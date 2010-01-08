Скачать Схема железных дорог стран СНГ и Балтии 2011 бесплатно



Схема железных дорог стран СНГ и Балтии - электронная карта железнодорожных путей сообщения России, стран бывшего СНГ и Балтии. Карта - профессиональная, содержит множество специализированных технических данных наподобие стыков дорог, видов тяги и прочих параметров перегонов. Имеется возможность менять масштаб просмотра карты, есть встроенный поиск станций.



При помощи этой программы можно построить кратчайший маршрут между двумя станциями, в том числе с использованием промежуточных остановок. Составленные маршруты можно экспортировать в Excel и вывести на печать. База программы содержит информацию о почти двадцати тысячах железнодорожных станций.









Автор: Вячеслав Найдич

Языки: Английский и русский

Лицензия: Freeware ( Бесплатно )

Системы: Windows XP/Vista/8/8.1/10

Размер: 21 Mb



Скачать бесплатно: Схему железных дорог стран СНГ и Балтии 2011

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08.08.2011



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