TimePC - прекрасная бесплатная программа для выключения и включения компьютера в заданное время. Бывают ситуации, когда необходимо выключить компьютер в конкретное время, а у Вас это сделать не получается по причине Вашего отсутствия. Или когда Вы заснули смотря поздним вечером кино лежа на диване. Ко всему прочему хочется чтобы компьютер сам включился в определенный день в назначенное время и запустил необходимое для выполнения важной задачи приложение - например аудио плеер с громкой музыкой с утра пораньше.



Интерфейс программы TimePC очень прост, все настройки и функции умещаются в одном небольшом окне. Утилита занимает совсем немного места на жестком диске, не мешает работе операционной системы и другим программам. TimePC тихо сидит в системном трее и всегда готова выполнить Ваше задание выключить и (или) включить компьютер в заданную дату и необходимое время. TimePC поддерживает русский и английский языки, работает под управлением ОС Windows XP/Vista/7.



Принцип работы TimePC

TimePC использует такую функцию ACPI (усовершенствованный интерфейс конфигурации и управления питанием) как гибернация - проще говоря перевод компьютера в энергосберегающий режим работы. Большинство современных компьютеров грамотно умеют переводить ПК в такой режим. Если ПК не поддерживает переход в режим гибернации, то программа не выведет компьютер из "глубокого сна". Если в настройках BIOS материнской платы присутствуют настройки ACPI, но при завершении работы компьютера (правильнее сказать - переход в гибернацию) вентилятор продолжает шуметь, то необходимо в опции ACPI Sleep Time выбрать значение S3/STR (есть еще S1/POS).



What's New in This Release:

Добавлена функция выбора режима выключения компьютера по заданному времени и дате - переход в гибернацию или полное выключение ПК.



Операционная система: Windows® 2000/XP/Vista/7

Год выхода: 2011

Версия: 1.3

Язык интерфейса: English/Русский

Лекарство: Не требуется (freeware)

Размер: 2.96 Mb



