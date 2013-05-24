Крестоносцы - Family values (Семейные ценности 1-7)



По Земле распространяется необычный вирус, делающий из людей кровожадных похотливых животных. Никто не знает, откуда он появился и как его лечить. Понятно лишь, что с бешеными невозможно вести переговоры. На лицах всех заражённых имеется стигмата в форме креста. От них можно лишь скрыться... Или убить. По Земле распространяется необычный вирус, делающий из людей кровожадных похотливых животных. Никто не знает, откуда он появился и как его лечить. Понятно лишь, что с бешеными невозможно вести переговоры. На лицах всех заражённых имеется стигмата в форме креста. От них можно лишь скрыться... Или убить.

. 05.12.2013 | Комментарии (0) Разное | Просмотров: 979 | Загрузок: 972 | Добавил: Hottei | Дата: