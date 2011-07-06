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Главная » Файлы » Дизайн » Шрифты
В категории материалов: 17
Показано материалов: 1-17
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FontExpert 2014 12.0 Release 2 and Portable

 
FontExpert 2014 - Новая версия, новые возможности, новый дизайн в лучшей программе по управлению шрифтами!
 
C полной ответственностью заявляю - FontExpert, просто отличная программа для работы со всеми шрифтами которые находятся на Вашем компьютере и на любых съёмных носителях, флешки, CD, DVD и т.д. Минусы - она не сможет за Вас написать и заварить кофе. Перепробовав целую кучу аналогов, я беcповоротно вернулся к FontExpert и оставил пустую затею перебора аналогичных программ.  FontExpert устраивает меня по всем параметрам. Надеюсь, что она Вам тоже понравится и поможет держать Ваши коллекции шрифтов в идеальном порядке.

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Система | Просмотров: 3088 | Загрузок: 3081 | Добавил: Arkadievich | Дата: 30.01.2015 | Комментарии (0)

High-Logic FontCreator Professional 7.0.1.456 Rus Portable


FontCreator - классный профессиональный редактор шрифтов, который Вы можете бесплатно скачать на warezokey.com. С помощью FontCreator Вы сможете переводить в файл шрифта любой шрифт с бумаги через сканирование, создавать свои собственные шрифты, редактировать уже установленные шрифты. 

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Офис | Просмотров: 6183 | Загрузок: 6176 | Добавил: Arkadievich | Дата: 16.08.2013 | Комментарии (0)

Сборник русских винтажных шрифтов


Во всех шрифтах присутствует расширенная кириллица.Во многих шрифтах нет латиницы, только кириллица.D архиве есть части 2-18.В некоторых частях содержится пакет подарочных шрифтов (например Новый Год) от А.Гофманн, а также пакет коммерческих декоров.Многие шрифты, кроме кириллицы поддерживают языки народов РФ Языки бывшего СССР (СНГ) на основе кирилицы.

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Шрифты | Просмотров: 1429 | Загрузок: 1422 | Добавил: uNet | Дата: 09.04.2013 | Комментарии (0)

Portable FontExpert 2011 11.0 Release 4



Fontexpert - супер программа для просмотра шрифтов, загрузки, печати, поиска, управления пакетами шрифтов. FontExpert также в состоянии обнаруживать, исправлять и работать со шрифтами в формате OpenType, TrueType, PostScript.

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Офис | Просмотров: 1889 | Загрузок: 1882 | Добавил: Arkadievich | Дата: 31.03.2013 | Комментарии (0)

Цветочный русский алфавит, в формате EPS. 32 буквы. Буквы Ё нет.


Цветочный русский алфавит, в формате EPS. 32 буквы. Буквы Ё нет.
Размер каждого файла-буквы 10-14 мб. Все файлы в одном архиве.
Размер: 24 MB

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Шрифты | Просмотров: 4898 | Загрузок: 4891 | Добавил: uNet | Дата: 12.07.2012 | Комментарии (0)

Замечательные декоративные шрифты


Замечательные декоративные шрифты
Тип раздаваемого: [Fonts]/Шрифты
Расширение (тип) файлов: ttf
Количество: 261
Размер: 12 мб

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Шрифты | Просмотров: 882 | Загрузок: 875 | Добавил: uNet | Дата: 12.06.2012 | Комментарии (0)

Большая коллекция русских шрифтов


Большая полная коллекция 5000 кириллических русских шрифтов для успешной работы дизайнера в удобном формате с предварительным просмотром шрифтов. Кроме шрифтов есть програмки по работе со шрифтами.Как опытным дизайнерам,так и новичкам будет интересен этот диск и по достоинству оценят эту коллекцию русских шрифтов.Каждый сможет найти в коллекции интересное для себя и необычайно новое для себя, чтобы разнообразить надписи электронных презентаций, поздравительных открыток, фотоальбомов, книг и т.д. А удобная программа поможет пользователям без лишних усилий отобрать понравившиеся шрифты и воплотить в жизнь все свои графические фантазии.

