Жанр:
шансон | Год выхода:
2011 | Продолжительность:
52 мин.Формат:
mp3 | Качество:
320 kbps
Треклист:
1.Веди меня, Бог мой (Я открою свое сердце) (4:58)
2.Непрощенный (3:03)
3.Кате (3:49)
4.Солдат (3:54)
5.Если бы не ты (3:57)
6.Есенину (3:37)
7.Русь (3:50)
8.Спаси меня (4:29)
9.Ты моя (4:23)
10.Просто любить (4:10)
11.Женщина-вамп (3:21)
12.Тебя оставлю я (4:20)
13.Только ты (3:34)
Скачать альбом Стаса Михайлова - Только ты... (116.2 Mb):
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