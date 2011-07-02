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Главная » Файлы » Софт » Конверторы

Punto Switcher 3.2.3 Build 56

Загрузить, скачать Конверторы, Punto Switcher 3.2.3 Build 56 бесплатно.

Скачать Punto Switcher 3.2.3 Build 56 бесплатно

Punto Switcher 3.2.3 Build 56 бесплатно и без регистрации

Punto Switcher 3.2.3 Build 56 download free
02.07.2011, 00:47


Punto Switcher — это замечательный автоматический переключатель русской и английской раскладок клавиатуры. Когда вы забываете переключить раскладку с русской на английскую и наоборот, то вместо «CWER.ru» получается «СЦУКюкг», а вместо «погода» — «gjujlf». Punto Switcher это исправит — раскладка будет переключаться автоматически.



Возможности Punto Switcher:
  • Переключение раскладки клавиатуры автоматически и горячей клавишей (по умолчанию Break)
  • Возможность изменить стандартные системные комбинации клавиш для смены раскладки
  • Работа с выделенным текстом и текстом в буфере – исправление раскладки, регистра и транслитерация
  •  Автозамена: возможность назначить сочетание букв для упрощенного набора часто употребляемых слов
  •  Звуковое оформление работы с клавиатурой

What's New in This Release:
  • Исправлена ошибка, в результате которой текст в дневнике сохранялся в неправильной кодировке.
  • Добавлена возможность «Всегда показывать флаги в полную яркость». Если выбран показ индикатора раскладки в виде флагов, флаги будут отображаться в полную яркость даже тогда, когда автопереключение отключено.
  • Увеличено число запоминаемых текстов в буфере обмена с 15 до 30.
  • Усовершенствованы правила переключения при работе с HTML.
  • Устранены ошибки, приводившие к несохранению настроек программы.


Разработчик: Яндекс
ОС: Win All
Размер: 10.4 Mb
Восстановление: 10%

Скачать бесплатно: Punto Switcher 3.2.3 Build 56


Обновляемся. Качаем новую версию.






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Категория: Конверторы | Добавил: Arkadievich | Теги: раскладок, Punto, Переключатель, автоматический, Build, 3.2.3, Switcher, 56, английской, русской
Просмотров: 921 | Загрузок: 914 | Рейтинг: 0.0/0 |

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автоматический переключатель русской и английской раскладок клавиатуры
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