



AI Roboform Pro - программа, являющаяся менеджером паролей и заполнителем веб-форм, полностью автоматизирующей ввод паролей и заполнениe форм. С помощью этой программы персональные данные пользователя вводятся один раз и потом любая форма на любом сайте заполняется одним нажатием кнопки. Программой поддерживается заполнение форм на различных языках, в том числе и на русском. RoboForm может прочитать и заполнить любую форму, даже ту, которую он раньше не видел. Практически, данная программа делает то же самое, что и человек при заполнении формы - распознает, обрабатывает и заполняет форму. Программа устанавливается и работает в качестве плагина с браузерами Internet Explorer, Maxthon, Netscape, Mozilla, Firefox и обладает многоязычным интерфейсом с поддержкой русского языка.



После регистрации на различных веб-сайтах приходится запоминать регистрационные данные и вводить их вручную. Эта программа позволит запомнить регистрационные данные и подставить их в нужные места на веб-сайтах при необходимости. AI RoboForm может делать следующие операции: сохранит пароли из парольной формы; автоматически заполнит пароли; автоматом зайдет в сетевые аккаунты; сгенерирует случайные пароли; шифрует пароли; может хранить пароли на любом съемном диске; спасает, восстанавливает и печатает пароли. AI RoboForm работает в операционной системе в качестве дополнения (плагина) к различным браузерам: Internet Explorer, AOL, MSN, Mozilla, Firefox, Netscape.



Основные возможности:

• Автоматическое сохранение введенных интернет-паролей

• Автоматический ввод паролей в формы

• Нажатие кнопки Login за пользователя

• Заполнение форм с вашей персональной информацией

• Сохранение различной секретной информации и заметок

• Генерация случайных паролей

• Шифрование паролей и персональных данных с использованием AES, Blowfish, RC6, 3-DES или 1-DES

• Хранение всей информации только на локальном компьютере

• Работа с USB-диска, обеспечивая максимальную мобильность

• Синхронизаия ваших паролей и заметок с Palm или Pocket PC

• Обеспечение Резервного копирования и восстановления данных, печать ваших паролей

• Использование дополнительных возможностей

• Работа на Windows в качестве дополнения к браузерам

• Работа с браузерами Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Firefox.



Операционная система: Windows® 2000/XP/Vista/7

Год выхода: 2011

Версия: 7.4.2 Final

Язык интерфейса: Multilanguage/Русский

Лекарство: Присутствует

Размер: 8.912 Mb



Скачать бесплатно: AI RoboForm Enterprise 7.4.2 Final



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