Осень
Среда, 24.04.2024, 21:15

gsvg.usoz.ru
графика, софт, видео, игры
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
МЕНЮ
Выпадающее меню Javascript DHTML . Издатель dhtml-menu-builder.com
Наш опрос
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Дешевый хостинг
Анкетка.ру
Программа для публикации на DLE
Статистика
» Зарег. на сайте
Всего: 3973
Новых за месяц: 0
Новых за неделю: 0
Новых вчера: 0
Новых сегодня: 0
» Из них
Администраторов: 1
Модераторов: 1
Модератор форума:
Журналистов: 27
Обычных юзеров: 3944
» Из них
Парней: 2897
Девушек: 1076
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Пользователи, посетившие
сайт за текущий день :


free counters
Free counters
СЧЕТЧИКИ

Яндекс.Метрика

Каталог файлов
Дополнительные социальные закладкиЕщё?|; ИзбранноеИзбранное ВКонтакте Одноклассники.ru Facebook Twitter Google Liveinternet Google Buzz LiveJournal
Главная » Файлы » Софт » Безопасность

Rohos Logon Key v2.9 RUS 2011

Загрузить, скачать Безопасность, Rohos Logon Key v2.9 RUS 2011 бесплатно.

Скачать Rohos Logon Key v2.9 RUS 2011 бесплатно

Rohos Logon Key v2.9 RUS 2011 бесплатно и без регистрации

Rohos Logon Key v2.9 RUS 2011 download free
26.07.2011, 05:08


Программа удобная, как в авто - вставил ключ и поехал :)

Программа Rohos Logon Key предлагает удобный способ защитить доступ к компьютеру с использованием USB-ключа вместо обычного пароля. Это удобно - доступ выполняется быстро и автоматически - хотя Windows по-прежнему защищена сильным паролем.

Безопасный доступ в:

• ПК с Windows 2000/ XP/ Vista/ 2008/ Seven
• Windows 2000/ 2003/ 2008 Active Directory
• Novell e-Directory
• Windows 2003/ 2008 Удаленный рабочий стол

Преимущества защиты с помощью USB ключа:

• Замена слабой парольной авторизации на физический USB ключ. Обычный парольный логин можно запретить
• Повышенная безопасность Windows посредством более сложного пароля, чем обычно вы используете
• Пароль автоматически передается в систему с USB ключа
• Удобная авто-блокировка компьютера – при отключении USB флэш диска. Вернулись – подключили USB диск, и вы     снова в работе – не отвлекаясь на пароли
• Двух-факторная авторизация: физический USB ключ + PIN код
• Используйте один USB ключ для доступа к домашнему и рабочему компьютеру
• Запрет доступа к компьютеру на основе USB ключа/фактора времени
• Windows защищен даже в Безопасном режиме
• Присвоение пароля вашей учетной записи позволяет установить более сильную защиту компьютера в Спящем режиме

100% безопасное решение:

• Аварийный вход поможет вам получить доступ к компьютеру, если USB ключ утерян или вы забыли PIN код
• Защиту компьютера невозможно обойти, загрузив компьютер в Safe Mode (безопасный режим загрузки Windows, где • многие программы защиты отключены).
• Данные на USB ключе зашифрованы алгоритмом AES-256 (стандарт шифрования в США). Ключ невозможно подделать •   путем копирования файлов на другой диск. Пароль на ключе в открытом виде не хранится.
• PIN код для защиты USB ключа от нежелательного использования для входа в систему (с ограниченным        количеством попыток ввода - 3 попытки)

Варианты USB ключа:

1. USB флэш накопители совместимые с USB 1.1.2.0
2. U3 smart USB флэш накопители
3. Биометрические флэш накопители
4. SD/MMC карты памяти
5. IPOD (или любой MP3 плэйер)
6. USB токены: Aladdin eToken, SafeNet iKey, Crypto Identity, ePass, ruToken и другие разрешающие PKCS11
7. Беспроводные мобильные устройства такие как Bluetooth Phone/Pocket PC
8. YubiKey и Swekey - токен с одноразовым паролем
9. Touchatag RFID tags



