







A-Clock 3.0.0 Beta. Говорящие часы с набором многих дополнительных функций.

...

Разбудит утром не петух, прокукарекал,

A-Clock поднимет, как человеков.



ЧАСЫ:

Имеют полностью настраиваемое представление даты и времени.

Поддерживают скины с помощью компонентов AlphaControls.

Говорят время каждый час и взаданое время.

Авторазмер и автопозиция часов на экране.

Имеют следующие дополнительные функции:

Установка будильников-напоминаний с гибкой настройкой

даты и времени срабатывания. С возможностью запуска

выбранной программы.

Быстрые напоминания.

Ведение текущих записей на 5 отдельных страницах

и ведение 1 страницы зашифрованных записей.

Ведение ежедневника и расписания.

Календарь на 12 месяцев с указанием номера недели.

Калькулятор выражений вида 2+3*(25/9^3)

с поддержкой основных мат.функций и действий

с процентами.

Калькулятор дат.

Сетевой калькулятор.

Перевод единиц измерения.

Валютный калькулятор.

До 5 записок-стикеров.

Отслеживание событий и знаменательных дат.

Запись цифр прописью.

Очистка указанных папок от указанных файлов.

Синхронизация времени с серверами точного времени

в интернет.

Пингование указанных компьютеров с оповещением

об изменении состояния.

Управление обоями рабочего стола.

Расчет биоритмов двух человек с возможностью сравнения.

Расчет времени восхода захода солнца и фаз луны.

Расшифровка идентификационного кода граждан Украины.

Расчет идеального веса.

Проверка серийного номера Евро.

Шифрование-дешифровка любых файлов одним из 4 алгоритмов.

Шифрование-дешифровка текста.

Вычисление CRC MD5.

Просмотр начертания шрифтов установленных в системе.

Отсчет времени до 3 указанных дат.

Таймер-секундомер.

Генератор паролей.

Всплывающий индикатор клавиатуры.

Простые игры.

Раздельное управление приводами CD-ROM.

Контроль забытых в приводах дисков.

Выключение-перезагрузка компьютера с ведением журнала.

Создание и просмотр страниц с набором информеров.

Отправка E-Mail и SMS через E-Mail.

Контроль до 5 ящиков E-Mail с оповещением

о новой почте.

И кое-что еще...

Интерфейс - русский



Автор: JAcK

Языки: Английский и русский

Лицензия: Freeware

Системы: Windows XP/2000/2003/Vista/7

Размер: 4.23 Mb

Восстановление: 10%

MD5: C243540D2A3BC912216F7DC63B8F325D



Скачать бесплатно: A-Clock 3.0.0 beta



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