Программа удобная, как в авто - вставил ключ и поехал :)
Программа Rohos Logon Key предлагает удобный способ защитить доступ к компьютеру с использованием USB-ключа вместо обычного пароля. Это удобно - доступ выполняется быстро и автоматически - хотя Windows по-прежнему защищена сильным паролем.
Безопасный доступ в:
• ПК с Windows 2000/ XP/ Vista/ 2008/ Seven • Windows 2000/ 2003/ 2008 Active Directory • Novell e-Directory • Windows 2003/ 2008 Удаленный рабочий стол
Преимущества защиты с помощью USB ключа:
• Замена слабой парольной авторизации на физический USB ключ. Обычный парольный логин можно запретить • Повышенная безопасность Windows посредством более сложного пароля, чем обычно вы используете • Пароль автоматически передается в систему с USB ключа • Удобная авто-блокировка компьютера – при отключении USB флэш диска. Вернулись – подключили USB диск, и вы снова в работе – не отвлекаясь на пароли • Двух-факторная авторизация: физический USB ключ + PIN код • Используйте один USB ключ для доступа к домашнему и рабочему компьютеру • Запрет доступа к компьютеру на основе USB ключа/фактора времени • Windows защищен даже в Безопасном режиме • Присвоение пароля вашей учетной записи позволяет установить более сильную защиту компьютера в Спящем режиме
100% безопасное решение:
• Аварийный вход поможет вам получить доступ к компьютеру, если USB ключ утерян или вы забыли PIN код • Защиту компьютера невозможно обойти, загрузив компьютер в Safe Mode (безопасный режим загрузки Windows, где • многие программы защиты отключены). • Данные на USB ключе зашифрованы алгоритмом AES-256 (стандарт шифрования в США). Ключ невозможно подделать • путем копирования файлов на другой диск. Пароль на ключе в открытом виде не хранится. • PIN код для защиты USB ключа от нежелательного использования для входа в систему (с ограниченным количеством попыток ввода - 3 попытки)
Варианты USB ключа:
1. USB флэш накопители совместимые с USB 1.1.2.0 2. U3 smart USB флэш накопители 3. Биометрические флэш накопители 4. SD/MMC карты памяти 5. IPOD (или любой MP3 плэйер) 6. USB токены: Aladdin eToken, SafeNet iKey, Crypto Identity, ePass, ruToken и другие разрешающие PKCS11 7. Беспроводные мобильные устройства такие как Bluetooth Phone/Pocket PC 8. YubiKey и Swekey - токен с одноразовым паролем 9. Touchatag RFID tags
Название: Rohos Logon Key v 2.8 ML RUS Год выпуска: 2010 Платформа: Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/Seven Язык интерфейса: английский и русский Лекарство: serial Размер файла: 4.83 Mb
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Всего комментариев: 2
Зайка, я сам отмахнусь. Но всё равно спасибо, о, дерзкая Целую.
с GIG.WS "sergey"? написал: "dlja etih celei nuzni flashki na 128 mb....esli bi ih vipuskali---stoili bi kopeiki"
Стало обидно, ответила: Сержик, об чём речь?! Если тебе отдать 350 р. за 2 гига и не знать больше гимора в напряг, то не морочь людям в голову. Сама пользую, вхожу на 7 компов. И еще на прошлой версии уговорила мужа попробовать, он у меня бух, ведет пять фирм (не очень любит новшества), так через неделю,- как я без неё обходился! У него и у меня можно войти, как с USB, так и с мобильника (Серёжа, с мобильника дешевле даже, чем "копейки" - всё включено), и плюс по резервной флешке в загашнике (запас попу не е...). Варианты,- а если я нажрался и у меня украли флешку - не рассматриваются. Ибо на пьянку надо ходить, как мой муж - в тапочках и трикушке с растянутыми коленками и с неё (пьянки) можно украсть только его, и долго любоваться на его пьяную, физиономию. Люди качаёте, поверьте, это удобно.