмкость с водой дабы рыбка не
пригорела (поглядываем за водичкой, чтоб не выкипела) штрих по рыбке
майонезом, и туды яё в качель, то есть в духовку. Огонёк, средненький
пусть будет.
Конечно же, можно было бы обложить карпика, смесью паприки, баклажанов,
лука и картошки, сбрызнуть лимонным соком и т.д. Но повторюсь - я его
слепила из того, что было :D
А по сему, вокруг рыбы будет картошка. Что тоже является полноценным гарниром и явно скрашивает одиночество карпика на противне.
Итог:
Вкусно, поверьте. А лучше проверьте.
Если у Вас есть другие рецепты "пигоди", делитесь, не жадничайте, все Вам будут благодарны.