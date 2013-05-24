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JPG, PSD | 7016x4961 | 600 dpi | 2 pcs | 37.1 Mb
Author: Arkadievich
Календарь на рабочий стол. Олимпийский Сочи 2014 - Покоряй вершины!
Олимпийский календарь высокого разрешения на рабочий стол . Великолепная сноубордистка загорает на вершине горы. В календаре выделены дни проведения зимних Олимпийских Игр 2014 года.
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Новогодние рамки с персонажами мультфильмов, елочными украшениями зверями и птицами
88 шт. | PNG | от 1535х1063 до 4000х2900 | 539,62 Mb
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По Земле распространяется необычный вирус, делающий из людей кровожадных похотливых животных. Никто не знает, откуда он появился и как его лечить. Понятно лишь, что с бешеными невозможно вести переговоры. На лицах всех заражённых имеется стигмата в форме креста. От них можно лишь скрыться... Или убить.
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Animated Canvases 23: Initial Stages
- Новая, 23-я коллекция изящных анимированных фонов, которая заложит основу для всех ваших предстоящих проектов, придаст импульс вашему творческому потенциалу и вдохновит работу над вашим следующим производством анимированной графики или видео. Больше не нужно глядеть на пустую тайм-линию, надеясь на вдохновение! Вместо этого вы можете выбрать одну из этих анимаций, в качестве творческой основы для своего следующего проекта.
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AKVIS Retoucher
— отличная программа (и к тому же плагин), способная легко восстанавливать изображения и ретушировать фотографии. Retoucher не просто удалит царапины, пыль, пятна и другие изъяны с поверхности фотоснимка, он воссоздаст недостающие эпементы, используя для этого соседние фрагменты изображения. Программу легко использовать и для ретуши старых черно-белых (архивных) снимков, и для редактирования цифровых современных изображений.
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