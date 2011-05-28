Скачать Dr.Web LiveCD 6.0.0 (28.05.2011) бесплатно





Dr.Web LiveCD – это скорая антивирусная помощь, диск который призван возродить работоспособность системы, рухнувших под действиями вирусов, на рабочих станциях и серверах под управлением Windows\Unix.

В случаях, когда загрузить компьютер с жесткого диска невозможно , Dr.Web LiveCD сможет не только очистить компьютер от подозрительных и инфицированных файлов, но и постарается вылечить зараженные объекты.



Статус программы: Бесплатная

Операционка: Windows 7, Vista, XP

Интерфейс: Английский

Разработчик: Доктор Веб

Последнее обновление: 28.05.2011

Категории программы: Антивирусы

Размер файла: 179 Mb

Восстановление: 10%

MD5: D072F2EA22CDCB5D3AC12B2F4417E106



Скачать бесплатно Dr.Web LiveCD 6.0.0 (28.05.2011)



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