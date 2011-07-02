Скачать Punto Switcher 3.2.3 Build 56 бесплатно

Punto Switcher — это замечательный автоматический переключатель русской и английской раскладок клавиатуры. Когда вы забываете переключить раскладку с русской на английскую и наоборот, то вместо «CWER.ru» получается «СЦУКюкг», а вместо «погода» — «gjujlf». Punto Switcher это исправит — раскладка будет переключаться автоматически.
Возможности Punto Switcher:
Переключение раскладки клавиатуры автоматически и горячей клавишей (по умолчанию Break)
Возможность изменить стандартные системные комбинации клавиш для смены раскладки
Работа с выделенным текстом и текстом в буфере – исправление раскладки, регистра и транслитерация
Автозамена: возможность назначить сочетание букв для упрощенного набора часто употребляемых слов
Звуковое оформление работы с клавиатурой
What's New in This Release:
Исправлена ошибка, в результате которой текст в дневнике сохранялся в неправильной кодировке.
Добавлена возможность «Всегда показывать флаги в полную яркость». Если выбран показ индикатора раскладки в виде флагов, флаги будут отображаться в полную яркость даже тогда, когда автопереключение отключено.
Увеличено число запоминаемых текстов в буфере обмена с 15 до 30.
Усовершенствованы правила переключения при работе с HTML.
Устранены ошибки, приводившие к несохранению настроек программы.
Разработчик: Яндекс ОС: Win All Размер: 10.4 Mb Восстановление: 10%