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Главная » Файлы » Софт » Разное

Hot Virtual Keyboard 5.3.1.0 Portable ML\Rus

Загрузить, скачать Разное, Hot Virtual Keyboard 5.3.1.0 Portable ML\Rus бесплатно.

Скачать Hot Virtual Keyboard 5.3.1.0 Portable ML\Rus бесплатно

Hot Virtual Keyboard 5.3.1.0 Portable ML\Rus бесплатно и без регистрации

Hot Virtual Keyboard 5.3.1.0 Portable ML\Rus download free
29.04.2011, 02:39


Замените стандартную экранную клавиатуру Windows на виртуальную клавиатуру Hot Virtual Keyboard и начните печатать как профессионал всего через минуту! Виртуальная клавиатура Hot Virtual Keyboard содержит набор функций для быстрой, эргономичной и точной экранной печати. Используйте все возможности сенсорного экрана вашего мобильного устройства (Tablet PC, UMPC, Panel PC, Car PC, Touchmonitor) или печатайте с помощью указателя мыши более эффективно!

Основные возможности:
- Поддержка технологии мультитач в Windows 7
- Поддержка "росчерков" для быстрого ввода заглавных букв и пробелов
- Программируемые горячие клавиши для быстрого выполнения рутинных операций
- Настраиваемые клавиши для запуска приложений, открытия веб-сайтов или запуска макросов нажатий клавиш
- Автоматическая подсказка слов для быстрой и аккуратной печати
- Полностью настраиваемый вид и поведение
- Специальные функции для киосков и платежных терминалов
- Одновременная поддержка всех языков и раскладок, доступных в системе

Особенности:
• Росчерки! Экранная клавиатура Hot Virtual Keyboard позволяет использовать функцию росчерков для быстрой вставки пробелов или смены регистра символов.
• Программируемые клавиши! Простое нажатие клавиши запускает приложение, открывает веб-страницу или воспроизводит ранее записанную последовательность нажатий клавиш.
• Автоподсказка слов! Программа Hot Virtual Keyboard поможет вам работать с текстом быстрее и аккуратнее. После печати одного или двух символов появляется список слов, которые наиболее часто употребляются вами. Пользователи TabletPC, Ultra-mobile PC, PanelPC, CarPC и других подобных устройств считают эту функцию очень важной.
• Полная настройка! В поставке Hot Virtual Keyboard идет более 60 различных видов экранных клавиатур. Не нашли клавиатуру, которая устраивает вас? Измените любую из имеющихся клавиатур или создайте вашу собственную с помощью встроенного редактора. Настройте цвет, шрифт, звук и прочие параметры на ваш вкус.
• Интернациональная поддержка! Hot Virtual Keyboard поддерживает все языки и клавиатурные раскладки, установленные в Windows. Программа готова к использованию на любом устройстве под управлением Windows по всему миру.

Программа очень хорошая. Давно не получал такого удовольствия.



Название: Hot Virtual Keyboard
Версия: 5.3.1.0 Portable
Год выпуска: 2011
ОС: Windows All
Язык: ML\Русский
Справка: Русский
Лекарство: не требуется
Размер архива: 16.5 Mb
Восстановление: 10%
MD5: A8635C2DA401A60C9488531D80BBF2CB

Скачать бесплатно: Hot Virtual Keyboard 5.3.1.0 Portable ML\Rus



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Категория: Разное | Добавил: Arkadievich | Теги: клавиатура, виртуальная, pc, portable, virtual, 5.3.1.0, umpc, tablet, Keyboard, Hot
Просмотров: 7460 | Загрузок: 7453 | Рейтинг: 5.0/1 |

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Замените стандартную экранную клавиатуру Windows на виртуальную клавиатуру Hot Virtual Keyboard
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