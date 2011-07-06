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FontExpert 2014 - Новая версия, новые возможности, новый дизайн в лучшей программе по управлению шрифтами!
C полной ответственностью заявляю - FontExpert, просто отличная программа для работы со всеми шрифтами которые находятся на Вашем компьютере и на любых съёмных носителях, флешки, CD, DVD и т.д. Минусы - она не сможет за Вас написать и заварить кофе. Перепробовав целую кучу аналогов, я беcповоротно вернулся к FontExpert и оставил пустую затею перебора аналогичных программ. FontExpert устраивает меня по всем параметрам. Надеюсь, что она Вам тоже понравится и поможет держать Ваши коллекции шрифтов в идеальном порядке.
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FontCreator - классный профессиональный редактор шрифтов, который Вы можете бесплатно скачать на warezokey.com. С помощью FontCreator Вы сможете переводить в файл шрифта любой шрифт с бумаги через сканирование, создавать свои собственные шрифты, редактировать уже установленные шрифты.
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Во всех шрифтах присутствует расширенная кириллица.Во многих шрифтах нет латиницы, только кириллица.D архиве есть части 2-18.В некоторых частях содержится пакет подарочных шрифтов (например Новый Год) от А.Гофманн, а также пакет коммерческих декоров.Многие шрифты, кроме кириллицы поддерживают языки народов РФ Языки бывшего СССР (СНГ) на основе кирилицы.
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Fontexpert - супер программа для просмотра шрифтов
, загрузки, печати, поиска, управления пакетами шрифтов. FontExpert также в состоянии обнаруживать, исправлять и работать со шрифтами в формате OpenType, TrueType, PostScript.
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Большая полная коллекция 5000 кириллических русских шрифтов для успешной работы дизайнера в удобном формате с предварительным просмотром шрифтов. Кроме шрифтов есть програмки по работе со шрифтами.Как опытным дизайнерам,так и новичкам будет интересен этот диск и по достоинству оценят эту коллекцию русских шрифтов.Каждый сможет найти в коллекции интересное для себя и необычайно новое для себя, чтобы разнообразить надписи электронных презентаций, поздравительных открыток, фотоальбомов, книг и т.д. А удобная программа поможет пользователям без лишних усилий отобрать понравившиеся шрифты и воплотить в жизнь все свои графические фантазии.
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3000 шт. | Формат: TTF, OTF | 406 MbПрекрасный пакет из 3000 шрифтов
. Буду искренне рад, если эти шрифты помогут Вам в работе и творчестве.
Шрифты Республики Казахстан - наверняка заитересуют моих друзей и жителей из Казахстана (родного, но такого далёкого).
Шрифты из фильмов, книг, игр, извесних брендов, извесних груп, марок авто - порадуют многих. Многие из них Вы неприменно узнаете :)
Для Вашего удобства, каждая подборка в этом сборние содержит справочный файл в формате *.CHM с описанием, именем и образцом всех шрифтов. Вы сразу сможете просмотреть их и выбрать нужный..
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Русские шрифты
130 шт. | Формат: TTF | 15.8 Mb
, 130 штук. Moonlight, Madera, Matreshka, Kirillica Wincyr, наверняка порадуют Вас и украсят Вашу коллекцию шрифтов. Для Вашего удобства, каждая подборка в этом сборние содержит справочный файл в формате *.CHM с описанием, именем и образцом всех шрифтов. Вы сразу можете просмотреть их и выбрать нужный.
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