



Жанр: шансон | Год выхода: 2011 | Продолжительность: 52 мин.

Формат: mp3 | Качество: 320 kbps



Треклист:



1.Веди меня, Бог мой (Я открою свое сердце) (4:58)

2.Непрощенный (3:03)

3.Кате (3:49)

4.Солдат (3:54)

5.Если бы не ты (3:57)

6.Есенину (3:37)

7.Русь (3:50)

8.Спаси меня (4:29)

9.Ты моя (4:23)

10.Просто любить (4:10)

11.Женщина-вамп (3:21)

12.Тебя оставлю я (4:20)

13.Только ты (3:34)



Скачать альбом Стаса Михайлова - Только ты... (116.2 Mb):



шансон |2011 |52 мин.mp3 |320 kbps Скачать с Letitbit.net

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