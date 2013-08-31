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Главная » Файлы » Книги » Справочные
В категории материалов: 84
Показано материалов: 1-40		 Страницы: 1 2 3 »
Сортировать по: Дате · Названию · Рейтингу · Комментариям · Загрузкам · Просмотрам

Российская Империя - подробный атлас с планами главных городов 1871

Подробный атлас Российской Империи с планами главных городов, состоящий из 70 карт. Подготовлено к издательству картографическим заведением А. Ильина


Страшно смотреть. Сколько Россией потеряно из-за сиюминутной выгоды бездарных политиканов и продажних чинуш и самое страшное, что это ещё не конец.

Подробный атлас Российской Империи с планами главных городов, состоящий из 70 карт. Подготовлено к издательству картографическим заведением А. Ильина. Ильин Алексей Афиногенович (1834—1889) — русский генерал, картограф, издатель.
 


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Обучающие | Просмотров: 3924 | Загрузок: 3917 | Добавил: Arkadievich | Дата: 02.06.2015 | Комментарии (1)

Будьте здоровы! Справочник самодиагностики: Домашняя энциклопедия


В данном справочнике представлен максимум необходимой информации, позволяющей читателю самостоятельно распознать сигналы организма и вовремя помочь ему. Кроме того, в книге есть удобный справочный аппарат

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Справочные | Просмотров: 857 | Загрузок: 850 | Добавил: Rigl | Дата: 22.01.2014 | Комментарии (0)

Полный справочник по электрооборудованию и электротехнике (с примерами расчетов)


Приведены технические характеристики действующего и нового электрооборудования, в частности трансформаторов, электродвигателей, коммутационных аппаратов, кабельных и воздушных линий

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Справочные | Просмотров: 1419 | Загрузок: 1412 | Добавил: Rigl | Дата: 21.01.2014 | Комментарии (0)

Автомобильные аккумуляторные батареи. Теория и практика


Аккумуляторная батарея относится к важнейшим компонентам электрооборудования автомобиля. Правильное обслуживание аккумуляторной батареи предполагает хорошее знание теории, основы которой изложены в данном Пособии по программе самообразования.

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Справочные | Просмотров: 1071 | Загрузок: 1064 | Добавил: Rigl | Дата: 15.01.2014 | Комментарии (0)

200 лучших программ для Linux


Несмотря на то, что сегодня на компьютерах пользователей безраздельно господствует Windows, количество установок альтернативных систем не уменьшается, а, наоборот, увеличивается. Если вы держите в руках эту книгу, очевидно, выбор уже сделан - Linux. Одна из проблем, с которой сталкиваются пользователи, желающие установить и, главное, применять в качестве рабочей операционную систему GNU/Linux, - это отсутствие информации по программам.

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Справочные | Просмотров: 892 | Загрузок: 885 | Добавил: BySoft | Дата: 05.01.2014 | Комментарии (0)

Оружие и доспехи всех времен и народов


Перед вами - полный справочник холодного оружия и доспехов! И, пожалуй, без преувеличения можно сказать, что работа такого масштаба и объема публикуется впервые.

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Справочные | Просмотров: 1196 | Загрузок: 1189 | Добавил: Rigl | Дата: 02.01.2014 | Комментарии (0)

Большой арабско-русский словарь (Х.К. Баранов) PDF+DJVU



Словарь составлен известным русским арабистом профессором X. К. Барановым. Содержит около 100 000 слов и словосочетаний современного литературного языка с подробной разработкой значений слов и их оттенков. Включает общественно-политическую, научную и специальную терминологию.

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Справочные | Просмотров: 2621 | Загрузок: 2614 | Добавил: Hottei | Дата: 30.12.2013 | Комментарии (0)

Православные посты и ваше здоровье


В книге подробно рассказывается о том, что такое пост, чем он отличается от голодания, в чем его польза. Пост рассматривается как комплекс естественных методов лечения и оздоровления организма. Читатель ознакомится с календарем постов, найдет множество рецептов постной пищи, в том числе монастырской кухни.

