Осень
Среда, 24.04.2024, 21:23

gsvg.usoz.ru
графика, софт, видео, игры
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
МЕНЮ
Выпадающее меню Javascript DHTML . Издатель dhtml-menu-builder.com
Наш опрос
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Дешевый хостинг
Анкетка.ру
Программа для публикации на DLE
Статистика
» Зарег. на сайте
Всего: 3973
Новых за месяц: 0
Новых за неделю: 0
Новых вчера: 0
Новых сегодня: 0
» Из них
Администраторов: 1
Модераторов: 1
Модератор форума:
Журналистов: 27
Обычных юзеров: 3944
» Из них
Парней: 2897
Девушек: 1076
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Пользователи, посетившие
сайт за текущий день :


free counters
Free counters
СЧЕТЧИКИ

Яндекс.Метрика

Каталог файлов
Дополнительные социальные закладкиЕщё?|; ИзбранноеИзбранное ВКонтакте Одноклассники.ru Facebook Twitter Google Liveinternet Google Buzz LiveJournal
Главная » Файлы » Софт » Рабочий стол

TimePC 1.3

Загрузить, скачать Рабочий стол, TimePC 1.3 бесплатно.

Скачать TimePC 1.3 бесплатно

TimePC 1.3 бесплатно и без регистрации

TimePC 1.3 download free
27.08.2011, 11:12

TimePC - прекрасная бесплатная программа для выключения и включения компьютера в заданное время. Бывают ситуации, когда необходимо выключить компьютер в конкретное время, а у Вас это сделать не получается по причине Вашего отсутствия. Или когда Вы заснули смотря поздним вечером кино лежа на диване. Ко всему прочему хочется чтобы компьютер сам включился в определенный день в назначенное время и запустил необходимое для выполнения важной задачи приложение - например аудио плеер с громкой музыкой с утра пораньше.

Интерфейс программы TimePC очень прост, все настройки и функции умещаются в одном небольшом окне. Утилита занимает совсем немного места на жестком диске, не мешает работе операционной системы и другим программам. TimePC тихо сидит в системном трее и всегда готова выполнить Ваше задание выключить и (или) включить компьютер в заданную дату и необходимое время. TimePC поддерживает русский и английский языки, работает под управлением ОС Windows XP/Vista/7.

Принцип работы TimePC
TimePC использует такую функцию ACPI (усовершенствованный интерфейс конфигурации и управления питанием) как гибернация - проще говоря перевод компьютера в энергосберегающий режим работы. Большинство современных компьютеров грамотно умеют переводить ПК в такой режим. Если ПК не поддерживает переход в режим гибернации, то программа не выведет компьютер из "глубокого сна". Если в настройках BIOS материнской платы присутствуют настройки ACPI, но при завершении работы компьютера (правильнее сказать - переход в гибернацию) вентилятор продолжает шуметь, то необходимо в опции ACPI Sleep Time выбрать значение S3/STR (есть еще S1/POS).


What's New in This Release:
Добавлена функция выбора режима выключения компьютера по заданному времени и дате - переход в гибернацию или полное выключение ПК.


Операционная система: Windows® 2000/XP/Vista/7
Год выхода: 2011
Версия: 1.3
Язык интерфейса: English/Русский
Лекарство: Не требуется (freeware)
Размер: 2.96 Mb

Скачать программу TimePC 1.3:


.


.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
ДРУЗЬЯ, ЕСЛИ ВЫ ВСТРЕТИЛИ БИТУЮ ССЫЛКУ СООБЩИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОБ ЭТОМ В КОММЕНТАРИЯХ (СПАСИБО)
ГОЛОСУЕМ!
Категория: Рабочий стол | Добавил: Galla | Теги: 1.3, заданное, включение, компьютера, время, TimePC, выключение
Просмотров: 2532 | Загрузок: 2525 | Рейтинг: 5.0/1 |

Не стесняйтесь, высказывайте свое отношение к публикациям. Этим вы поддержите авторов и хорошие материалы.

бесплатная программа для выключения и включения компьютера в заданное время
Всего комментариев: 0

Нравится
0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Copyright GSVG © 2024
МИНИ-ПРОФИЛЬ
SELECT LANGUAGE
НАБОР ЖУРНАЛИСТОВ
www.warezokey.com
ТОП СТАТЕЙ
[16.02.2012]

[Смешное]

Ода Закону об авторских правах в интернете (2)
[10.09.2011]

[Интересное]

Стрит-арт. Уличное искусство - публичные шедевры или Красота спасет мир (0)
[08.09.2011]

[На второе (с фото)]

Кукуруза вареная. Вкусная. Рецепт с фото (0)
[03.09.2011]

[Смешное]

ТАНЦУЮТ ВСЕ!! - танцут, красивые, дети, танго, рокнролл, твист, вальс (0)
[24.07.2011]

[Всё, о диетах. Худеем. Фото]

Лишний вес: плюсы и минусы, или как определить «вредный» лишний вес (0)
ТОП ПРОГРАММ
[14.04.2016]

[Клипы]

Клип: Молитва песня Ты прости нас Господь (Валерия Стебловская) (0)
[14.04.2016]

[Фильмы]

Притчи - два православных фильма для семейного просмотра (2011-2012) (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Метелица - мега сборник новогодних хитов (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние песни - Веселись! (0)
[01.11.2015]

[Сборники]

Новогодние Минусовки для Детей (0)
ФАЙЛООБМЕННИКИ
depositfiles.com
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
Сделать бесплатный сайт с uCoz
сейчас присутствуют:
free counters
Яндекс цитирования
view pagerank