Для обмена файлами по средствам глобальной сети интернет, пользователь может найти достаточно приложений, но, как правило, они все требуют некоторые навыки в их использовании, а иногда достаточно большие для грамотной настройки обмена данными. Совокупность интернет сервиса Dropbox и не большого одноименного приложения позволяет пользователю без всяких настроек организовать обмен файлами с другим пользователем. Зарегистрировавшись, мы получаем 2 Гб дискового пространства для наших целей. А после установки приложения Dropbox на компьютер, которое работает в фоновом режиме, можно сразу использовать все возможности сервиса
Как только вы загрузите файл на сервер Dropbox, он автоматически появится (скачается) на все компьютеры, на которых установлен Dropbox привязан к вашему аккаунту. Если положить файлы в папку «Public», то ими можно будет поделиться с другими людьми. Для этого нужно кликнуть правой кнопкой мыши по файлу, в контекстном меню выбрать More > Dropbox > Copy public link [Mac OS X]. Ссылка скопируется в буфер обмена. Каждому пользователю Dropbox дается в распоряжение 2 гигабайта пространства, за отдельную плату этот объем можно увеличить.
What's New in This Release: Small bug fixes
Платформа: Windows ALL Статус: Free Интерфейс: Eng Размер: 17 Mb Восстановление: 10% MD5: 30D5AC32C63AFB5AAB5658F389987CBE
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