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Справочные | Просмотров: 656 | Загрузок: 649 | Добавил: BySoft | Дата: 19.12.2013 | Комментарии (0)

Электротехника и электроника. Наглядные пособия, таблицы, схемы


Наглядные пособия, таблицы и схемы по электротехнике и электронике в высоком разрешении. Может быть полезно как для учащихся, студентов, так и преподавателей для изучения основ электротехники, электроники, а также раздела электродинамики по физике.

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Справочные | Просмотров: 914 | Загрузок: 907 | Добавил: BySoft | Дата: 18.12.2013 | Комментарии (0)

Microsoft Windows 8. Справочник администратора


Данная книга – краткий и исчерпывающий справочник по администрированию Windows 8. Здесь описаны настройка рабочего стола и нового пользовательского интерфейса, профилей пользователей, управление устройствами, приложениями и виртуализацией, автоматизация конфигурирования Windows 8, оптимизация системы, выполнение задач обслуживания и поддержки, технологии TPM и BitLocker, управление дисковыми приводами и файловыми системами, управление защитой файлов и общими ресурсами, настройка параметров TCP/IP, мобильные сети и удаленный доступ. Также углубленно рассматривается вопрос поиска и устранения неполадок.

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Справочные | Просмотров: 851 | Загрузок: 844 | Добавил: BySoft | Дата: 13.12.2013 | Комментарии (0)

Все о чае и чаепитии. Новейшая чайная энциклопедия


Предлагаемая книга - путеводитель по «миру чая». Автор рассказывает об уникальных свойствах чая, его истории и технологиях производства, о том, какими качествами обладают различные типы, разновидности, категории, сорта чая.

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Справочные | Просмотров: 2436 | Загрузок: 2429 | Добавил: Rigl | Дата: 04.12.2013 | Комментарии (0)

Источники питания моноблоков и телевизоров. Выпуск 5


В данной книге вы найдете описание принципов работы источников питания и телевизоров, в которых используются ИМС HM9207, IX1148CE, SDH - 209, STK730 - 080, STK7348, STR451, STR40090, STR41090, TEA2162, TEA2164, TEA2165, TEA2260, TEA2261, TEA2262. Книга предназначена для специалистов, занимающихся обслуживанием и ремонтом телевизионной техники, опытных радиолюбителей и лиц, интересующихся технической базой телевидения.

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Справочные | Просмотров: 1242 | Загрузок: 1235 | Добавил: BySoft | Дата: 01.12.2013 | Комментарии (0)

Справочник по схемотехнике усилителей (2-е изд.)


Всесторонне изложены вопросы, касающиеся схемотехники аналоговых транзисторных усилителей. Проанализированы шумовые характеристики, даны рекомендации по построению малошумящих усилителей, изложены методы повышения линейности усилителей.

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Справочные | Просмотров: 842 | Загрузок: 835 | Добавил: BySoft | Дата: 26.11.2013 | Комментарии (0)

Шпионские штучки. Электронные средства коммерческой разведки


Книга посвящена вопросам защиты информации в условиях широкого использования разнообразных средств коммерческой разведки. Она рассчитана на широкий круг читателей, конструирующих средства связи, а также тех, кто интересуется возможностями современной электроники и озабочен охраной своих и чужих секретов.

.
Справочные | Просмотров: 780 | Загрузок: 773 | Добавил: BySoft | Дата: 25.11.2013 | Комментарии (0)

Основы кабельной техники


В книге даны характеристики кабельных изделий как средств передачи энергии и информации, их классификация, а также основы теории и технологии процессов производства. Рассмотрены электрические и магнитные поля в кабельных изделиях и связанные с ними электрофизические процессы. Рассмотрены вопросы автоматизации производства и испытаний кабельной продукции.

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Справочные | Просмотров: 2449 | Загрузок: 2442 | Добавил: BySoft | Дата: 22.11.2013 | Комментарии (0)

Вычислительная оптика. Справочник (2-е изд.)


