Электронные устройства, управляемые компьютерами, и не только

Электронные устройства, управляемые компьютерами, и не только. Бывало ли у вас такое, чтобы несколько раз вы просыпали работу или учебу, отключая будильник или «уговаривая» его прозвонить через десять минут, а потом еще через десять...? Современные технологии и прогресс уже дошли до того, что будильник сам может отправить сообщение от вашего имени, к примеру, в социальные сети, когда вы «откладываете» его, и проинформировать всех «друзей» о том, что вы проспали. По тому же принципу - сообщение, пришедшее вам на e-mail, с помощью несложного дополнения - электронного исполнительного блока - может включать те или иные устройства бытовой техники. . Бывало ли у вас такое, чтобы несколько раз вы просыпали работу или учебу, отключая будильник или «уговаривая» его прозвонить через десять минут, а потом еще через десять...? Современные технологии и прогресс уже дошли до того, что будильник сам может отправить сообщение от вашего имени, к примеру, в социальные сети, когда вы «откладываете» его, и проинформировать всех «друзей» о том, что вы проспали. По тому же принципу - сообщение, пришедшее вам на e-mail, с помощью несложного дополнения - электронного исполнительного блока - может включать те или иные устройства бытовой техники.

. 06.11.2013 | Комментарии (0) Справочные | Просмотров: 2374 | Загрузок: 2367 | Добавил: Hottei | Дата: