Заставка (Screensaver) для рабочего стола для настоящих патриотов - NFS UkraineAnalogClock - скринсейвер в виде развивающего флага Украины, на фоне которого отмеряют время аналоговые часы с национальным гербом страны. Настройтесь на время своей Родины.
Статус программы: Бесплатная
Операционка: Windows 7, Vista, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик: NewFreeScreensavers
Последнее обновление: 23.07.2011
Категории программы: Часы - Страны, города
Размер файла: 7.89 Mb
Восстановление: 10%
Скачать бесплатно NFS UkraineAnalogClock 1.0:
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