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Главная » Файлы » Мобильные » Программы

Nokia PC Suite 7.1.62.1 Rus

Загрузить, скачать Программы, Nokia PC Suite 7.1.62.1 Rus бесплатно.

Скачать Nokia PC Suite 7.1.62.1 Rus бесплатно

Nokia PC Suite 7.1.62.1 Rus бесплатно и без регистрации

Nokia PC Suite 7.1.62.1 Rus download free
30.12.2011, 04:45


Nokia PC Suite просто незаменим для счастливых обладателей мобильных телефонов Nokia, у которых есть компьютер.

Nokia PC Suite содержит богатый пакет инструментов, разработанных в лабораториях финского производителя мобильных устройств, он позволяет осуществлять синхронизацию телефонов Nokia с ОС Windows всех модификаций, обеспечивая тем самым максимальную отдачу от функций устройства. Спектр функциональности Nokia PC Suite не ограничевается копированием файлов с телефона на компьютер, он предлагает по истине уникальный набор полезных инструментов и благодаря им работать с мобильным телефоном гораздо удобнее.

Пошаговый программный мастеру дает необходимую справку по подключению телефона к компьютеру, благодаря ему установка Nokia PC Suite проходит комфортно и без каких либо усилий со стороны пользователя. Большие, светлые интуитивно понятные кнопки, в главном меню, обеспечивают лёгкий доступ ко всем функциям приложения Nokia PC Suite. Как правило, чаще всего используются функции восстановления данных и резервного копирования, а также операции по передаче файлов. Проблем в работе с указанными инструментами не возникает.

Заслуживают особого внимания  дополнительные функции программы Nokia PC Suite. Например, установка Java-приложений на телефон, синхронизация календарей телефона и ПК,  отправки SMS-сообщений с компьютера, конвертация рингтонов в различные форматы и многое другое.

Примечание: устройство Nokia должно поддерживать Nokia PC Suite.

В общем и целом, программа Nokia PC Suite призвана оказывать пользователю неоценимую помощь в работе с мобильным телефоном.



Nokia PC Suite - это набор утилит для работы с мобильными телефонами Nokia. Синхронизация возможна через ИК-порт, Bluetooth или Nokia Connectivity Cable DKU-2 (USB).

В зависимости от модели вашего телефона вместе с Nokia PC Suite вы сможете:
• легко и просто синхронизировать данные с ПК и редактировать их,
• создавать резервные копии,
• устанавливать Java-приложения,
• воспроизводить мультимедиа сообщения или отсылать сообщения прямо с ПК,
• добавлять и редактировать контакты,
• заполнять личные данные контактов,
• присваивать контактам индивидуальные картинки (фото) и мелодии вызова.
Синхронизация возможна через ИК-порт, Bluetooth или Nokia Connectivity Cable DKU-2 (USB).
  
С Nokia PC Suite 7.1 вы можете:
  • Создавать, редактировать и отсылать списки контактов и сообщения с помощью одного простого приложения;
  • Получать информацию о входящих вызовах и сообщениях;
  Создавать новые записи в календаре вашего устройства в основном окне Nokia PC Suite;
  • Использовать приложение Nokia Video Manager, установленное вместе с Nokia PC Suite.



If you've got a Nokia phone and a computer, then you really can't afford to be without the Nokia PC Suite.

This collection of tools, developed in the labs of the Finnish phone giant, allows you to sync your phone with Windows in order to get more from your device. Nokia PC Suite is much more than just a file transfer solution, and it adds a number of genuinely useful functions for improving your mobile experience.

Nokia PC Suite is very simple to install, thanks to a helpful, step-by-step wizard that guides you through the process of hooking your phone up. The main menu consists of a series of bright, bold icons offering a gateway to some cool features. The functions you'll probably use most are the backup and restore and file transfer tools, which run quickly and without fuss.

But the additional features of Nokia PC Suite are what really make it stand out. For instance, you can synchronize your phone and PC calendars, install Java-apps onto your phone, convert ring tone formats, send SMS messages from your PC



Разработчик: Nokia
Статус программы: Бесплатная
Дата обновления: 4.07.2011
Размер: 45.4 Mb
Восстановление: 10%

Скачать бесплатно: Nokia PC Suite 7.1.62.1



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Категория: Программы | Добавил: Arkadievich | Теги: nokia, Suite, телефонами, pc, 7.1.62.1, Работа, rus, с мобильными
Просмотров: 6422 | Загрузок: 6415 | Рейтинг: 5.0/1 |

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для работы с мобильными телефонами Nokia
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