



Zentimo xStorage Manager - мощный менеджер для внешнего привода. Он экономит время и расширяет возможности пользователя при активной работе с флеш-приводами, портативными приводами, карт-ридерами и другими устройствами.



Zentimo xStorage Manager - аналог программы USB Safely Remove, это мощный менеджер USB устройств, он экономит время и расширяет возможности пользователя при активной работе с флэшками, переносными винчестерами, кард-ридерами и другими гаджетами. Программа предлагает удобное и безопасное извлечение, избавленное от недостатков встроенного в Windows, показывает какие программы мешают извлечь устройство, убирает диски пустых слотов кард-ридеров, умеет возвращать обратно отключенные устройства и содержит массу других функций для комфортной и приятной работы с hot-plug устройствами (USB, SATA, FireWire).



Возможности:

• Безопасное извлечение в один клик.

• Переименовать устройство

• Изменить картинку устройства

• Скрыть ненужное устройство из меню

• Обновить конфигурацию оборудования

• Остановить все устройства одновременно

• Горячие клавиши для остановки устройства или вызова меню

• Возможность убрать лишние устройства из меню остановки

• Правильные имена устройств + переименование

• Возможность остановки дисков SATA

• Позволяет вернуть извлеченное устройство обратно

• Простое небольшое меню, где можно добавить программы \ файлы \ папки с вашего портативного диска для быстрого запуска

• В программе присутствует возможность протестировать ваши портативные гаджеты на скорость чтения\записи



Возможность назначить программы которые будут запущенны:

- После подключения устройства

- Перед отключением устройства

- После остановки устройства

- После извлечения устройства

- Добавить предопределенный шаблон автозапуска(сканировать антивирусом USB при подключении или запустить файловай менеджер)











Информация о программе:

Год выпуска: 2011

Версия: 1.4.1.1181

Платформа: Windows® 2000/XP/Vista/7

Язык интерфейса: ML/Rus

Лекарство: кряк

Страница программы: zentimo.com

Размер: 12 Mb



Скачать бесплатно Zentimo xStorage Manager 1.4.1.1181 Final (2011):



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