WebcamXP Pro - мощная программа для работы с веб-камерами (поддерживает до 10 камер), позволяющая предоставить доступ к вашей камере (вернее, к видеопотоку) любому пользователю без установки на компьютер специального серверного программного обеспечения. Довольна проста в настройке: в Webcam XP имеются все необходимые утилиты, поэтому потребуется настроить всего несколько параметров, а именно указать порт сервера и путь к локальной директории. Кроме видеокартинки, получаемой с веб-камер, можно использовать видео, которое передаётся по локальной сети.
Основные возможности:
- поддержка до 10 видео- / веб- камер
- блокировка по ip адресу / протекция пароля
- добавление вашего текста / логотипа на картинку
- запись в лог-файлы
- определение качества изображения
- добавление эффектов, даже при прямом общении
- аудио-настройки
Автор: Darkwet Network
Обновлено: 04.07.2011
Лекарство: Есть
Рус. язык: Есть
ОС: XP/Vista/7
Размер: 7.11 Mb
Скачать бесплатно: WebcamXP Pro 5.5.1.0 Build 33520
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