



400 штук замечательных русских шрифтов!



РУССКИЕ ШРИФТЫ:

Старинные штифты

Готика, готические шрифты

Гранжевые и индустриальные шрифты

Детские и декоративные шрифты, неформальный, комический стиль

Печатные машинки, литеры, текст на таблоидах, декоративные шрифты

Пиксельные и строгие квадратные шрифты, шрифты для очень мелких надписей (для юзербаров)

Рукописные каллиграфические шрифты, декоративные шрифты, письмо от руки

Старославянские, Древнерусские шрифты

Стилизация под руны, иероглифы, древние шрифты, декоративные шрифты-имитации

Электронный шрифт, прямой

Разные (не вошедшие ни в одну из категорий)



Беру на себя смелость предложить Вам, FontExpert. Просто сказочную программу для работы со шрифтами. Единственное, что она не может делать, это писать за Вас. Я перепробовал кучу аналогичных программ и всегда возвращался к FontExpert. Сейчас даже не пытаюсь её заменить, потому что устраивает меня всем. Надеюсь, что Вы тоже влюбитесь в неё :)



Количество: 400 шт.

Формат: TTF



Скачать русские шрифты (48.5 Mb):



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