Название: Rohos Logon Key v 2.8 ML RUS
Год выпуска: 2010
Платформа: Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/Seven
Язык интерфейса: английский и русский
Лекарство: serial
Размер файла: 4.83 Mb

Скачать бесплатно Rohos Logon Key v2.9:



.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
ДРУЗЬЯ, ЕСЛИ ВЫ ВСТРЕТИЛИ БИТУЮ ССЫЛКУ СООБЩИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОБ ЭТОМ В КОММЕНТАРИЯХ (СПАСИБО)
ГОЛОСУЕМ!
Категория: Безопасность | Добавил: Arkadievich | Теги: Logon, WINDOWS, компьютеру, v2.9, USB-ключа, key, Rohos, паролем, доступ, защитить
Просмотров: 2523 | Загрузок: 2516 | Комментарии: 2 | Рейтинг: 0.0/0 |

Не стесняйтесь, высказывайте свое отношение к публикациям. Этим вы поддержите авторов и хорошие материалы.

удобный способ защитить доступ к компьютеру с использованием USB-ключа
Всего комментариев: 2
Зайка, я сам отмахнусь. Но всё равно спасибо, о, дерзкая smile Целую.
с GIG.WS "sergey"? написал: "dlja etih celei nuzni flashki na 128 mb....esli bi ih vipuskali---stoili bi kopeiki"

Стало обидно, ответила: Сержик, об чём речь?! Если тебе отдать 350 р. за 2 гига и не знать больше гимора в напряг, то не морочь людям в голову. Сама пользую, вхожу на 7 компов. И еще на прошлой версии уговорила мужа попробовать, он у меня бух, ведет пять фирм (не очень любит новшества), так через неделю,- как я без неё обходился! У него и у меня можно войти, как с USB, так и с мобильника (Серёжа, с мобильника дешевле даже, чем "копейки" - всё включено), и плюс по резервной флешке в загашнике (запас попу не е...). Варианты,- а если я нажрался и у меня украли флешку - не рассматриваются. Ибо на пьянку надо ходить, как мой муж - в тапочках и трикушке с растянутыми коленками и с неё (пьянки) можно украсть только его, и долго любоваться на его пьяную, физиономию. Люди качаёте, поверьте, это удобно.

Нравится
0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Copyright GSVG © 2024
МИНИ-ПРОФИЛЬ
SELECT LANGUAGE
НАБОР ЖУРНАЛИСТОВ
www.warezokey.com
ТОП СТАТЕЙ
[16.02.2012]

[Смешное]

Ода Закону об авторских правах в интернете (2)
[10.09.2011]

[Интересное]

Стрит-арт. Уличное искусство - публичные шедевры или Красота спасет мир (0)
[08.09.2011]

[На второе (с фото)]

Кукуруза вареная. Вкусная. Рецепт с фото (0)
[03.09.2011]

[Смешное]

ТАНЦУЮТ ВСЕ!! - танцут, красивые, дети, танго, рокнролл, твист, вальс (0)
[24.07.2011]

[Всё, о диетах. Худеем. Фото]

Лишний вес: плюсы и минусы, или как определить «вредный» лишний вес (0)
ТОП ПРОГРАММ
[14.04.2016]

[Клипы]

Клип: Молитва песня Ты прости нас Господь (Валерия Стебловская) (0)
[14.04.2016]

[Фильмы]

Притчи - два православных фильма для семейного просмотра (2011-2012) (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Метелица - мега сборник новогодних хитов (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние песни - Веселись! (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние Минусовки для Детей (0)
ФАЙЛООБМЕННИКИ
depositfiles.com
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
сейчас присутствуют:
free counters
Яндекс цитирования
view pagerank