Настоящий справочник содержит сведения по основам геометрической оптики, теории оптических систем и теории аберраций. Большое внимание уделено современным методам проектирования и расчета оптики. Приведены оптические схемы, конструктивные параметры и аберрации систем различного назначения. Справочник предназначен для инженерно-технических работников, занимающихся расчетом оптических систем и конструированием оптических приборов.

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Справочные | Просмотров: 988 | Загрузок: 981 | Добавил: BySoft | Дата: 20.11.2013 | Комментарии (0)

Льготы, выплаты, компенсации, субсидии. Как получить деньги от государства


У государства есть не только права, но и обязанности, о которых мы часто забываем, следя за уплатой налогов, коммунальных платежей и штрафов. Автор и издатели уверены - граждане должны знать о своих правах. Сегодня дважды и трижды платит не скупой, а незнающий. Что такое налоговый вычет? Как платить за квартиру меньше?

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Справочные | Просмотров: 1833 | Загрузок: 1826 | Добавил: Rigl | Дата: 17.11.2013 | Комментарии (0)

Столярные работы


В практическом пособии освещен разнообразный круг вопросов в помощь мастеру-столяру. Здесь вы найдете сведения о строении и свойствах древесины разных пород, ее обработке, об использовании при изготовлении столярно-мебельных изделий клеев, лаков, отделочных пленок, фурнитуры, о ручном электрифицированном инструменте, применяемом в столярно-плотничных работах; о настольном токарном станке.

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Справочные | Просмотров: 857 | Загрузок: 850 | Добавил: Rigl | Дата: 17.11.2013 | Комментарии (0)

Я познаю мир. Книжная серия 101 том (1994-2010)


Многотомная популярная энциклопедия для детей издательства АСТ «Я познаю мир» содержит рассказы по широкому кругу знаний: естественным и гуманитарным наукам, истории, культуре, искусству.

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Справочные | Просмотров: 1285 | Загрузок: 1278 | Добавил: Rigl | Дата: 11.11.2013 | Комментарии (0)

Color Rezistor 1.0 Portable



Color Rezistor предназначена для определения номинала резистора по его цветовой маркировке.
Программа не требует установки. Интерфейс программы очень простой. Для работы необходимо выставить количество колец, их цвета и нажать расчет. Программа расчитает сопротивление и погрешность резистора.

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Справочные | Просмотров: 1057 | Загрузок: 1050 | Добавил: Vetalь | Дата: 11.11.2013 | Комментарии (0)

Электронные устройства, управляемые компьютерами, и не только


Электронные устройства, управляемые компьютерами, и не только. Бывало ли у вас такое, чтобы несколько раз вы просыпали работу или учебу, отключая будильник или «уговаривая» его прозвонить через десять минут, а потом еще через десять...? Современные технологии и прогресс уже дошли до того, что будильник сам может отправить сообщение от вашего имени, к примеру, в социальные сети, когда вы «откладываете» его, и проинформировать всех «друзей» о том, что вы проспали. По тому же принципу - сообщение, пришедшее вам на e-mail, с помощью несложного дополнения - электронного исполнительного блока - может включать те или иные устройства бытовой техники.

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Справочные | Просмотров: 2374 | Загрузок: 2367 | Добавил: Hottei | Дата: 06.11.2013 | Комментарии (0)

Собери сам. Электронные конструкции за один вечер


Опытный петербуржский радиоспециалист и популяризатор "радиотворчества" предлагает несложные в исполнении электронные и радиотехнические устройства, позволяющие решить многие бытовые проблемы, часто возникающие в городской квартире, загородном доме или при обслуживании автомобиля.

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Справочные | Просмотров: 975 | Загрузок: 968 | Добавил: Rigl | Дата: 05.11.2013 | Комментарии (0)

Отопление - водяное, электрическое, печное


Книга знакомит читателя с основными видами отопления загородного дома. Помимо этого она может оказаться полезной и для горожан, так как в ней много интересных сведений о современных отопительных приборах, которые можно использовать для обогрева как загородных домов, так и городских квартир.

