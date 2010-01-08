Скачать Схема железных дорог стран СНГ и Балтии 2011 бесплатно

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Схема железных дорог стран СНГ и Балтии - электронная карта железнодорожных путей сообщения России, стран бывшего СНГ и Балтии. Карта - профессиональная, содержит множество специализированных технических данных наподобие стыков дорог, видов тяги и прочих параметров перегонов. Имеется возможность менять масштаб просмотра карты, есть встроенный поиск станций.
При помощи этой программы можно построить кратчайший маршрут между двумя станциями, в том числе с использованием промежуточных остановок. Составленные маршруты можно экспортировать в Excel и вывести на печать. База программы содержит информацию о почти двадцати тысячах железнодорожных станций.
Автор: Вячеслав Найдич
Языки: Английский и русский
Лицензия: Freeware ( Бесплатно )
Системы: Windows XP/Vista/8/8.1/10
Размер: 21 Mb
Скачать бесплатно: Схему железных дорог стран СНГ и Балтии 2011