



Excel Recovery Free - простой и удобный в использовании инструмент для быстрого восстановления поврежденных файлов Microsoft Excel. Программа позволяет при помощи пошагового мастера восстановить данные поврежденных таблиц, созданных в любой версии Microsoft Excel (от 97 до Excel 2007/2010). Поддерживаются форматы XLS, XLSX, XLSM, XLT, XLTM, XLTX и XLAM. При восстановлении исходные файлы не изменяются.





Разработчик: Recovery ToolBox

Операционка: Windows 7, Vista, XP

Интерфейс: Английский

Статус программы: Бесплатная

Разработчик: Recovery ToolBox

Последнее обновление: 13.07.2011

Размер файла: 1.29 Mb

Восстановление: 10%



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