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Справочные | Просмотров: 806 | Загрузок: 799 | Добавил: Rigl | Дата: 04.11.2013 | Комментарии (0)

Android для пользователя. Полезные программы и советы


Рассмотрены самые интересные, полезные и наиболее популярные среди отечественных пользователей Android-приложения.

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Справочные | Просмотров: 867 | Загрузок: 860 | Добавил: Rigl | Дата: 02.11.2013 | Комментарии (0)

От кого мы произошли? Сенсационные результаты научной гималайской экспедиции


Известный ученый и врач-офтальмолог Эрнст Мулдашев однажды задался вопросом: «Почему мы смотрим друг другу в глаза?» В конце концов, поиски ответа на него привели ученого в горы Тибета, где ему открылись многие тайны.

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Справочные | Просмотров: 571 | Загрузок: 564 | Добавил: Rigl | Дата: 01.11.2013 | Комментарии (0)

Сильнее, чем женьшень. Куркума: чудо-специя от 100 болезней


Куркума - простая и доступная специя обладает поразительными лечебными свойствами. Помогает при гастритах, болезнях печени, повышает эффективность лечения рака кожи, лечит угри и прыщи, суставы, заболевания сердца и сосудов.

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Справочные | Просмотров: 803 | Загрузок: 796 | Добавил: Rigl | Дата: 20.10.2013 | Комментарии (0)

Секреты приложений Google


Даже продвинутые пользователи Интернета не подозревают о тех огромных возможностях, которые предоставляют сервисы Google. Автор рассказывает о таких «секретах» сервисов, которые просто немедленно хочется использовать! Создавать сайты и презентации, бродить по улочкам Парижа, изучать звездное небо — все это доступно каждому, кто сидит у экрана монитора и имеет доступ в Интернет.

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Справочные | Просмотров: 791 | Загрузок: 784 | Добавил: BySoft | Дата: 09.10.2013 | Комментарии (0)

Автоматика. Электротехника (3-е издание)


Рассмотрены основные понятия, цели и принципы управления. Приведены классификация и характеристики элементов автоматики: датчиков, усилителей, исполнительных устройств. Большое внимание уделено типовым звеньям САУ, способам их соединения, а также анализу устойчивости и качества САУ. Рассмотрены цифровые САУ и системы телемеханики.

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Справочные | Просмотров: 980 | Загрузок: 973 | Добавил: BySoft | Дата: 09.10.2013 | Комментарии (0)

Современная электросеть


Эта практическая книга призвана познакомить читателя с устройством, проектированием, монтажом, правилами безопасной эксплуатации, обслуживанием, ремонтом электросети современного жилища.

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Справочные | Просмотров: 837 | Загрузок: 830 | Добавил: Rigl | Дата: 06.10.2013 | Комментарии (0)

Муранивский В.Л. - Развитие интимных мышц


Брошюра рассчитана на массового читателя, заботящегося о своем здоровье, долголетии, активности и счастье в сексуальной жизни, желающего повысить культуру интимных отношений.

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Справочные | Просмотров: 1014 | Загрузок: 1007 | Добавил: Rigl | Дата: 05.10.2013 | Комментарии (0)

Дубкова С. И. - Волшебный мир звёзд


Книга является первой в серии «Энциклопедия тайн и загадок Вселенной». Она посвящена созвездиям и населяющим их объектам в свете данных последнего десятилетия.

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Справочные | Просмотров: 1033 | Загрузок: 1026 | Добавил: Rigl | Дата: 05.10.2013 | Комментарии (0)

Никола Тесла и тайна Филадельфийского эксперимента


Сенсационное расследование главной тайны XX века! Новые данные о загадочном Филадельфийском эксперименте, в результате которого был телепортирован на сотни миль эсминец ВМФ США «Элдридж»

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Справочные | Просмотров: 770 | Загрузок: 763 | Добавил: Rigl | Дата: 21.09.2013 | Комментарии (0)

Бронетанковые операции Второй Мировой войны


Книга содержит описания величайших танковых сражений, произошедших во время Второй мировой войны. Читатель узнает все нюансы ведения бронетанковой войны - от стремительного блицкрига до специфики боевых действий в пустыне, от кровопролитных столкновений на Восточном фронте до других, не менее драматичных, событий на Западе.

