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A-Clock 3.0.0 beta
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|23.06.2011, 11:23
A-Clock 3.0.0 Beta. Говорящие часы с набором многих дополнительных функций.
...
Разбудит утром не петух, прокукарекал,
A-Clock поднимет, как человеков.
ЧАСЫ:
- Имеют полностью настраиваемое представление даты и времени.
- Поддерживают скины с помощью компонентов AlphaControls.
- Говорят время каждый час и взаданое время.
- Авторазмер и автопозиция часов на экране.
Имеют следующие дополнительные функции:
- Установка будильников-напоминаний с гибкой настройкой
- даты и времени срабатывания. С возможностью запуска
- выбранной программы.
- Быстрые напоминания.
- Ведение текущих записей на 5 отдельных страницах
- и ведение 1 страницы зашифрованных записей.
- Ведение ежедневника и расписания.
- Календарь на 12 месяцев с указанием номера недели.
- Калькулятор выражений вида 2+3*(25/9^3)
- с поддержкой основных мат.функций и действий
- с процентами.
- Калькулятор дат.
- Сетевой калькулятор.
- Перевод единиц измерения.
- Валютный калькулятор.
- До 5 записок-стикеров.
- Отслеживание событий и знаменательных дат.
- Запись цифр прописью.
- Очистка указанных папок от указанных файлов.
- Синхронизация времени с серверами точного времени
- в интернет.
- Пингование указанных компьютеров с оповещением
- об изменении состояния.
- Управление обоями рабочего стола.
- Расчет биоритмов двух человек с возможностью сравнения.
- Расчет времени восхода захода солнца и фаз луны.
- Расшифровка идентификационного кода граждан Украины.
- Расчет идеального веса.
- Проверка серийного номера Евро.
- Шифрование-дешифровка любых файлов одним из 4 алгоритмов.
- Шифрование-дешифровка текста.
- Вычисление CRC MD5.
- Просмотр начертания шрифтов установленных в системе.
- Отсчет времени до 3 указанных дат.
- Таймер-секундомер.
- Генератор паролей.
- Всплывающий индикатор клавиатуры.
- Простые игры.
- Раздельное управление приводами CD-ROM.
- Контроль забытых в приводах дисков.
- Выключение-перезагрузка компьютера с ведением журнала.
- Создание и просмотр страниц с набором информеров.
- Отправка E-Mail и SMS через E-Mail.
- Контроль до 5 ящиков E-Mail с оповещением
- о новой почте.
- И кое-что еще...
Интерфейс - русский
Автор: JAcK
Языки: Английский и русский
Лицензия: Freeware
Системы: Windows XP/2000/2003/Vista/7
Размер: 4.23 Mb
Восстановление: 10%
MD5: C243540D2A3BC912216F7DC63B8F325D
Скачать бесплатно: A-Clock 3.0.0 beta
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Скачать A-Clock 3.0.0 beta бесплатно
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Категория: Рабочий стол | Добавил: Arkadievich
| Теги: дополнительных, Beta, A-Clock, Говорящие, с набором, многих, функций, 3.0.0, часы
|Просмотров: 2533 | Загрузок: 2526
| Рейтинг: 5.0/1 |
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