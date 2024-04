Скачать Punto Switcher 3.2.3 Build 56 бесплатно

Punto Switcher — это замечательный автоматический переключатель русской и английской раскладок клавиатуры. Когда вы забываете переключить раскладку с русской на английскую и наоборот, то вместо «CWER.ru» получается «СЦУКюкг», а вместо «погода» — «gjujlf». Punto Switcher это исправит — раскладка будет переключаться автоматически.







Возможности Punto Switcher:

Переключение раскладки клавиатуры автоматически и горячей клавишей (по умолчанию Break)

Возможность изменить стандартные системные комбинации клавиш для смены раскладки

Работа с выделенным текстом и текстом в буфере – исправление раскладки, регистра и транслитерация

Автозамена: возможность назначить сочетание букв для упрощенного набора часто употребляемых слов

Звуковое оформление работы с клавиатурой

What's New in This Release:

Исправлена ошибка, в результате которой текст в дневнике сохранялся в неправильной кодировке.

Добавлена возможность «Всегда показывать флаги в полную яркость». Если выбран показ индикатора раскладки в виде флагов, флаги будут отображаться в полную яркость даже тогда, когда автопереключение отключено.

Увеличено число запоминаемых текстов в буфере обмена с 15 до 30.

Усовершенствованы правила переключения при работе с HTML.

Устранены ошибки, приводившие к несохранению настроек программы.



Разработчик: Я ндекс

ОС: Win All

Размер: 10.4 Mb

Восстановление: 10%