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Справочные | Просмотров: 867 | Загрузок: 860 | Добавил: Rigl | Дата: 19.09.2013 | Комментарии (0)

Электрооборудование транспортных и транспортно-технологических машин


Изложены сведения по устройству, принципам действия, рабочим характеристикам и аналитическим соотношениям различных систем, приборов и устройств электрического и электронного оборудования транспортных и транспортно-технологических машин. Приведены правила эксплуатации и обслуживания представленных при боров и устройств. Рассмотрены возможные пути совершенствования данных электрических систем.

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Справочные | Просмотров: 1348 | Загрузок: 1341 | Добавил: BySoft | Дата: 14.09.2013 | Комментарии (0)

Оборудование для контактной сварки: Справочное пособие


Рассмотрено оборудование для контактной сварки и его технологические возможности. Приведены сведения о технологических параметрах оборудования, особенностях его конструкций и электрических схемах. Даны рекомендации по выбору типа оборудования, его монтажу, эксплуатации и ремонту. Для инженерно-технических работников, мастеров сварочных участков и студентов.

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Справочные | Просмотров: 1090 | Загрузок: 1083 | Добавил: BySoft | Дата: 14.09.2013 | Комментарии (0)

Микропроцессоры, микроконтроллеры и однокристальные микропрограммируемые устройства (в 2-х частях)


Излагаются общие методы построения микропроцессоров и микропроцессорных устройств, используемых в технических устройствах широкого назначения. Даются общие описания популярных у разработчиков электронных узлов однокристальных микропрограммируемых устройств.

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Справочные | Просмотров: 750 | Загрузок: 743 | Добавил: BySoft | Дата: 13.09.2013 | Комментарии (0)

Искусство снайперской подготовки


Книга "Искусство снайперской подготовки" - уникальная энциклопедия снайперского промысла. В ней исследуются особенности психологии снайпера, его роль и значение при проведении различных операций, рассказывается об оружии снайперов, о подготовке сверхметких стрелков в лучших снайперских школах мира

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Справочные | Просмотров: 1034 | Загрузок: 1027 | Добавил: Rigl | Дата: 05.09.2013 | Комментарии (0)

Полезные советы для Windows 7 v.5.81


Полезные советы для Windows 7 - сборник из 581 совета! Содержится полезная информация для простого решения ошибок и вопросов, возникающих при работе с Windows 7. Порой бывает очень нужно найти решение на какой нибудь вопрос. Вы его находите и используете, а потом друг просит вас совета по тому же вопросу. Чтобы не хранить в памяти большое количество ответов на разные вопросы, чтобы не запоминать большое количество решений на появившуюся проблему воспользуйтесь данным сборником. В нем содержится информация о наиболее частых решениях в наиболее часто встречающихся ситуациях.

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Справочные | Просмотров: 1147 | Загрузок: 1140 | Добавил: BySoft | Дата: 02.09.2013 | Комментарии (0)

Загадки планеты Земля


Людей влекут к себе тайны — кто из нас не любит читать о загадочных происшествиях и необъяснимых случаях? Тайны действительно существуют.

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Справочные | Просмотров: 1763 | Загрузок: 1756 | Добавил: Rigl | Дата: 01.09.2013 | Комментарии (0)

Домашний музей. История искусств от наскальной живописи до граффити


Книга в популярной форме знакомит с искусством различных эпох и направлений, начиная с первобытной наскальной живописи и до конца XX века.

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Справочные | Просмотров: 844 | Загрузок: 837 | Добавил: Rigl | Дата: 31.08.2013 | Комментарии (0)

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