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Главная » Файлы » Софт » Система

Zentimo xStorage Manager 1.4.1.1181 Final (2011)

Загрузить, скачать Система, Zentimo xStorage Manager 1.4.1.1181 Final (2011) бесплатно.

Скачать Zentimo xStorage Manager 1.4.1.1181 Final (2011) бесплатно

Zentimo xStorage Manager 1.4.1.1181 Final (2011) бесплатно и без регистрации

Zentimo xStorage Manager 1.4.1.1181 Final (2011) download free
22.08.2011, 17:00


Zentimo xStorage Manager - мощный менеджер для внешнего привода. Он экономит время и расширяет возможности пользователя при активной работе с флеш-приводами, портативными приводами, карт-ридерами и другими устройствами.

Zentimo xStorage Manager - аналог программы USB Safely Remove, это мощный менеджер USB устройств, он экономит время и расширяет возможности пользователя при активной работе с флэшками, переносными винчестерами, кард-ридерами и другими гаджетами. Программа предлагает удобное и безопасное извлечение, избавленное от недостатков встроенного в Windows, показывает какие программы мешают извлечь устройство, убирает диски пустых слотов кард-ридеров, умеет возвращать обратно отключенные устройства и содержит массу других функций для комфортной и приятной работы с hot-plug устройствами (USB, SATA, FireWire).

Возможности:
• Безопасное извлечение в один клик.
• Переименовать устройство
• Изменить картинку устройства
• Скрыть ненужное устройство из меню
• Обновить конфигурацию оборудования
• Остановить все устройства одновременно
• Горячие клавиши для остановки устройства или вызова меню
• Возможность убрать лишние устройства из меню остановки
• Правильные имена устройств + переименование
• Возможность остановки дисков SATA
• Позволяет вернуть извлеченное устройство обратно
• Простое небольшое меню, где можно добавить программы \ файлы \ папки с вашего портативного диска для быстрого запуска
• В программе присутствует возможность протестировать ваши портативные гаджеты на скорость чтения\записи

Возможность назначить программы которые будут запущенны:
- После подключения устройства
- Перед отключением устройства
- После остановки устройства
- После извлечения устройства
- Добавить предопределенный шаблон автозапуска(сканировать антивирусом USB при подключении или запустить файловай менеджер)





Информация о программе:
Год выпуска: 2011
Версия: 1.4.1.1181
Платформа: Windows® 2000/XP/Vista/7
Язык интерфейса: ML/Rus
Лекарство: кряк
Страница программы: zentimo.com
Размер: 12 Mb

Скачать бесплатно Zentimo xStorage Manager 1.4.1.1181 Final (2011):



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Категория: Система | Добавил: Arkadievich | Теги: usb, SATA, менеджер, Manager, FireWire, Zentimo, мощный, устройств, xStorage
Просмотров: 1452 | Загрузок: 1445 | Рейтинг: 0.0/0 |

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мощный менеджер USB устройств
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