



WebcamXP Pro - мощная программа для работы с веб-камерами (поддерживает до 10 камер), позволяющая предоставить доступ к вашей камере (вернее, к видеопотоку) любому пользователю без установки на компьютер специального серверного программного обеспечения. Довольна проста в настройке: в Webcam XP имеются все необходимые утилиты, поэтому потребуется настроить всего несколько параметров, а именно указать порт сервера и путь к локальной директории. Кроме видеокартинки, получаемой с веб-камер, можно использовать видео, которое передаётся по локальной сети.







Основные возможности:

поддержка до 10 видео- / веб- камер

блокировка по ip адресу / протекция пароля

добавление вашего текста / логотипа на картинку

запись в лог-файлы

определение качества изображения

добавление эффектов, даже при прямом общении

аудио-настройки



Автор: Darkwet Network

Обновлено: 04.07.2011

Лекарство: Есть

Рус. язык: Есть

ОС: XP/Vista/7

Размер: 7.11 Mb



Скачать бесплатно: WebcamXP Pro 5.5.1.0 Build 33520



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