Excel Recovery Free - простой и удобный в использовании инструмент для быстрого восстановления поврежденных файлов Microsoft Excel. Программа позволяет при помощи пошагового мастера восстановить данные поврежденных таблиц, созданных в любой версии Microsoft Excel (от 97 до Excel 2007/2010). Поддерживаются форматы XLS, XLSX, XLSM, XLT, XLTM, XLTX и XLAM. При восстановлении исходные файлы не изменяются.
Разработчик: Recovery ToolBox Операционка: Windows 7, Vista, XP Интерфейс: Английский Статус программы: Бесплатная Разработчик: Recovery ToolBox Последнее обновление: 13.07.2011 Размер файла: 1.29 Mb Восстановление: 10% Скачать бесплатно Excel Recovery Free 1.0.0.0: