AI Roboform Pro - программа, являющаяся менеджером паролей и заполнителем веб-форм, полностью автоматизирующей ввод паролей и заполнениe форм. С помощью этой программы персональные данные пользователя вводятся один раз и потом любая форма на любом сайте заполняется одним нажатием кнопки. Программой поддерживается заполнение форм на различных языках, в том числе и на русском. RoboForm может прочитать и заполнить любую форму, даже ту, которую он раньше не видел. Практически, данная программа делает то же самое, что и человек при заполнении формы - распознает, обрабатывает и заполняет форму. Программа устанавливается и работает в качестве плагина с браузерами Internet Explorer, Maxthon, Netscape, Mozilla, Firefox и обладает многоязычным интерфейсом с поддержкой русского языка.
После регистрации на различных веб-сайтах приходится запоминать регистрационные данные и вводить их вручную. Эта программа позволит запомнить регистрационные данные и подставить их в нужные места на веб-сайтах при необходимости. AI RoboForm может делать следующие операции: сохранит пароли из парольной формы; автоматически заполнит пароли; автоматом зайдет в сетевые аккаунты; сгенерирует случайные пароли; шифрует пароли; может хранить пароли на любом съемном диске; спасает, восстанавливает и печатает пароли. AI RoboForm работает в операционной системе в качестве дополнения (плагина) к различным браузерам: Internet Explorer, AOL, MSN, Mozilla, Firefox, Netscape.
Основные возможности: • Автоматическое сохранение введенных интернет-паролей • Автоматический ввод паролей в формы • Нажатие кнопки Login за пользователя • Заполнение форм с вашей персональной информацией • Сохранение различной секретной информации и заметок • Генерация случайных паролей • Шифрование паролей и персональных данных с использованием AES, Blowfish, RC6, 3-DES или 1-DES • Хранение всей информации только на локальном компьютере • Работа с USB-диска, обеспечивая максимальную мобильность • Синхронизаия ваших паролей и заметок с Palm или Pocket PC • Обеспечение Резервного копирования и восстановления данных, печать ваших паролей • Использование дополнительных возможностей • Работа на Windows в качестве дополнения к браузерам • Работа с браузерами Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Firefox.
Операционная система: Windows® 2000/XP/Vista/7 Год выхода: 2011 Версия: 7.4.2 Final Язык интерфейса: Multilanguage/Русский Лекарство: Присутствует Размер: 8.912 Mb
Скачать бесплатно: AI RoboForm Enterprise 7.4.2 Final