Startup Delayer - утилита, незаменима для всех , у кого при старте системы загружается много программ: Startup Delaye умеет выставить этим программам задержку на запуск.

Тем самым старт Windows получится более ровным и быстрым, ведь без использования этой утилиты операционная система пытается при старте запустить все программы сразу, на что у нее уходит и время, и силы. Нагрузка на жесткий диск в этом значительно меньше.



Поддержывает 32- и 64-битные ОС.



New in version 3.0.297:



- Added prompt when the active user couldn't be selected

- If the current user can't be selected in the user list, the first available user is used instead

- Аdded prompt when no users could be retrieved

- Reduced the autoupdate from 14 days to 7 days for a while

- Added support for saving/restoring the last opened tab in the main view

- Modified the Uninstall process to forcefully delete files from the Settings directory if the user confirms they can be deleted

- Removed text from NewBackup form that wasn't required

- Converted the Get Update link to use an alternate method for opening the browser

- Modified default CPU/Disk to 75% idleness

-Removed all use of WMI functions and instead use old style functions for querying users. Fixes massive speed issues that some users were experiencing due to Domain querying of user accounts.



Год выпуска: 2011

Платформа: Windows 98/2000/XP/Vista/7

Язык: мультиязычность

Лекарство: не требуется

Размер: 7.5 Mb

Восстановление: 10%

MD5: E26B5DD905F1060EB02C066994E021DC



Скачать Startup Delayer 3.0 Build 297



Download Upload24.net - Quickly, conveniently and free of charge!

Download FileSonic.com

Download Turbobit.net



.



. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель,зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.