Registry Mechanic - программа предназначена для очистки, исправления ошибок, проверки целостности и восстановления реестра. Настройки и управление программой происходит несколькими щелчками мышки. Мастер Восстановления позволит сделать Резервацию реестра и восстановить повреждения и исправить ошибки. Перед Ремонтом можно сделать копию и потом вернуться назад, можно задать Быстрый или Полный Просмотр, присвоить событиям звуковые схемы, вычистить меню Пуск и опции Загрузки, следы удаления в меню ДобавитьУдалить программы, просмотреть все установленные и Виртуальные Диски на наличие ошибок, проверить конфигурационные файлы системы и т.п.



Registry Mechanic - the Program is intended for clearing, correction of mistakes, check of integrity and restoration of the register. Registry Mechanic - Registry Cleaner for Windows with improved Deep Scan goes further than ever before with new categories. You can safely clean and repair Windows registry problems with a few simple mouse clicks! Fix problems with the Windows registry that are a common cause of Windows crashes and error messages. With a few easy steps, Registry Mechanic will scan your entire registry for any invalid entries and provide a list of the errors found; you can then choose to selectively clean each item or automatically repair them all. For your convenience and protection, Registry Mechanic can also make a backup of any repairs made so that you can easily recover any changes if required.



Особенности программы:

- Восстановление неправильных значений ключей

- Оптимизация системы через уплотнение пустых мест и промежутков в системном реестре

- Улучшение и стабильность системной работы компьютера

- Сканирование жестких дисков для поиска неправильных и некорректных ярлыков программ

- Создание резервных копий любых изменений системного реестра



Год выпуска: 2011

ОС: Windows 2000/XP/Vista/7

Язык интерфейса: Ml (Русский)

Лекарство: Присутствует (keygen-SND)

Размер: 24.3 Mb

Восстановление: 10%

MD5: F94AE42EB76786DFF6513136A5D3B5DC



