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Главная » Файлы » Софт » Интернет

Dropbox 1.1.34 Final

Загрузить, скачать Интернет, Dropbox 1.1.34 Final бесплатно.

Скачать Dropbox 1.1.34 Final бесплатно

Dropbox 1.1.34 Final бесплатно и без регистрации

Dropbox 1.1.34 Final download free
25.05.2011, 14:01


Для обмена файлами по средствам глобальной сети интернет, пользователь может найти достаточно приложений, но, как правило, они все требуют некоторые навыки в их использовании, а иногда достаточно большие для грамотной настройки обмена данными. Совокупность интернет сервиса Dropbox и не большого одноименного приложения позволяет пользователю без всяких настроек организовать обмен файлами с другим пользователем. Зарегистрировавшись, мы получаем 2 Гб дискового пространства для наших целей. А после установки приложения Dropbox на компьютер, которое работает в фоновом режиме, можно сразу использовать все возможности сервиса

Как только вы загрузите файл на сервер Dropbox, он автоматически появится (скачается) на все компьютеры, на которых установлен Dropbox привязан к вашему аккаунту. Если положить файлы в папку «Public», то ими можно будет поделиться с другими людьми. Для этого нужно кликнуть правой кнопкой мыши по файлу, в контекстном меню выбрать More > Dropbox > Copy public link [Mac OS X]. Ссылка скопируется в буфер обмена. Каждому пользователю Dropbox дается в распоряжение 2 гигабайта пространства, за отдельную плату этот объем можно увеличить.

What's New in This Release:
Small bug fixes

Платформа: Windows ALL
Статус: Free
Интерфейс: Eng
Размер: 17 Mb
Восстановление: 10%
MD5: 30D5AC32C63AFB5AAB5658F389987CBE

Скачать программу Dropbox 1.1.34 Final (15,46 МБ):



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Категория: Интернет | Добавил: Arkadievich | Теги: обмен, пространства, 1.1.34, Dropbox, файлами, дискового, final, гб
Просмотров: 872 | Загрузок: 865 | Рейтинг: 5.0/1 |

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Для обмена файлами по средствам глобальной сети интернет
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