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Беру на себя смелость предложить Вам, FontExpert. Просто сказочную программу для работы со шрифтами. Единственное, что она не может делать, это писать за Вас. Я перепробовал кучу аналогичных программ и всегда возвращался к FontExpert. Сейчас даже не пытаюсь её заменить, потому что устраивает меня всем. Надеюсь, что Вы тоже влюбитесь в неё :)