Zentimo xStorage Manager - мощный менеджер для внешнего привода. Он экономит время и расширяет возможности пользователя при активной работе с флеш-приводами, портативными приводами, карт-ридерами и другими устройствами.
Zentimo xStorage Manager - аналог программы USB Safely Remove, это мощный менеджер USB устройств, он экономит время и расширяет возможности пользователя при активной работе с флэшками, переносными винчестерами, кард-ридерами и другими гаджетами. Программа предлагает удобное и безопасное извлечение, избавленное от недостатков встроенного в Windows, показывает какие программы мешают извлечь устройство, убирает диски пустых слотов кард-ридеров, умеет возвращать обратно отключенные устройства и содержит массу других функций для комфортной и приятной работы с hot-plug устройствами (USB, SATA, FireWire).
Возможности: • Безопасное извлечение в один клик. • Переименовать устройство • Изменить картинку устройства • Скрыть ненужное устройство из меню • Обновить конфигурацию оборудования • Остановить все устройства одновременно • Горячие клавиши для остановки устройства или вызова меню • Возможность убрать лишние устройства из меню остановки • Правильные имена устройств + переименование • Возможность остановки дисков SATA • Позволяет вернуть извлеченное устройство обратно • Простое небольшое меню, где можно добавить программы \ файлы \ папки с вашего портативного диска для быстрого запуска • В программе присутствует возможность протестировать ваши портативные гаджеты на скорость чтения\записи
Возможность назначить программы которые будут запущенны: - После подключения устройства - Перед отключением устройства - После остановки устройства - После извлечения устройства - Добавить предопределенный шаблон автозапуска(сканировать антивирусом USB при подключении или запустить файловай менеджер)
Информация о программе: Год выпуска: 2011 Версия: 1.4.1.1181 Платформа: Windows® 2000/XP/Vista/7 Язык интерфейса: ML/Rus Лекарство: кряк Страница программы: zentimo.com Размер: 12 Mb
Скачать бесплатно Zentimo xStorage Manager 1.4.1.1181 Final (2011):