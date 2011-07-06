Большая коллекция русских шрифтов

Большая полная коллекция 5000 кириллических русских шрифтов для успешной работы дизайнера в удобном формате с предварительным просмотром шрифтов. Кроме шрифтов есть програмки по работе со шрифтами.Как опытным дизайнерам,так и новичкам будет интересен этот диск и по достоинству оценят эту коллекцию русских шрифтов.Каждый сможет найти в коллекции интересное для себя и необычайно новое для себя, чтобы разнообразить надписи электронных презентаций, поздравительных открыток, фотоальбомов, книг и т.д. А удобная программа поможет пользователям без лишних усилий отобрать понравившиеся шрифты и воплотить в жизнь все свои графические фантазии. Большая полная коллекция 5000 кириллических русских шрифтов для успешной работы дизайнера в удобном формате с предварительным просмотром шрифтов. Кроме шрифтов есть програмки по работе со шрифтами.Как опытным дизайнерам,так и новичкам будет интересен этот диск и по достоинству оценят эту коллекцию русских шрифтов.Каждый сможет найти в коллекции интересное для себя и необычайно новое для себя, чтобы разнообразить надписи электронных презентаций, поздравительных открыток, фотоальбомов, книг и т.д. А удобная программа поможет пользователям без лишних усилий отобрать понравившиеся шрифты и воплотить в жизнь все свои графические фантазии.

. 15.04.2012 | Комментарии (0) Шрифты | Просмотров: 6275 | Загрузок: 6268 | Добавил: uNet | Дата: