Замените стандартную экранную клавиатуру Windows на виртуальную клавиатуру Hot Virtual Keyboard и начните печатать как профессионал всего через минуту! Виртуальная клавиатура Hot Virtual Keyboard содержит набор функций для быстрой, эргономичной и точной экранной печати. Используйте все возможности сенсорного экрана вашего мобильного устройства (Tablet PC, UMPC, Panel PC, Car PC, Touchmonitor) или печатайте с помощью указателя мыши более эффективно!
Основные возможности: - Поддержка технологии мультитач в Windows 7 - Поддержка "росчерков" для быстрого ввода заглавных букв и пробелов - Программируемые горячие клавиши для быстрого выполнения рутинных операций - Настраиваемые клавиши для запуска приложений, открытия веб-сайтов или запуска макросов нажатий клавиш - Автоматическая подсказка слов для быстрой и аккуратной печати - Полностью настраиваемый вид и поведение - Специальные функции для киосков и платежных терминалов - Одновременная поддержка всех языков и раскладок, доступных в системе
Особенности: • Росчерки! Экранная клавиатура Hot Virtual Keyboard позволяет использовать функцию росчерков для быстрой вставки пробелов или смены регистра символов. • Программируемые клавиши! Простое нажатие клавиши запускает приложение, открывает веб-страницу или воспроизводит ранее записанную последовательность нажатий клавиш. • Автоподсказка слов! Программа Hot Virtual Keyboard поможет вам работать с текстом быстрее и аккуратнее. После печати одного или двух символов появляется список слов, которые наиболее часто употребляются вами. Пользователи TabletPC, Ultra-mobile PC, PanelPC, CarPC и других подобных устройств считают эту функцию очень важной. • Полная настройка! В поставке Hot Virtual Keyboard идет более 60 различных видов экранных клавиатур. Не нашли клавиатуру, которая устраивает вас? Измените любую из имеющихся клавиатур или создайте вашу собственную с помощью встроенного редактора. Настройте цвет, шрифт, звук и прочие параметры на ваш вкус. • Интернациональная поддержка! Hot Virtual Keyboard поддерживает все языки и клавиатурные раскладки, установленные в Windows. Программа готова к использованию на любом устройстве под управлением Windows по всему миру.
Программа очень хорошая. Давно не получал такого удовольствия.
Название: Hot Virtual Keyboard Версия: 5.3.1.0 Portable Год выпуска: 2011 ОС: Windows All Язык: ML\Русский Справка: Русский Лекарство: не требуется Размер архива: 16.5 Mb Восстановление: 10% MD5: A8635C2DA401A60C9488531D80BBF2CB
Скачать бесплатно: Hot Virtual Keyboard 5.3.1.0 Portable ML\Rus