



Logon Screen - бесплатная утилита, позволяющая пользователю настроить по собственному вкусу экран приветствия Windows 7. С помощью программы можно устанавливать различные фоновые изображения, добавлять всплывающие сообщения при входе в систему, изменять стиль текста и кнопок. Также присутствует возможность убрать кнопку завершения работы, отключить требование нажатия Ctrl+Alt+Del и прочее. Logon Screen интегрируется в систему и может быть запущен из контекстного меню на Рабочем столе.



Многие пользователи любят украшать свой собственный рабочий стол, а также изменять на нем обои и менять скрин, который отображается при входе в операционную систему.



Logon Screen - удобная программа, которая позволяет заменить загрузочный экран операционной системы Windows.



Стоит отметить, что пользоваться программой Logon Screen очень легко. Пользователь должен лишь выбрать необходимый или понравившийся ему скрин, загрузить его и перезагрузить компьютер - все.



После выполнения вышеописанной процедуры пользователи смогут

насладиться новым установленным загрузочным экраном. На этом особенности программы Logon Screen не заканчиваются. Загрузить новые загрузочные экраны пользователи смогут через программу Logon Screen.















Статус программы: Бесплатная

Операционка: Windows 7

Интерфейс: Русский

Разработчик: DanielNET Software

Последнее обновление: 02.07.2011

Размер файла: 2.13 Mb

Восстановление: 10%



Скачать бесплатно: Logon Screen 2.52



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