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Шрифты | Просмотров: 6275 | Загрузок: 6268 | Добавил: uNet | Дата: 15.04.2012 | Комментарии (0)

FontExpert 2011 11.0 Release 1 - работа со шрифтами (2012)

FontExpert 2011 11.0 Release 1 - работа со шрифтами

C полной ответственностью заявляю - FontExpert, просто сказочная программа для работы со шрифтами. Единственное, что она не может делать, это писать за Вас и заваривать кофе. Я перепробовал кучу аналогичных программ и всегда возвращался к FontExpert. Сейчас даже не пытаюсь её заменить, потому что устраивает меня всем. Надеюсь, что Вы тоже полюбите её :)

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Система | Просмотров: 7735 | Загрузок: 7728 | Добавил: Arkadievich | Дата: 26.01.2012 | Комментарии (0)

Шрифты. Классика русских шрифтов. Часть 3



1600 шт. | Формат: TTF | 150 Mb

Русские шрифты, 1600 штук. Наверняка разнообразят Вашу коллекцию шрифтов и порадуют своим разнообразием. Для Вашего удобства, каждая подборка в этом сборние содержит справочный файл в формате *.CHM с описанием, именем и образцом всех шрифтов. Вы сразу сможете просмотреть их и выбрать нужный.

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Шрифты | Просмотров: 3403 | Загрузок: 3396 | Добавил: Arkadievich | Дата: 27.09.2011 | Комментарии (0)

Шрифты. Классика русских шрифтов. Часть 4



3000 шт. | Формат: TTF, OTF | 406 Mb

Прекрасный пакет из 3000 шрифтов. Буду искренне рад, если эти шрифты помогут Вам в работе и творчестве.
Шрифты Республики Казахстан - наверняка заитересуют моих друзей и жителей из Казахстана (родного, но такого далёкого).
Шрифты из фильмов, книг, игр, извесних брендов, извесних груп, марок авто - порадуют многих. Многие из них Вы неприменно узнаете :)

Для Вашего удобства, каждая подборка в этом сборние содержит справочный файл в формате *.CHM с описанием, именем и образцом всех шрифтов. Вы сразу сможете просмотреть их и выбрать нужный.

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Шрифты | Просмотров: 4178 | Загрузок: 4171 | Добавил: Arkadievich | Дата: 27.09.2011 | Комментарии (0)

Шрифты. Классика русских шрифтов. Часть 1



Количество: 1800 | Формат: TTF | 176 Mb

Хорошая подборка русских шрифтов, 1800 штук наверняка помогут Вам в написании эксклюзивных текстов и оформительских работах. Для Вашего удобства, каждая подборка в этом сборние содержит справочный файл в формате *.CHM с описанием, именем и образцом всех шрифтов. Вы сразу можете просмотреть их и выбрать нужный.

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Шрифты | Просмотров: 3495 | Загрузок: 3488 | Добавил: Arkadievich | Дата: 22.09.2011 | Комментарии (0)

Шрифты. Классика русских шрифтов. Часть 2



130 шт. | Формат: TTF | 15.8 Mb

Русские шрифты, 130 штук. Moonlight, Madera, Matreshka, Kirillica Wincyr, наверняка порадуют Вас и украсят Вашу коллекцию шрифтов. Для Вашего удобства, каждая подборка в этом сборние содержит справочный файл в формате *.CHM с описанием, именем и образцом всех шрифтов. Вы сразу можете просмотреть их и выбрать нужный.


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Шрифты | Просмотров: 3039 | Загрузок: 3032 | Добавил: Arkadievich | Дата: 22.09.2011 | Комментарии (0)

FontExpert 2010 10.0 Release 5 RUS



C полной ответственностью заявляю, FontExpert - просто сказочная программа для работы со шрифтами. Единственное, что она не может делать, это писать за Вас. Я перепробовал кучу аналогичных программ и всегда возвращался к FontExpert. Сейчас даже не пытаюсь её заменить, потому что устраивает меня всем. Надеюсь, что Вы тоже влюбитесь в неё :)

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Система | Просмотров: 5857 | Загрузок: 5850 | Добавил: Arkadievich | Дата: 22.09.2011 | Комментарии (0)

Русские шрифты (сборник)



400 штук русских шрифтов: старинные, готические, декоративные, пиксельные, рукописные, каллиграфические, старославянские, иероглифы и т.д.

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Шрифты | Просмотров: 27902 | Загрузок: 27895 | Добавил: Arkadievich | Дата: 22.08.2011 | Комментарии (0)

Шрифты Граффити - Fonts Graffiti



Замечательные шрифты граффити. Для любителей этого стиля и для тех, кто хочет попробовать себя на этом поприще.

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Шрифты | Просмотров: 16628 | Загрузок: 16621 | Добавил: Arkadievich | Дата: 06.07.2011 | Комментарии (0)

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