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Главная » Файлы » Софт » Конверторы

Punto Switcher 3.2.2

Загрузить, скачать Конверторы, Punto Switcher 3.2.2 бесплатно.

Скачать Punto Switcher 3.2.2 бесплатно

Punto Switcher 3.2.2 бесплатно и без регистрации

Punto Switcher 3.2.2 download free
13.05.2011, 00:52


После небольшой паузы увидела свет новая версия известной программы под названием Punto Switcher. Главным ее назначением является автоматическая смена раскладки клавиатуры с английского на русский (и наоборот), когда набор выполняется не на том языке что требуется. Процесс постоянно контролируется при помощи встроенного словаря, который содержит достаточно большое количество наиболее часто используемых фраз. Соответственно, набирая на клавиатуре текст, можно больше не беспокоиться о том, что его придется переписывать заново, программа все конвертирует автоматически. Однако, если по каким то причинам конвертации не происходит, то всегда можно воспользоваться встроенным транслитератором, который за доли секунды приведет набранный текст в читабельный вид. В комплекте поставляется панель для браузера от Yandex, установка которой опциональна.

Возможности Punto Switcher
*Переключение раскладки клавиатуры автоматически и горячей клавишей (по умолчанию Break)
*Возможность изменить стандартные системные комбинации клавиш для смены раскладки
*Работа с выделенным текстом и текстом в буфере – исправление раскладки, регистра и транслитерация
*Автозамена: возможность назначить сочетание букв для упрощенного набора часто употребляемых слов
*Звуковое оформление работы с клавиатурой

Что нового в этой версии:
Усовершенствована работа программы в полях ввода паролей. Переключение на русский язык не будет производиться в браузере, если программа обнаружила признаки пароля.
Результат работы с буфером обмена теперь всегда отображается в одном окне «Результат преобразования раскладки».
Устранены ошибки при работе с датами в Дневнике.
Окно проверки орфографии стало выводиться поверх всех окон.
Изменен принцип работы правила «Вы сменили раскладку» в Устранении проблем.Теперь правило будет срабатывать только во время набора текста в одном окне.


Система: Win XP, Vista, 7
Лицензия: freeware
Размер: 10.2 Mb
Восстановление: 10%
MD5: 1D00818727535E07C5AD452986123DDD

Обновляемся. Качаем новую версию.

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Категория: Конверторы | Добавил: Arkadievich | Теги: 3.2.2, Punto, клавиатуры, смена, Switcher, Автоматическая, раскладки
Просмотров: 1756 | Загрузок: 1749 | Рейтинг: 0.0/0 |

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автоматическая смена раскладки клавиатуры с английского на русский (и наоборот)
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