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Главная » Файлы » Софт » Рабочий стол

A-Clock 3.0.0 beta

Загрузить, скачать Рабочий стол, A-Clock 3.0.0 beta бесплатно.

Скачать A-Clock 3.0.0 beta бесплатно

A-Clock 3.0.0 beta бесплатно и без регистрации

A-Clock 3.0.0 beta download free
23.06.2011, 11:23




A-Clock 3.0.0 Beta. Говорящие часы с набором многих дополнительных функций.
...
Разбудит утром не петух, прокукарекал,
A-Clock поднимет, как человеков.

ЧАСЫ:
  • Имеют полностью настраиваемое представление даты и времени.
  • Поддерживают скины с помощью компонентов AlphaControls.
  • Говорят время каждый час и взаданое время.
  • Авторазмер и автопозиция часов на экране.

Имеют следующие дополнительные функции:
  • Установка будильников-напоминаний с гибкой настройкой
  • даты и времени срабатывания. С возможностью запуска
  • выбранной программы.
  • Быстрые напоминания.
  • Ведение текущих записей на 5 отдельных страницах
  • и ведение 1 страницы зашифрованных записей.
  • Ведение ежедневника и расписания.
  • Календарь на 12 месяцев с указанием номера недели.
  • Калькулятор выражений вида 2+3*(25/9^3)
  • с поддержкой основных мат.функций и действий
  • с процентами.
  • Калькулятор дат.
  • Сетевой калькулятор.
  • Перевод единиц измерения.
  • Валютный калькулятор.
  • До 5 записок-стикеров.
  • Отслеживание событий и знаменательных дат.
  • Запись цифр прописью.
  • Очистка указанных папок от указанных файлов.
  • Синхронизация времени с серверами точного времени
  • в интернет.
  • Пингование указанных компьютеров с оповещением
  • об изменении состояния.
  • Управление обоями рабочего стола.
  • Расчет биоритмов двух человек с возможностью сравнения.
  • Расчет времени восхода захода солнца и фаз луны.
  • Расшифровка идентификационного кода граждан Украины.
  • Расчет идеального веса.
  • Проверка серийного номера Евро.
  • Шифрование-дешифровка любых файлов одним из 4 алгоритмов.
  • Шифрование-дешифровка текста.
  • Вычисление CRC MD5.
  • Просмотр начертания шрифтов установленных в системе.
  • Отсчет времени до 3 указанных дат.
  • Таймер-секундомер.
  • Генератор паролей.
  • Всплывающий индикатор клавиатуры.
  • Простые игры.
  • Раздельное управление приводами CD-ROM.
  • Контроль забытых в приводах дисков.
  • Выключение-перезагрузка компьютера с ведением журнала.
  • Создание и просмотр страниц с набором информеров.
  • Отправка E-Mail и SMS через E-Mail.
  • Контроль до 5 ящиков E-Mail с оповещением
  • о новой почте.
  • И кое-что еще...

Интерфейс - русский

Автор: JAcK
Языки: Английский и русский
Лицензия: Freeware
Системы: Windows XP/2000/2003/Vista/7
Размер:    4.23 Mb
Восстановление: 10%
MD5: C243540D2A3BC912216F7DC63B8F325D

Скачать бесплатно: A-Clock 3.0.0 beta



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Категория: Рабочий стол | Добавил: Arkadievich | Теги: дополнительных, Beta, A-Clock, Говорящие, с набором, многих, функций, 3.0.0, часы
Просмотров: 2533 | Загрузок: 2526 | Рейтинг: 5.0/1 |

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Говорящие часы с набором многих дополнительных функций
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