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Главная » Файлы » Софт » Система

170 тем оформления Windows 7 (2011)

Загрузить, скачать Система, 170 тем оформления Windows 7 (2011) бесплатно.

Скачать 170 тем оформления Windows 7 (2011) бесплатно

170 тем оформления Windows 7 (2011) бесплатно и без регистрации

170 тем оформления Windows 7 (2011) download free
16.08.2011, 20:41


Перед Вами - собранная из разных интернет-ресурсов коллекция тем для обладателей операционной системы Windows 7. Тематика самая разнообразная - природа, игры, аниме, машины, девушки и многое другое... В коллекции Вы обязательно найдёте "свои" темы, которые будут Вам по душе.

После установки в некоторых темах у Вас изменится абсолютно все - курсоры, указатели мыши, фоновый рисунок, звуки , меню пуск, иконки !!!

Если Вам нравится менять внешний вид Windows 7, то эта подборка тем - для Вас.

Для того что бы заработал стиль нужно пропатчить файлы программой Universal Theme Patcher!(в архиве)

1) Для этого запускаем программу от имени администратора и жмем на кнопки patch.
2) После этого перезагружаем компьютер.
3) После перезагрузки кидаем все файлы из папки Темы в папку :\Windows\Resources\Themes.
4) В меню "Персонализация" выбираем установленную тему.

В любом случае программа Universal Theme Patcher! сохраняет резервные копии оригинальных файлов, которые в любое время можно восстановить кнопкой "restore".

Для включения эффекта прозрачности в тёмных темах достаточно запустить файл Full Glass.exe (в архиве).












Автор сборки: Zov
Год выпуска: 2011
Язык: Английский
Лечение: Не требуется
Системные требования: Windows 7 Home Premium (Домашняя расширенная), Professional (Профессиональная), Enterprise (Корпоративная), Ultimate (Максимальная)
Размер: 545 Mb (3 x 200/200/145 Mb)

Скачать бесплатно: Коллекция из 170 тем оформления Windows 7 (2011)



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Категория: Система | Добавил: Arkadievich | Теги: 170, машины, WINDOWS, оформления, аниме, девушки, природа, игры, тем, theme
Просмотров: 2514 | Загрузок: 2507 | Рейтинг: 5.0/2 |

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коллекция тем для обладателей операционной системы Windows 7
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