



Заставка (Screensaver) для рабочего стола для настоящих патриотов - NFS UkraineAnalogClock - скринсейвер в виде развивающего флага Украины, на фоне которого отмеряют время аналоговые часы с национальным гербом страны. Настройтесь на время своей Родины.



Статус программы: Бесплатная

Операционка: Windows 7, Vista, XP

Интерфейс: Русский

Разработчик: NewFreeScreensavers

Последнее обновление: 23.07.2011

Категории программы: Часы - Страны, города

Размер файла: 7.89 Mb

Восстановление: 10%



Скачать бесплатно NFS UkraineAnalogClock 1.0:





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