с GIG.WS "sergey"? написал: "dlja etih celei nuzni flashki na 128 mb....esli bi ih vipuskali---stoili bi kopeiki"



Стало обидно, ответила: Сержик, об чём речь?! Если тебе отдать 350 р. за 2 гига и не знать больше гимора в напряг, то не морочь людям в голову. Сама пользую, вхожу на 7 компов. И еще на прошлой версии уговорила мужа попробовать, он у меня бух, ведет пять фирм (не очень любит новшества), так через неделю,- как я без неё обходился! У него и у меня можно войти, как с USB, так и с мобильника (Серёжа, с мобильника дешевле даже, чем "копейки" - всё включено), и плюс по резервной флешке в загашнике (запас попу не е...). Варианты,- а если я нажрался и у меня украли флешку - не рассматриваются. Ибо на пьянку надо ходить, как мой муж - в тапочках и трикушке с растянутыми коленками и с неё (пьянки) можно украсть только его, и долго любоваться на его пьяную, физиономию. Люди качаёте, поверьте, это удобно.