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Главная » Файлы » Софт » Безопасность

AI RoboForm Enterprise 7.4.2 Final

Загрузить, скачать Безопасность, AI RoboForm Enterprise 7.4.2 Final бесплатно.

Скачать AI RoboForm Enterprise 7.4.2 Final бесплатно

AI RoboForm Enterprise 7.4.2 Final бесплатно и без регистрации

AI RoboForm Enterprise 7.4.2 Final download free
22.08.2011, 13:16


AI Roboform Pro - программа, являющаяся менеджером паролей и заполнителем веб-форм, полностью автоматизирующей ввод паролей и заполнениe форм. С помощью этой программы персональные данные пользователя вводятся один раз и потом любая форма на любом сайте заполняется одним нажатием кнопки. Программой поддерживается заполнение форм на различных языках, в том числе и на русском. RoboForm может прочитать и заполнить любую форму, даже ту, которую он раньше не видел. Практически, данная программа делает то же самое, что и человек при заполнении формы - распознает, обрабатывает и заполняет форму. Программа устанавливается и работает в качестве плагина с браузерами Internet Explorer, Maxthon, Netscape, Mozilla, Firefox и обладает многоязычным интерфейсом с поддержкой русского языка.

После регистрации на различных веб-сайтах приходится запоминать регистрационные данные и вводить их вручную. Эта программа позволит запомнить регистрационные данные и подставить их в нужные места на веб-сайтах при необходимости. AI RoboForm может делать следующие операции: сохранит пароли из парольной формы; автоматически заполнит пароли; автоматом зайдет в сетевые аккаунты; сгенерирует случайные пароли; шифрует пароли; может хранить пароли на любом съемном диске; спасает, восстанавливает и печатает пароли. AI RoboForm работает в операционной системе в качестве дополнения (плагина) к различным браузерам: Internet Explorer, AOL, MSN, Mozilla, Firefox, Netscape.

Основные возможности:
• Автоматическое сохранение введенных интернет-паролей
• Автоматический ввод паролей в формы
• Нажатие кнопки Login за пользователя
• Заполнение форм с вашей персональной информацией
• Сохранение различной секретной информации и заметок
• Генерация случайных паролей
• Шифрование паролей и персональных данных с использованием AES, Blowfish, RC6, 3-DES или 1-DES
• Хранение всей информации только на локальном компьютере
• Работа с USB-диска, обеспечивая максимальную мобильность
• Синхронизаия ваших паролей и заметок с Palm или Pocket PC
• Обеспечение Резервного копирования и восстановления данных, печать ваших паролей
• Использование дополнительных возможностей
• Работа на Windows в качестве дополнения к браузерам
• Работа с браузерами Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Firefox.

Операционная система: Windows® 2000/XP/Vista/7
Год выхода: 2011
Версия: 7.4.2 Final
Язык интерфейса: Multilanguage/Русский
Лекарство: Присутствует
Размер: 8.912 Mb

Скачать бесплатно: AI RoboForm Enterprise 7.4.2 Final



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Категория: Безопасность | Добавил: Arkadievich | Теги: заполнитель, Enterprise, паролей, веб-форм, менеджер, final, 7.4.2, roboform, AI
Просмотров: 968 | Загрузок: 961 | Рейтинг: 0.0/0 |

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программа, являющаяся менеджером паролей и заполнителем веб-форм
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