



Перед Вами - собранная из разных интернет-ресурсов коллекция тем для обладателей операционной системы Windows 7. Тематика самая разнообразная - природа, игры, аниме, машины, девушки и многое другое... В коллекции Вы обязательно найдёте "свои" темы, которые будут Вам по душе.



После установки в некоторых темах у Вас изменится абсолютно все - курсоры, указатели мыши, фоновый рисунок, звуки , меню пуск, иконки !!!



Если Вам нравится менять внешний вид Windows 7, то эта подборка тем - для Вас.



Для того что бы заработал стиль нужно пропатчить файлы программой Universal Theme Patcher!(в архиве)



1) Для этого запускаем программу от имени администратора и жмем на кнопки patch.

2) После этого перезагружаем компьютер.

3) После перезагрузки кидаем все файлы из папки Темы в папку :\Windows\Resources\Themes.

4) В меню "Персонализация" выбираем установленную тему.



В любом случае программа Universal Theme Patcher! сохраняет резервные копии оригинальных файлов, которые в любое время можно восстановить кнопкой "restore".



Для включения эффекта прозрачности в тёмных темах достаточно запустить файл Full Glass.exe (в архиве).

























Автор сборки: Zov

Год выпуска: 2011

Язык: Английский

Лечение: Не требуется

Системные требования: Windows 7 Home Premium (Домашняя расширенная), Professional (Профессиональная), Enterprise (Корпоративная), Ultimate (Максимальная)

Размер: 545 Mb (3 x 200/200/145 Mb)



Скачать бесплатно: Коллекция из 170 тем оформления Windows 7 (2011)



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