Скринсейвер (Screensaver) для настоящих патриотов NFS RussiaAnalogClock - заставка в виде развивающего флага России, на фоне которого отмеряют время аналоговые часы с гербом Российской Федерации. Настройтесь на время своей страны.
Статус программы: Бесплатная
Операционка: Windows 7, Vista, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик: NewFreeScreensavers
Последнее обновление: 23.07.2011
Категории программы: Часы - Страны, города
Размер файла: 5.61 Mb
Восстановление: 10%
Скачать бесплатно NFS RussiaAnalogClock 1.0 Screensaver:
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