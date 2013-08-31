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Несмотря на то, что сегодня на компьютерах пользователей безраздельно господствует Windows, количество установок альтернативных систем не уменьшается, а, наоборот, увеличивается. Если вы держите в руках эту книгу, очевидно, выбор уже сделан - Linux. Одна из проблем, с которой сталкиваются пользователи, желающие установить и, главное, применять в качестве рабочей операционную систему GNU/Linux, - это отсутствие информации по программам.
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Словарь составлен известным русским арабистом профессором X. К. Барановым. Содержит около 100 000 слов и словосочетаний современного литературного языка с подробной разработкой значений слов и их оттенков. Включает общественно-политическую, научную и специальную терминологию.
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В книге подробно рассказывается о том, что такое пост, чем он отличается от голодания, в чем его польза. Пост рассматривается как комплекс естественных методов лечения и оздоровления организма. Читатель ознакомится с календарем постов, найдет множество рецептов постной пищи, в том числе монастырской кухни.
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Данная книга – краткий и исчерпывающий справочник по администрированию Windows 8.
Здесь описаны настройка рабочего стола и нового пользовательского интерфейса, профилей пользователей, управление устройствами, приложениями и виртуализацией, автоматизация конфигурирования Windows 8, оптимизация системы, выполнение задач обслуживания и поддержки, технологии TPM и BitLocker, управление дисковыми приводами и файловыми системами, управление защитой файлов и общими ресурсами, настройка параметров TCP/IP, мобильные сети и удаленный доступ. Также углубленно рассматривается вопрос поиска и устранения неполадок.
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В данной книге вы найдете описание принципов работы источников питания и телевизоров, в которых используются ИМС HM9207, IX1148CE, SDH - 209, STK730 - 080, STK7348, STR451, STR40090, STR41090, TEA2162, TEA2164, TEA2165, TEA2260, TEA2261, TEA2262. Книга предназначена для специалистов, занимающихся обслуживанием и ремонтом телевизионной техники, опытных радиолюбителей и лиц, интересующихся технической базой телевидения.
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Книга посвящена вопросам защиты информации в условиях широкого использования разнообразных средств коммерческой разведки. Она рассчитана на широкий круг читателей, конструирующих средства связи, а также тех, кто интересуется возможностями современной электроники и озабочен охраной своих и чужих секретов.
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В книге даны характеристики кабельных изделий как средств передачи энергии и информации, их классификация, а также основы теории и технологии процессов производства. Рассмотрены электрические и магнитные поля в кабельных изделиях и связанные с ними электрофизические процессы. Рассмотрены вопросы автоматизации производства и испытаний кабельной продукции.
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Настоящий справочник содержит сведения по основам геометрической оптики, теории оптических систем и теории аберраций. Большое внимание уделено современным методам проектирования и расчета оптики. Приведены оптические схемы, конструктивные параметры и аберрации систем различного назначения. Справочник предназначен для инженерно-технических работников, занимающихся расчетом оптических систем и конструированием оптических приборов.
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В практическом пособии освещен разнообразный круг вопросов в помощь мастеру-столяру. Здесь вы найдете сведения о строении и свойствах древесины разных пород, ее обработке, об использовании при изготовлении столярно-мебельных изделий клеев, лаков, отделочных пленок, фурнитуры, о ручном электрифицированном инструменте, применяемом в столярно-плотничных работах; о настольном токарном станке.
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Color Rezistor
предназначена для определения номинала резистора по его цветовой маркировке.
Программа не требует установки. Интерфейс программы очень простой. Для работы необходимо выставить количество колец, их цвета и нажать расчет. Программа расчитает сопротивление и погрешность резистора.
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Электронные устройства, управляемые компьютерами, и не только
. Бывало ли у вас такое, чтобы несколько раз вы просыпали работу или учебу, отключая будильник или «уговаривая» его прозвонить через десять минут, а потом еще через десять...? Современные технологии и прогресс уже дошли до того, что будильник сам может отправить сообщение от вашего имени, к примеру, в социальные сети, когда вы «откладываете» его, и проинформировать всех «друзей» о том, что вы проспали. По тому же принципу - сообщение, пришедшее вам на e-mail, с помощью несложного дополнения - электронного исполнительного блока - может включать те или иные устройства бытовой техники.
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Опытный петербуржский радиоспециалист и популяризатор "радиотворчества" предлагает несложные в исполнении электронные и радиотехнические устройства, позволяющие решить многие бытовые проблемы, часто возникающие в городской квартире, загородном доме или при обслуживании автомобиля.
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Книга знакомит читателя с основными видами отопления загородного дома. Помимо этого она может оказаться полезной и для горожан, так как в ней много интересных сведений о современных отопительных приборах, которые можно использовать для обогрева как загородных домов, так и городских квартир.
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Даже продвинутые пользователи Интернета не подозревают о тех огромных возможностях, которые предоставляют сервисы Google. Автор рассказывает о таких «секретах» сервисов, которые просто немедленно хочется использовать! Создавать сайты и презентации, бродить по улочкам Парижа, изучать звездное небо — все это доступно каждому, кто сидит у экрана монитора и имеет доступ в Интернет.
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Рассмотрены основные понятия, цели и принципы управления. Приведены классификация и характеристики элементов автоматики: датчиков, усилителей, исполнительных устройств. Большое внимание уделено типовым звеньям САУ, способам их соединения, а также анализу устойчивости и качества САУ. Рассмотрены цифровые САУ и системы телемеханики.
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Эта практическая книга призвана познакомить читателя с устройством, проектированием, монтажом, правилами безопасной эксплуатации, обслуживанием, ремонтом электросети современного жилища.
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Книга содержит описания величайших танковых сражений, произошедших во время Второй мировой войны. Читатель узнает все нюансы ведения бронетанковой войны - от стремительного блицкрига до специфики боевых действий в пустыне, от кровопролитных столкновений на Восточном фронте до других, не менее драматичных, событий на Западе.
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Изложены сведения по устройству, принципам действия, рабочим характеристикам и аналитическим соотношениям различных систем, приборов и устройств электрического и электронного оборудования транспортных и транспортно-технологических машин. Приведены правила эксплуатации и обслуживания представленных при боров и устройств. Рассмотрены возможные пути совершенствования данных электрических систем.
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Рассмотрено оборудование для контактной сварки и его технологические возможности.
Приведены сведения о технологических параметрах оборудования, особенностях его конструкций и электрических схемах. Даны рекомендации по выбору типа оборудования, его монтажу, эксплуатации и ремонту. Для инженерно-технических работников, мастеров сварочных участков и студентов.
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Книга "Искусство снайперской подготовки"
- уникальная энциклопедия снайперского промысла. В ней исследуются особенности психологии снайпера, его роль и значение при проведении различных операций, рассказывается об оружии снайперов, о подготовке сверхметких стрелков в лучших снайперских школах мира
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Полезные советы для Windows 7 - сборник из 581 совета!
Содержится полезная информация для простого решения ошибок и вопросов, возникающих при работе с Windows 7. Порой бывает очень нужно найти решение на какой нибудь вопрос. Вы его находите и используете, а потом друг просит вас совета по тому же вопросу. Чтобы не хранить в памяти большое количество ответов на разные вопросы, чтобы не запоминать большое количество решений на появившуюся проблему воспользуйтесь данным сборником. В нем содержится информация о наиболее частых решениях в наиболее часто встречающихся ситуациях.
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Людей влекут к себе тайны — кто из нас не любит читать о загадочных происшествиях и необъяснимых случаях? Тайны действительно существуют.
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