



Скринсейвер (Screensaver) для настоящих патриотов NFS RussiaAnalogClock - заставка в виде развивающего флага России, на фоне которого отмеряют время аналоговые часы с гербом Российской Федерации. Настройтесь на время своей страны.



Статус программы: Бесплатная

Операционка: Windows 7, Vista, XP

Интерфейс: Русский

Разработчик: NewFreeScreensavers

Последнее обновление: 23.07.2011

Категории программы: Часы - Страны, города

Размер файла: 5.61 Mb

Восстановление: 10%



Скачать бесплатно NFS RussiaAnalogClock 1.0 Screensaver:





Скачать с DepositFiles.com

Скачать с Letitbit.net

Скачать с Turbobit.net

Скачать с Upload24.net



.





. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель,зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.