Для обмена файлами по средствам глобальной сети интернет, пользователь может найти достаточно приложений, но, как правило, они все требуют некоторые навыки в их использовании, а иногда достаточно большие для грамотной настройки обмена данными. Совокупность интернет сервиса Dropbox и не большого одноименного приложения позволяет пользователю без всяких настроек организовать обмен файлами с другим пользователем. Зарегистрировавшись, мы получаем 2 Гб дискового пространства для наших целей. А после установки приложения Dropbox на компьютер, которое работает в фоновом режиме, можно сразу использовать все возможности сервиса



Как только вы загрузите файл на сервер Dropbox, он автоматически появится (скачается) на все компьютеры, на которых установлен Dropbox привязан к вашему аккаунту. Если положить файлы в папку «Public», то ими можно будет поделиться с другими людьми. Для этого нужно кликнуть правой кнопкой мыши по файлу, в контекстном меню выбрать More > Dropbox > Copy public link [Mac OS X]. Ссылка скопируется в буфер обмена. Каждому пользователю Dropbox дается в распоряжение 2 гигабайта пространства, за отдельную плату этот объем можно увеличить.



What's New in This Release:

Small bug fixes



Платформа: Windows ALL

Статус: Free

Интерфейс: Eng

Размер: 17 Mb

Восстановление: 10%

MD5: 30D5AC32C63AFB5AAB5658F389987CBE



Скачать программу Dropbox 1.1.34 Final (15,46 МБ):



Download Upload24.net - Quickly, conveniently and free of charge!

Download FileSonic.com

Download Turbobit.net



.



. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель,зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.